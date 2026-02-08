Benjamin Karl trionfa alle Olimpiadi e si strappa la maglia: esultanza alla Hulk a Livigno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Benjamin Karl è uno snowboarder ed è soprattutto abituato a vincere. Ma conquistare una medaglia d'oro alle Olimpiadi a 40 anni ha un sapore speciale. L'austriaco ha deciso di celebrare l'evento ai Giochi 2026 con un'esultanza che è già parte della storia di queste Olimpiadi. Karl dopo un urlo si è tuffato sulla neve di Livigno, poi si è tolto ogni maglia che aveva indosso ed ha esultato mostrando il suo fisico e i suoi muscoli, un po' alla Hulk.

Karl diventa Hulk a Livigno

Quando si chiuderanno le Olimpiadi di Milano Cortina ci saranno tanti momenti meravigliosi da ricordare, tante imprese, tante medaglie per l'Italia, che è già a quota 7. E ci saranno anche diverse immagini da tenere a mente, di sicuro finirà quella dell'austriaco Benjamin Karl che dopo aver trionfato nello slalom parallelo gigante di snowboard a Livigno ha deciso di festeggiare a modo suo ignorando in primis il freddo. Karl si è tolto tutto quello che aveva addosso per celebrare la quarta medaglia olimpica vinta a 40 anni, la seconda d'oro. Ha mostrato i muscoli e con un urlo belluino ha fatto capire che era davvero felice per l'ennesimo trionfo.

Benjamin Karl ha festeggiato in modo anomalo l’oro alle Olimpiadi 2026

L'oro olimpico bis a 40 anni e il ritiro dallo snowboard

Il modo migliore per chiudere una carriera straordinaria, con la quarta medaglia olimpica nello snowboard, la seconda d'oro di fila. Karl dopo essersi ricomposto durante la cerimonia di premiazione, ha pianto mentre sentiva l'inno del suo paese, l'Austria, ha dato un morso alla medaglia d'oro e poi ha detto: "È la cosa più bella che mi poteva capitare. Non ho sentito alcuna pressione perché sono già campione olimpico. Mi sono divertito. Ieri ho guardato il documentario su Usain Bolt, che è incredibilmente motivante. Ogni austriaco dovrebbe guardarlo prima della partenza".