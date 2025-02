video suggerito

Dominik Paris torna sul podio dopo un anno: conquista il terzo posto nel SuperG di Crans Montana L’ultimo podio era arrivato nel febbraio 2024, ma Paris è riuscito a spezzare il lungo digiuno: in Svizzera si classifica terzo dietro a Odermatt e Monney. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È una giornata importantissima per Dominik Paris che nel SuperG di Crans Montana trova il primo podio dopo oltre un anno: l'azzurro si piazza in terza posizione alle spalle di Marco Odermatt e Alexis Monney, un risultato sorprendente per lo sciatore che in questa stagione sembrava aver perso la sua scintilla nella Coppa del mondo di sci alpino. Ma in Svizzera arriva la prima gioia di questa annata che poteva trasformarsi in un vero tripudio, dato che ha rischiato davvero di poter chiudere la prima gara con un primo posto straordinario. Alla fine però l'altoatesino si accontenta del terzo posto alle spalle dell'imprendibile Odermatt e di Monney, distanti appena 39 centesimi e 0.11.

Paris chiude al terzo posto a Crans Montana

Il podio mancava da quasi un anno per l'italiano che in questa stagione non si era mai piazzato fra i primi tre in nessuna gara. Eppure a Crans Montana è riuscito a sbloccarsi con un terzo posto fondamentale per le sue ambizioni, ma soprattutto per far capire a tutti che a 35 anni può ancora mettere in difficoltà i più grandi.

Se a Saalbach era arrivato vicinissimo a portare a casa una medaglia, in Svizzera è riuscito a concretizzare tutto il lavoro svolto nelle ultime settimane: il podio mancava dal 18 febbraio 2024, nel superG di Kvitfjell, e da allora non era riuscito più a conquistare uno dei primi tre posti in nessuna gara. Il digiuno si è spezzato un anno dopo con una prestazione importante e soltanto due campioni come Odermatt e Monney sono riusciti a tenere il suo passo.

È un segnale davvero incoraggiante per Paris che mette nel mirino anche le prossime gare di velocità che potrebbero portare nuovi podi e qualche possibilità di vittoria. Alla Rai dopo la gara l'azzurro ha analizzato lucidamente la sua prestazione: "Oggi è una giornata più positiva di ieri, ho provato a fare bene. Le condizioni non erano così facili: la luce era piatta nella parte alta, poi nella parte centrale si poteva sciare bene anche se ho fatto un errore".