Le sandbag sono delle sacche riempite di sabbia usate principalmente per svolgere l'allenamento funzionale. Sono dei veri e propri pesi con i quali fare esercizio per definire diverse parti del corpo come braccia, schiena, addominali, pettorali e gambe. Si tratta di strumenti molti versatili, che possono essere utilizzati sia in casa che all'aperto, impiegati già dagli antichi Greci e Romani, che li utilizzavano per allenare il corpo. In tempi più recenti, invece, sono stati i militari che hanno iniziato ad utilizzare sacchi pieni di sabbia per svolgere i loro allenamenti quando non potevano recarsi in palestra.

La sandbag può essere realizzata con tessuto sintetico, in plastica o con la iuta. Le cuciture sono ben salde e resistenti per evitare che la sabbia esca fuori. Può avere dalle 2 alle 6 maniglie e differenti capacità di riempimento. Questa ultima caratteristica ne determina il peso, in genere tra i 10 kg e i 50 kg, anche se le più utilizzate sono quelle da 30 kg, da 20 kg, e da 10 kg.

1. Sandbag Pellor

La sacca Pellor per l'allenamento è realizzata in materiale oxford 1200D, ha una grande capacità, buona resistenza all'usura e buone prestazioni di tenuta. Le cuciture sono doppie e criptate in tutti i punti della cucitura. L'intera borsa è rinforzata con un manico e ha 6 maniglie fisse di alta qualità. La cerniera è fissata con un velcro. La confezione contiene: 1 sacca + 3 sacchetti di sabbia da riempire.

Peso: 0- 27 kg

2. Sacca d'allenamento Faspup

Questa comoda borsa di Faspup è perfetta per allenare sia per la parte superiore che la parte inferiore del corpo. Sviluppa potenza esplosiva e forza di presa utilizzando le 6 impugnature in gomma. È utile per aumentare l'intensità di qualsiasi esercizio. Sono incluse 3 borse porta pesi rimovibili che possono contenere fino a 60 libbre in totale. Molto comodi anche da usare come pesi morbidi per aumentare l'intensità di qualsiasi allenamento.

Peso: 4,5 – 27 kg

3. Sandbag per allenamento Jecxep

La sandbag per allenamento di Jecxep è realizzata in nylon super resistente impermeabile e con doppio velcro. Ha 6 impugnature morbide, per ricreare opzioni di allenamento quasi illimitate. È perfetta da sollevare, per gli squat, gli affondi e tanti altri esercizi incrociati. Che tu sia un principiante o un istruttore troverai sicuramente molto utile utilizzare questa sacca per strutturare e delineare il tuo corpo.

Peso: 4,5 kg – 27,2 kg

4. Sacca con peso variabile Sklz

La super Sandbag di SKLZ è sicuramente uno degli strumenti più versatili per l'allenamento. Perfetta per incrementare la forza e utilizzabile in una vastissima varietà di esercizi. Scegli il carico più adatto ai tuoi obiettivi e provala nelle tue sessioni di allenamento. È estremamente resistente, include 4 sacche da riempire, 4,5kg ciascuna. Dotata di maniglie multigrip per garantirti la massima maneggevolezza. La sabbia non è inclusa.

Peso: ogni sacca interna pesa 4,5 kg

5. Fitness Sandbag Rdx

Questa fitness sandbag di RDXè cucita a macchina 1,5 mm di spessore in pelle Maya e presenta uno strato interno di schiuma. Perfetta per gli squat ponderati, le corse nel fango, i percorsi ad ostacoli, le gare spartane, i colpi di scena russi, gli squat di Sumo e tanto altro ancora. Ha 4 manici morbidi sulla parte superiore e sui lati. Aumenta la tua stabilità generale, la resistenza e la potenza. È uno strumento ideale per la costruzione dei muscoli, le ustioni da grasso e la massima agilità.

