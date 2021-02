Le balance board sono strumenti molto utili per migliorare l'equilibrio, irrobustire la muscolatura del core body ed eseguire gli esercizi per gli allenamenti a corpo libero. Queste tavole basculanti sono utilizzate anche da chi pratica uno sport da tavola come il surf, il kitesurf, il SUP, lo skateboard, lo sci e lo snowboard perché permettono di simulare gli stessi movimenti in casa quando le condizioni meteo non permettono di allenarsi all'aria aperta.

In alcuni casi, sono utilizzate anche nei centri di riabilitazione per rinforzare le caviglie e le ginocchia in seguito ad infortuni oppure come giochi per i bambini per sviluppare la loro muscolatura e le capacità motorie.

In commercio sono disponibili diversi modelli: ci sono le balance board in plastica con grip antiscivolo e fulcro in gomma, disponibili in svariate dimensioni e con diversi diametri, oppure le pedane di legno con superficie rettangolare e rullo mobile, perfette per sviluppare la coordinazione. Scopriamo insieme quali sono le migliori balance board disponibili anche su Amazon.

Come è fatta una balance board e a cosa serve

La struttura di una balance board è molto semplice. Questo strumento, infatti, è composto da una pedana, chiamata anche tavola, che funge da superficie da appoggio per i piedi o per le mani. Questa superficie può essere tonda, ovale o rettangolare. Al di sotto, c'è un elemento instabile sul quale la pedana oscilla: può essere un rullo o una semisfera. In base alla sua forma, la pedana potrà svolgere differenti oscillazioni: destra-sinistra, avanti-indietro o 360°. In alcuni casi questo elemento è fisso e si trova al centro della pedana, in altri, invece, è mobile e scivola in maniera longitudinale sotto la tavola.

I materiali con i quali può essere realizzata sono il legno o la plastica e sopra ci deve essere un grip, che è uno strato antiscivolo per far si che i piedi abbiano una presa salda.

La balance board serve per migliorare l'equilibrio, per l'home fitness e per gli allenamenti a corpo libero in palestra. Queste tavole, inoltre, vengono utilizzate da chi pratica sport da tavola (come il surf, lo snowboard, lo sci, lo skateboard, il SUP e il kitesurf), da chi vuole dimagrire, tonificare i muscoli e per chi vuole scaricare lo stress. Il lavoro svolto su questo strumento incide direttamente sulla zona definita "il core", che è la parte del corpo che va a stabilizzare il movimento e che comprende gli addominali, i muscoli pelvici e paraspinali.

Le migliori tavole Rocked Roller

Le Rocker Roller balance board sono tavole basculanti con rullo mobile, utilizzate da chi pratica sport da tavola come il surf o lo skateboard perché aiutano a migliorare l'equilibrio. Infatti, la sensazione che si ha è proprio quella di scivolare sull'acqua o su una pista. Sono realizzate in legno e possono avere una superficie più stretta come gli skate oppure più larga come una tavola da surf. Il rullo può essere in legno oppure in gomma e, in genere, ha un diametro che varia dai 10 ai 15 cm. Ecco i 3 modelli più venduti online.

Driftsun

La prima proposta della nostra classifica è la tavola balance board di Driftsun, perfetta per migliorare l'equilibrio di chi pratica sport da tavola come il surf, lo skateboard, lo snowboard e tutti gli altri. Questa balance board può essere utilizzata tranquillamente a casa o in palestra. La tavola è realizzata in legno duro con piano di trazione antiscivolo ed ha le seguenti dimensioni: 74,9 x 40,6 x 3,8 cm. Il rullo, invece, ha un diametro di 15.2 cm.

Pro: la tavola è progettata, non solo per migliorare l'equilibrio, ma anche per migliorare la postura, l'agilità, la stabilità e per rafforzare il nucleo e la parte inferiore del corpo.

Contro: per alcuni utenti il prezzo è un po' elevato ma è giustificato dalla qualità dei materiali e della struttura della tavola.

