sport
video suggerito
video suggerito
Olimpiadi Invernali 2026

Benjamin Karl trionfa alle Olimpiadi e si strappa la maglia: esultanza alla Hulk a Livigno

L’austriaco a 40 anni vince la quarta medaglia alle Olimpiadi e decide di celebrarla in modo poco convenzionale. Karl: “Questa è la cosa più bella che mi poteva capitare”.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Alessio Morra
1 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Olimpiadi Invernali 2026

Benjamin Karl è uno snowboarder ed è soprattutto abituato a vincere. Ma conquistare una medaglia d'oro alle Olimpiadi a 40 anni ha un sapore speciale. L'austriaco ha deciso di celebrare l'evento ai Giochi 2026 con un'esultanza che è già parte della storia di queste Olimpiadi. Karl dopo un urlo si è tuffato sulla neve di Livigno, poi si è tolto ogni maglia che aveva indosso ed ha esultato mostrando il suo fisico e i suoi muscoli, un po' alla Hulk.

Karl diventa Hulk a Livigno

Quando si chiuderanno le Olimpiadi di Milano Cortina ci saranno tanti momenti meravigliosi da ricordare, tante imprese, tante medaglie per l'Italia, che è già a quota 7. E ci saranno anche diverse immagini da tenere a mente, di sicuro finirà quella dell'austriaco Benjamin Karl che dopo aver trionfato nello slalom parallelo gigante di snowboard a Livigno ha deciso di festeggiare a modo suo ignorando in primis il freddo. Karl si è tolto tutto quello che aveva addosso per celebrare la quarta medaglia olimpica vinta a 40 anni, la seconda d'oro. Ha mostrato i muscoli e con un urlo belluino ha fatto capire che era davvero felice per l'ennesimo trionfo.

Benjamin Karl ha festeggiato in modo anomalo l’oro alle Olimpiadi 2026
Benjamin Karl ha festeggiato in modo anomalo l’oro alle Olimpiadi 2026

L'oro olimpico bis a 40 anni e il ritiro dallo snowboard

Il modo migliore per chiudere una carriera straordinaria, con la quarta medaglia olimpica nello snowboard, la seconda d'oro di fila. Karl dopo essersi ricomposto durante la cerimonia di premiazione, ha pianto mentre sentiva l'inno del suo paese, l'Austria, ha dato un morso alla medaglia d'oro e poi ha detto: "È la cosa più bella che mi poteva capitare. Non ho sentito alcuna pressione perché sono già campione olimpico. Mi sono divertito. Ieri ho guardato il documentario su Usain Bolt, che è incredibilmente motivante. Ogni austriaco dovrebbe guardarlo prima della partenza".

Sport invernali
1 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views