Peso: 10 kg

6. Sacca per l'allenamento Sveltus

Sveltus propone questa sacca per l'allenamento ideale per il CrossFit. Consente un lavoro cardio attraverso dei movimenti esplosivi, per le alzate e i dondoli. A differenza di altri modelli in commercio, questo arriva a casa vostra già riempito e pronto all'uso. È grande 75 x 25 x 25 cm.

Peso: 5 Kg.

7. Sacco per fitness Chengyi

Con questa sacca di Chengy è possibile fare fitness, fitness funzionale, esercizio di cross-training e crossfit con masse regolabili. Perfetta sia per principianti che per istruttori ed esperti. Potrai fare stacchi, trasporta, squat, presse, affondi e tanto altro. Perfetta per militari, vigili del fuoco, polizia, primo radar-risponditore e lottatori che hanno bisogno di allenarsi con attrezzi funzionali che possono imitare il sollevamento di un corpo umano. La sabbia non è inclusa.

Peso: 15 – 25 kg

8. Powerbag Powrx

La sandbag proposta da POWRX è perfetta per coniugare un'infinità di esercizi legati al cosiddetto functional training. Che tu voglia perdere peso, o semplicemente rimetterti in forma, con questo straordinario attrezzo fitness sarai in grado di sviluppare diverse capacità fisiche come, ad esempio, resistenza cardiovascolare e respiratoria, forza, flessibilità, potenza, velocità, coordinazione, agilità, equilibrio e precisione.

Peso: 5 – 30 kg

9. Sandbag per il potenziamento muscolare E-More

La sandbag per l'allenamento muscolare di E-More è l'ideale per chi vuole potenziare e rinforzare i muscoli del corpo. Realizzata in tessuto oxford 900D e PVC, questa sacca è molto resistente ed utilizzabile a lungo, anche grazie alle cuciture rinforzare che la rendono indistruttibile. Dispone di 6 pratiche maniglie anti-scivolo che la rendono molto versatile e che offrono varietà di presa, è consigliata sia per chi ha un corpo già allenato, sia per i principianti.

Peso: essendo dotata di diversi sacchetti da riempire con la sabbia, questa sandbag offre diverse opzioni di peso, ideali per personalizzare l'allenamento.

10. Sacco per allenamento multifunzionale Tuneway

L'ultima sandbag della nostra classifica è questa firmato Tuneway. Pesa 20 kg ed è realizzato in pvc. Si tratta di una sandbag moltifunzionale, può essere usata come peso ma anche come sacco da boxe. Ha due comode maniglie imbottire e multigrip per svolgere gli esercizi e allenare le diverse parti del corpo. Disponibile in nero e giallo. Con la sandbag è incluso anche un sacchetto di sabbia.

Peso: 20 kg

Come scegliere la migliore sandbag da allenamento

Ora che abbiamo visto quali sono le migliori sandbag in commercio, analizziamo attentamente tutte le caratteristiche di questo attrezzo affinchè la sacca che andrete ad acquistare sia realmente funzionale. Per fare la scelta migliore, prima dell'acquisto, valutate quanto e come intendete utilizzare questo strumento per l'allenamento.

Tipologia di sandbag

Le sandbag da allenamento sono tutte molto simili. Possono distinguersi per i materiali o per il numero di maniglie che presentano, ma questi aspetti li analizzeremo più avanti. Invece, quello che può distinguere veramente una sacca dall'altra è il numero di scomparti interni che ha per dividere la sabbia ed evitare che resti fissa in un solo punto. Molti modelli vanno riempiti con apposite sacche più piccole che poi vanno chiuse ermeticamente.

Dimensioni

Le dimensioni della sacca da allenamento sono il primo aspetto da valutare prima dell'acquisto. Dalla sua grandezza ne deriva la capacità di riempimento e quindi l'intensità ed il tipo di allenamento. Il peso varia in base al numero di sacchetti di sabbia che decidete di riempire ed utilizzare per l'allenamento. In genere, si parte da un minimo di 4,5 kg a sacchetto e una sacca piena può arrivare fino a 60 kg. Le misure più utilizzate sono 20 x 20 x 70 cm o 20 x 20 x 50 cm.