Epic Wings Balance Board

L'azienda Epic produce diverse tipologie di tavole sia per i livelli entry che per i professionisti. La balance board Epic Wings, in particolare, permette di allenarsi in casa senza fastidio perché è molto silenziosa avendo il rullo in gomma e non necessita di nessun tappetino come appoggio. Inoltre, il rullo si adatta bene ai pavimenti e non crea quel fastidioso effetto gradino.

Le dimensioni sono 85cm x 30cm, quindi risulta piuttosto comoda e stabile ed estremamente divertente; la qualità percepita è buona e il design delle grafiche la rendono molto accattivante. Il rullo ha un diametro di 14 cm.

Pro: grazie al rullo in gomma permette di allenarsi in casa senza rumori fastidiosi. Inoltre, il design è ricercato ed accattivante e, comparato al prezzo, è molto apprezzato dagli utenti.

Contro: nella confezione non è inclusa alcuna guida per gli esercizi ma è possibile trovarne tantissime online.

Jucker Hawaii

Il brand Jucker Hawaii propone questo modello di balance board con una forma che ricorda la classica tavola da surf e misura 75 cm di lunghezza e gira su un rullo in sughero di 10 x 33 cm. La tavola è costruita in legno di betulla e acero. Non sono presenti stopper sotto la superficie, quindi, c'è massima libertà di movimento per chi si allena. È perfetta per chi pratica surf e sup e vuole allenarsi senza rinunciare a restare in forma anche quando non si può andare al mare.

Pro: la tavola ha una superficie generosa e senza stopper che permette di avere la totale libertà di movimento.

Contro: nessun utente che ha utilizzato la tavola a lamentato criticità.

Le migliori Rocker Board

Le Rocked Board sono una tipologia di balance board molto diffusa in commercio e dalla struttura semplice: si tratta di una pedana con elemento instabile fisso, a forma cilindrica. Viene molto utilizzata per gli allenamenti in palestra oppure per la riabilitazione indispensabile dopo aver avuto un infortunio alle caviglie o alle ginocchia. Generalmente è realizzata in legno con rivestimento antiscivolo per garantire una migliore presa dei piedi. Ecco le tre migliori Rocker Board attualmente disponibili sul mercato.

Plankpad

Una soluzione diversa dalle precedenti, innovativa e completa, è la balance board Plankpad PRO che combina un dispositivo per il fitness con giochi e allenamenti da seguire direttamente sul tuo smartphone o tablet. Il planking è uno degli allenamenti più efficaci per rimetterti in forma: permette di perdere grasso e aumentare i muscoli, previene anche il mal di schiena e può anche alleviarlo. Questa balance board è fornita con un'app sincronizzata con la panca che recepisce tutti i movimenti. Le dimensioni della panca sono: 50 x 36 x 8,3 cm mentre il tappetino misura 55 x 36 x 0,5 cm.

Pro: è uno strumento innovativo che coniuga gioco e allenamento facendo pesare meno lo sforzo. La panca è collegata direttamente allo smartphone tramite l'app proprietaria.

Contro: gli utenti non hanno lamentato nessuna criticità.

66fit

La pedana di 66Fit è una balance board perfetta per ritrovare il senso di equilibrio e coordinazione dopo un infortunio al fine di garantire un rapido ritorno al vostro sport rinforzando caviglie e ginocchia. La superficie della pedana è in legno con rivestimento in PVC, misura 50 x 50 cm ed ha un angolo di inclinazione di 12 gradi. Può sostenere fino a 150 kg.

Pro: la pedana è stata costruita e realizzata specificamente per la riabilitazione dopo un infortunio, quindi, è facile da usare anche per i principianti.

Contro: nella confezione non è incluso il tappetino, ma è possibile acquistarlo comodamente su Amazon.

Theraband

Questa rocker board di Theraband è realizzata in plastica nera con una superficie tattile, sulla parte superiore, studiata appositamente per garantire una base antiscivolo e una presa salda dei piedi. È resistente e leggera ma offre un'ottima superficie instabile e sensory-stimulating per facilitare la riabilitazione. La tavola misura 20,3 x 35,6 cm ed ha un angolo di 30 °.

