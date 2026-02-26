Ana Alonso ha perso una medaglia vinta alle Olimpiadi Invernali: “Non so cosa sia successo”

Ana Alonso ha scritto la storia della Spagna vincendo due medaglie di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, ma per un caso molto sfortunato a casa ne è arrivata soltanto una. La sciatrice ha ammesso candidamente di aver perso uno dei suoi premi, dimenticato forse in un taxi o nello zaino di qualche compagno di squadra. La spagnola era stata investita da un'auto cinque mesi fa mentre si allenava riportando la rottura del crociato, ma è comunque riuscita a raggiungere il traguardo portando a casa il terzo poso nella sprint di sci alpinismo e nella staffetta mista.

Il mistero della medaglia scomparsa di Ana Alonso

In un'intervista rilasciata ad As la spagnola ha ammesso di non aver trovato una delle due medaglie di bronzo vinte a Bormio. Una dichiarazione spiazzante, detta con una naturalezza che fa quasi sorridere: "Non so cosa sia successo. Non so se le ho lasciate nello zaino di un altro compagno, in un taxi o altrove". Ana Alonso ride, come se avesse perso un oggetto di poco valore e non la cosa più preziosa del mondo per uno sportivo, il riconoscimento del suo grande lavoro portato avanti alle Olimpiadi Invernali.

Ana Alonso ha ritrovato la medaglia scomparsa dopo diversi giorni

Si è giustificata ammettendo che questo è il minore dei mali con cui ha a che fare in questo momento. E in effetti aveva ragione perché poche ore aver fatto l'intervista è riuscita a ritrovare la medaglia mancante, anche se non ha ben chiarito da dove sia spuntata fuori. Il mistero era risolto ma comunque non sarebbe stato un dramma: gli atleti che perdono le medaglie (situazione assurda ma frequente) possono contattare il Comitato Olimpico Internazionale che ha un protocollo apposito per questa situazione e può fornire medaglie sostitutive quando l'originale non viene più trovata. Ne tiene da parte diverse proprio per questa evenienza, ma fortunatamente Ana Alonso ha risolto il problema per tempo.