Cameraman falciato dalla sciatrice dopo la discesa libera: è un mostro di professionalità Durante la discesa libera di sci di St.Moritz, Gauché e un operatore televisivo hanno rischiato grosso. L’uomo ha dato prova di grande professionalità.

A cura di Marco Beltrami

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nello sci l'imprevisto è sempre dietro l'angolo come confermato dalla discesa libera femminile di St.Moritz che vedeva impegnate Goggia e Brignone arrivate rispettivamente al secondo e al terzo posto alle spalle di Shiffrin. Un incidente ha rischiato di costare caro sia ad una delle atlete impegnate, ovvero Laura Gauché, che ad un cameraman. Quest'ultimo infatti è stato letteralmente falciato e travolto dalla sciatrice francese dopo il traguardo. Fortunatamente entrambi non hanno riportato conseguenze, con l'addetto ai lavori che ha dato dimostrazione di eccezionale professionalità.

L'episodio si è verificato proprio al termine della discesa di Gauché. Ovviamente la transalpina ha dato tutto sulla neve svizzera per provare a centrare una delle prime posizioni. Arrivata a tutta velocità sul traguardo nel proverbiale rush finale, Laura non è riuscita a controllare la situazione ed è scivolata in malo modo. L'atleta ha spaventato tutti visto che si è schiantata contro i tabelloni che delimitavano la zona riservata all'arrivo, quella dove di solito i protagonisti della gara poi si riposano e guardano il loro risultato, ancora con gli sci in mano.

Prima di fermarsi però Gauché ha colpito in pieno uno dei cameraman addetti alle riprese. Una scivolata in stile calcistico, ovviamente involontaria per la francese, che ha fatto letteralmente volare l'operatore, ricaduto malamente sulla neve senza mai perdere la telecamere. Non poteva far nulla d'altronde per evitarlo. Un esempio di professionalità assoluta per l'uomo, visto che dopo la caduta non ha perso tempo per valutare le sue condizioni e si è subito rialzato per continuare nel suo lavoro andando a riprendere Gauché dolorante a terra. Prima ha pensato dunque al servizio da garantire, come mostrato dalle immagini della sciatrice riversa a terra.

Un brutto schianto per la francese che però ha subito voluto tranquillizzare tutti spiegando di essere solo indolenzita a causa probabilmente di qualche contusione. Un bel sospiro di sollievo per entrambi.