Le migliori Wobble Board

Le Wobble Board sono un'altra tipologia di balance board molto diffusa perché può essere utilizzata sia in casa che per la riabilitazione nei centri specialistici. È una pedana di forma circolare con elemento instabile a semisfera, fissato al centro esatto della balance board. Sono le pedane perfette per i principianti, la difficoltà è strettamente correlata alle dimensioni della balance: più è piccola e più sarà difficile restare in equilibrio. Anche l'altezza della semisfera è regolabile così da aumentare o diminuire la difficoltà. Di seguito abbiamo selezionato le tre migliori Wobble Board disponibili su Amazon.

Gifort

Una soluzione differente nella forma è la Wobble Board di Gifort, realizzata in legno che può sostenere fino a 120 kg. La wobble board ha un diametro di 39,5 cm ed è costituito da 11 lamierini di laminazione, lo spessore è 1,6 cm. Ci sono 6 tappetini opachi sulla superficie che la rendono antiscivoloe quindi molto sicura. Può essere utilizzata sia per la preparazione atletica ma anche come strumento per la riabilitazione.

Pro: la forma e la struttura di questa balance board permettono di allenare e sviluppare diverse parti del corpo perché la pedana si presta per l'esecuzione di molteplici esercizi.

Contro: anche in questo caso alcuni utenti hanno lamentato la mancanza di un manuale che suggerisca gli esercizi da poter svolgere ma è possibile trovare numerosi tutorial sul web da usare come guida.

Phoenix Fitness

La balance board di Phoenix Fitness è molto utile, oltre che per migliorare il proprio equilibrio, anche per rafforzare le ginocchia e le caviglie dopo un infortunio. Il cerchio ha una circonferenza di 36 cm ed un'inclinazione di 15 gradi, perfetta sia per i principianti che per gli sportivi. La superficie di appoggio è antiscivolo con punti leggermente bombati. La mezza sfera posta al di sotto è perfettamente centrata e, quindi, offre una rotazione perfetta.

Pro: la balance board è proposta ad un prezzo molto conveniente con il quale si può acquistare un prodotto versatile e robusto, adatto sia per gli allenamenti delle gambe che delle braccia.

Contro: la base tonda in plastica potrebbe rovinare il pavimento ma con un tappetino da palestra non si corrono rischi.

Navaris

Con questa balance board prodotta da Navaris è possibile migliorare la coordinazione, la forza muscolare e l'equilibrio: un attrezzo per la palestra, ma anche un gioco divertente per adulti e bambini a casa. La tavola propriocettiva stimolando il sistema neuro-motorio, agisce come un massaggio sulla muscolatura interna, sia con esercizi in piedi che seduti. Ideale anche per la fisioterapia in seguito a interventi chirurgici. La superficie scanalata assicura una buona presa del piede, mentre il rivestimento anti-scivolo nella parte inferiore previene scivolamenti.

Pro: la presenza delle due maniglie è molto apprezzata perché permette di svolgere numerosi esercizi per allenare tutte le parti del corpo, anche il busto superiore.

Contro: è un ottimo prodotto ma per chi è alle prime armi potrebbe risultare un po' complicato mantenere l'equilibrio.

La migliore Sphere and Ring

Proprio come le Roller Board, anche le Sphere and Ring sono una tipologia di balance board molto utili per chi pratica sporta da tavola per migliorare l'equilibrio ed allenarsi. In questo caso, però, l'elemento instabile è una palla che si muove liberamente sotto la pedana: il livello di difficoltà è maggiore e cresce con l'aumentare delle dimensioni della palla. La pedana è, come quasi tutte, realizzata in legno mentre la palla può essere una normale palla gonfiabile o talvolta sono utilizzate anche le palle da basketball.