Si consiglia di scegliere una sacca idonea alla vostra preparazione fisica, senza esagerare. Inoltre, per i primi allenamenti è sempre bene partire con un peso moderato.

Maniglie

Anche le maniglie giocano un ruolo fondamentale per utilizzare al meglio la sandbag. Il numero di maniglie e dove sono posizionate influenza il tipo di allenamento che potrete svolgere. In genere, hanno un minimo di 2 maniglie fino ad un massimo di 6. Le più comode sono imbottite e multigrip, cioè antiscivolo.

Materiali

Le sacche di sabbia da allenamento devono essere realizzate con materiali resistenti ma allo stesso tempo morbidi e flessibili per permettere alla sacca di adattarsi alla forma del corpo. Possono essere realizzate in tessuti plastici, in pelle sintetica o in tela. Le ultime sono le più economiche ma le meno resistenti. Quando scegliete il tipo di materiale, valutate dove vi allenate di solito. Se la risposta è all'aperto, allora optate per un tessuto resistente all'acqua, al sole e alle intemperie. Non deve assorbire acqua né scolorirsi.

Particolare attenzione alle cuciture che devono essere resistenti affinché il sacco non si stracci durante l'utilizzo. Perdere tutta la sabbia mentre ci si sta allenando non sarebbe molto comodo.

Sabbia per la sandbag

Come abbiamo visto, la maggior parte delle sacche sono vendute vuote. La sabbia costa molto poco e può essere acquistata negli stessi negozi, online e offline, dove avete acquistato la sandbag. Altrimenti, può essere usata anche quella raccolta in spiaggia. Si consiglia di scegliere un tipo di sabbia fine e di utilizzarla solo quando è totalmente asciutta. Infatti, inserirla umida all'interno della sacca o dei vari sacchetti potrebbe farla compattare e la sandbag non sarebbe più morbida e flessibile.

Meno utilizzata come soluzione ma comunque potrebbe essere una valida alternativa nel caso non riusciste a reperire facilmente la sabbia è il pellet, che però è più costoso rispetto alla sabbia.

Manutenzione

Nel momento in cui decideremo di non usarla più per un pò di tempo, è consigliabile svuotarla affinché non si rovini. Queste sacche sono molto comode perché, una volta svuotate, possono essere arrotolate e riposte senza occupare grandi spazi.

Marca

Tra le migliori marche in commercio abbiamo SKLZ, RDX, Powrx, Madx. Tutti i modelli sono disponibili online nella sezione dedicata di Amazon.

Prezzo

In base alle varie caratteristiche che abbiamo analizzato il prezzo può essere più o meno alto. Partiamo da una base di 25 euro e si può arrivare anche a pagare un centinaio di euro.

Come allenarsi con una sandbag

L'utilizzo di questo strumento è consigliato a chi di solito utilizza il kettlebell e pratica l'allenamento funzionale. Vediamo insieme quali sono i vantaggi.

si adatta al corpo della persona perché è morbida e flessibile; la presenza delle maniglie permette di svolgere esercizi con prese diverse e lavorare molteplici parti del corpo; è più facile da gestire rispetto ad altri attrezzi perché è deformabile quindi disperde il suo peso; è tra gli strumenti più economici per chi non vuole allenarsi in palestra.

Gli esercizi che vengono svolti con la sandbag fanno lavorare qualunque parte del corpo: glutei, gambe, addominali, schiena, braccia e così via. Se non avete voglia di andare in palestra e preferite allenarvi all'aperto o a casa, queste sacche sostituiscono tranquillamente il bilanciere, la palla medica, o il sacco da boxe. Oltre che per l'allenamento funzionale, la sandbag viene utilizzata da chi pratica arti marziali, per il cross-fit e anche per il fitness.