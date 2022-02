Offerte eBay: fino al 60% di sconto su tapis roulant e attrezzi sportivi Per mantenersi in forma e tonificare il corpo restando a casa, ecco le migliori offerte di eBay sugli attrezzi ginnici, con sconti fino al 63%: non solo tapis roulant elettrici, ma anche manubri e panche a inversione.

La sedentarietà e il lavoro d’ufficio costituiscono spesso un ostacolo a uno stile di vita sano e attivo. Per mantenersi in forma, bruciare calorie e tonificare i muscoli, dunque, la soluzione ideale potrebbe essere una palestra casalinga.

Per aiutarvi a costruire il vostro spazio di benessere fisico senza spendere cifre esorbitanti, abbiamo selezionato le migliori offerte eBay su tapis roulant e attrezzi sportivi, perfetti per eseguire allenamenti personalizzati nel comfort di casa propria, con sconti fino al 60%.

Le migliori offerte eBay su tapis roulant e attrezzi sportivi

Ma quali promozioni riserva il noto market place eBay per gli sportivi o i futuri tali? Di seguito, troverete gli sconti migliori sugli attrezzi per l'allenamento: non solo tapis roulant elettrici, compatti e pieghevoli, ma anche manubri regolabili e panche a inversione gravitazionale.

-63% sul tapis roulant pieghevole YourMove: ideale per l'utilizzo casalingo, questo tapis roulant consente di eseguire esercizi cardio, fondamentali per tenersi in forma e bruciare calorie. Compatto e semplice da riporre una volta terminato l'allenamento, è dotato di sensori per rilevare il battito cardiaco e di un sistema di lubrificazione automatica, per garantire il massimo del comfort durante la corsa.

-60% sul tapis roulant elettrico SIX 1200 di Sixtus: pieghevole e compatto, questo tapis roulant possiede tutte le caratteristiche di un attrezzo professionale. È dotato, infatti, di display a LED, tasti di scelta rapida, sensori a impulsi per monitorare i propri progressi, 12 programmi e 3 livelli d'inclinazione regolabile. Raggiunge la velocità massima di 12 Km/h.

-60% sul tapis roulant elettrico ArtGo Leonardo: pieghevole, caratterizzato da un design minimal e materiali leggeri, questo tapis roulant consente di allenarsi in casa e mantenere uno stile di vita sano e attivo. È dotato di un tappeto e manubrio morbidi, un ampio display LCD, sensori cardiaci e tasti rapidi per impostare velocità, programma e inclinazione desiderati.

-60% sul tapis roulant elettrico pieghevole di YM: ideale per tonificare il proprio corpo e mantenersi in forma, questo tapis roulant, compatto e funzionale, si può connettere allo smartphone e al tablet mediante le app Kinomap e FitShow, ottime per tenere traccia degli allenamenti eseguiti, condividere i propri risultati e partecipare a sessioni di allenamento di gruppo.

-57% sul tapis roulant elettrico ARTGO PABLO: con un motore da 600 W e una velocità massima di 7 Km/h, questo tapis roulant compatto, è perfetto per il work out leggero e le camminate veloci. È dotato di tappeto e manubrio morbidi e consente d'impostare velocità e programmi desiderati. Inoltre, una volta terminato l'allenamento, può essere riposto anche negli spazi più stretti.

-55% sulla panca a inversione gravitazionale di YT: caratterizzata da un design ergonomico, materiali resistenti come l'acciaio e la pelle PU traspirante e antiodore e piedini antiscivolo, questa panca a inversione gravitazionale è dotata di sistema di bloccaggio dei piedi e consente di regolare l'inclinazione dell'attrezzo, da lieve a perpendicolare al suolo.

-50% sul tapis roulant elettrico pieghevole YM TAP 140: provvisto di ben 16 programmi di allenamento preimpostati, questo tapis roulant è l'attrezzo ideale per mantenersi in forma restando a casa. Raggiunge una velocità massima di 14 Km/h e rileva pulsazioni, velocità, distanza percorsa, tempo impiegato e calorie bruciate durante la corsa o la camminata.

-46% sul manubrio da palestra regolabili di YT: perfetto per chi intende tonificare o sviluppare i muscoli a casa propria, questo manubrio consente di sperimentare un work out graduale, grazie alla presenza di pesi regolabili da 2,5 kg fino a 24 kg, per un totale di 15 livelli d'intensità. Inoltre, è realizzato con un design ergonomico e in materiale antiscivolo, per una presa sicura e confortevole.