Coolboard

La Sphere and Ring di Coolboard è realizzata in legno con rivestimento antigrip per permettere di mantenere meglio la posizione una volta saliti sopra. La palla ha un diametro di 15 cm e si muove liberamente, al di sotto della pedana, nella forma ovale incisa sotto la pedana, realizzata appositamente per evitare che la palla fugga via. La balance board misura 70 x 36 x 2.5 cm e pesa 4.5 Kg. Tra tutte le tipologie è sicuramente quella più difficile, quindi, si consiglia di fare pratica prima e di non scoraggiarsi.

Le migliori balance board montessori per bambini

Le balance board Montessori sono destinate all'utilizzo per bambini già dai 3 anni in su. Infatti, hanno una forma particolare, cioè una mezza luna che può essere utilizzata in svariati modi: come dondolo, come ponte, come scivolo o in qualsiasi modo l'immaginazione del bambino suggerisca. Generalmente sono realizzate in legno con fondo in feltro per attutire i colpi. Sono molto utili per sviluppare le capacità motorie dei più piccoli e rinforzare la muscolatura.

Wobbel

Wobbel propone questa balance board per bambini, realizzato nella versione starter per i bimbi più piccoli nella classica forma a mezzaluna. Questa tavola è realizzata con materiali sostenibili ed è prodotta interamente in Europe. Può essere utilizzata da un bambino alla volta per creare giochi divertenti e, contemporaneamente, sviluppare capacità motorie.

Questa tavola starter ha le seguenti dimensioni: 70 x 27,5 cm e può sostenere un peso di massimo 100 kg. Esiste anche una versione più grande di circa 90 x 30 cm che supporta un peso fino a 200 kg ma è adatta a bimbi 18+.

Pro: è un prodotto ecosostenibile, molto apprezzato dai bambini perché permette di inventare numerosi giochi creativi e divertenti.

Contro: la tavola non ha una base d'appoggio in feltro che riduce il suo spostamento ma può se appoggiata su un tappeto si eliminerà comunque il rischio che si muova.

MeowBaby

MeowBaby propone questa balance board curva per bambini: la sua struttura è molto leggera ma resistente, può sostenere fino a 200 kg. Garantisce infinite possibilità di gioco creativo ed esercizi che aiutano a costruire i muscoli responsabili di una corretta postura.

È disponibile in una misura universale con le seguenti dimensioni: lunghezza 80 cm, larghezza 30 cm, altezza 18 cm e spessore 1,5 cm. Il prodotto stesso pesa solo 3,26 kg, il che lo rende facile da trasportare. Grazie alle sue dimensioni può essere utilizzato tranquillamente anche dagli adulti.

Pro: questa tavola può essere utilizzata sia dagli adulti che dai bambini, grazie alle dimensioni della mezzaluna e alla sua struttura resistente.

Contro: è disponibile in una sola versione e in una sola misura ma questo la rende universale.

Curve Lab

Curve Lab propone questo set composto da 2 tavole balance board Montessori per bambini, molto utili per un livello principiante, in quanto sviluppano il senso di equilibrio e rafforzano la muscolatura. Le due tavole sono resistenti e sicure: possono essere usate come dondolo oppure come ponte se vengono capovolte.

Sono di dimensioni differenti, realizzate in compensato a basse emissioni di formaldeide e coperte con vernice a base d'acqua assolutamente sicura per i bambini.

Pro: la tavola è perfetta per sviluppare la muscolatura dei bambini e la loro creatività perché può essere usata in tanti modi differenti. Inoltre, i materiali sono sicuri e privi di sostanze nocive.

Contro: non sono state riscontrate perplessità da parte degli utenti che hanno acquistato il set.

Come scegliere la migliore balance board

In commercio esistono diverse tipologie di balance board, molto simili per alcuni aspetti ma diverse per altri. La migliore balance board è quella che si adatta perfettamente alle proprie esigenze di allenamento o alle varie destinazioni d'uso. Infatti, prima di sceglierne una, occorre tenere in considerazione i vari modelli, i materiali, il grado di inclinazione e la forma, e non solo. Analizziamo insieme quali sono i diversi elementi da considerare prima di procedere con l'acquisto.

