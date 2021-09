Quanti dispositivi si possono usare contemporaneamente per vedere la Champions su Amazon Prime Video Stasera, mercoledì 15 settembre, Amazon Prime Video trasmetterà la partita della Champions League, Inter – Real Madrid, alle ore 21:00. Gli utenti potranno vedere il match in diretta streaming usando due dispositivi contemporaneamente sfruttando un solo account, proprio come funziona per tutti gli altri contenuti del catalogo Prime Video. Vediamo insieme come funziona.

La Champions League è iniziata: la competizione più importante e prestigiosa del mondo calcistico ha preso il via. Stasera Amazon Prime Video trasmetterà in diretta streaming il match Inter-Real Madrid alle ore 21:00. Per gli appassionati e i tifosi , quest'anno ci sono importanti novità. Come già annunciato, infatti, il colosso dell'e-commerce Amazon ha acquistato i diritti per trasmettere le migliori partite del mercoledì sera e offrire ai tifosi italiani la possibilità di vedere un match, tra quelli che disputeranno Juventus, Milan, Inter e Atalanta, qualora ovviamente le squadre nostrane dovessero qualificarsi e andare avanti nella competizione.

Ma quanti dispositivi si possono usare contemporaneamente per vedere le partite della UEFA Champions League? Gli utenti abbonati al servizio Amazon Prime Video possono vedere la stesso match su due device contemporaneamente. Quindi, chi possiede un account potrà usarlo per vedere la partita su due dispositivi differenti, ma è possibile aggiungere un terzo device per guardare un altro programma, proprio come accade per tutti gli altri contenuti presenti nel catalogo Prime Video.

L'obiettivo è permettere ai tifosi di vivere al meglio le emozioni e per fare questo, la piattaforma di streaming online ha messo a disposizione 20 telecamere che trasmetteranno le partite con una risoluzione in UltraHd 4k e Hdr. Inoltre, un team di giornalisti ed esperti commenteranno secondo dopo secondo quello che accade in campo, permettendo ai tifosi di supportare i loro campioni come se fossero a bordo campo. Un'altra novità, che sarà molto apprezzata dagli utenti, è che le partite resteranno on demand sulla piattaforma Prime Video anche dopo la diretta, quindi sarà possibile vederle anche successivamente.

Dopo la partita di stasera, le prossime partite che vedremo sono: Juventus-Chelsea, in programma mercoledì 29 settembre, alle ore 21 e Zenit-Juventus che si disputerà mercoledì 20 ottobre ore 21.