Tipologie di balance board

Le balance board si differenziano principalmente per la forma che influisce sul tipo di allenamento che si può svolgere: alcune sono indicate per chi vuole svolgere gli allenamenti a corpo libero, altre per chi pratica skateboard o ancora per i surfisti.

Rocker board: si tratta della tipologia più semplice con pedana, di forma rettangolare, e rullo mobile. Il fulcro può essere fissato in maniera perpendicolare alla tavola o a 90°. Con questa balance board si può cercare di restare perfettamente in equilibrio oppure controllare il movimento destra-sinistra. Il fulcro che entra in contatto con il pavimento può essere arrotondato o piatto.

si tratta della tipologia più semplice con pedana, di forma rettangolare, e rullo mobile. Il fulcro può essere fissato in maniera perpendicolare alla tavola o a 90°. Con questa balance board si può cercare di restare perfettamente in equilibrio oppure controllare il movimento destra-sinistra. Il fulcro che entra in contatto con il pavimento può essere arrotondato o piatto. Roller rocker board : è una variante della rocker board ma più instabile perché il perno non è fisso ma mobile, quindi, si muove sotto la tavola. L'elemento instabile ha forma cilindrica si muove su e giù nei canali posti sotto la pedana.

: è una variante della rocker board ma più instabile perché il perno non è fisso ma mobile, quindi, si muove sotto la tavola. L'elemento instabile ha forma cilindrica si muove su e giù nei canali posti sotto la pedana. Wobble board: questa tipologia è di forma sferica e, a differenza del modello precedente, presenta un supporto sferico fissato al centro della superficie. Questo permette alla tavola di muoversi a 360°, quindi avanti-indietro o destra-sinistra. Hanno molteplici usi: aiutano a sviluppare la muscolatura dei bambini, a recuperare la resistenza dopo interventi chirurgici o infortuni a caviglie e ginocchia.

questa tipologia è di forma sferica e, a differenza del modello precedente, presenta un supporto sferico fissato al centro della superficie. Questo permette alla tavola di muoversi a 360°, quindi avanti-indietro o destra-sinistra. Hanno molteplici usi: aiutano a sviluppare la muscolatura dei bambini, a recuperare la resistenza dopo interventi chirurgici o infortuni a caviglie e ginocchia. Sphere and ring board: amata ed utilizzata dagli skater, si tratta di uno skateboard senza rotelle ma con una palla gonfiabile che scivola su due binari simulando il movimento di oscillazione. È molto utile per migliorare l'equilibrio e permette la massima libertà di movimento: rotazione su tutti gli assi (imbardata, pitching e banching) e traslazione sia trasversale che longitudinale.

amata ed utilizzata dagli skater, si tratta di uno skateboard senza rotelle ma con una palla gonfiabile che scivola su due binari simulando il movimento di oscillazione. È molto utile per migliorare l'equilibrio e permette la massima libertà di movimento: rotazione su tutti gli assi (imbardata, pitching e banching) e traslazione sia trasversale che longitudinale. Balance board Montessori: è una pedana a mezzaluna curva, destinata ai bambini affinché migliorino le loro capacità motorie e rinforzino la muscolatura. Può essere utilizzata dai 3+ ed è molto sicura. In genere, è realizzata in legno con base antiscivolo. Può essere usata in molteplici modi: come altalena, come ponte o anche come scivolo. Le più resistenti possono essere usate anche dai bambini insieme ai genitori.

è una pedana a mezzaluna curva, destinata ai bambini affinché migliorino le loro capacità motorie e rinforzino la muscolatura. Può essere utilizzata dai 3+ ed è molto sicura. In genere, è realizzata in legno con base antiscivolo. Può essere usata in molteplici modi: come altalena, come ponte o anche come scivolo. Le più resistenti possono essere usate anche dai bambini insieme ai genitori. Springboard: si tratta di una tipologia un po' diversa perché sotto la tavola ci sono delle molle invece che un fulcro mobile. È molto utilizzata dai nuotatori per imparare a stabilizzare il movimento su una piattaforma che si comprime sotto la forza dell'atleta.

Inclinazione

Un altro elemento importante da valutare è il grado di inclinazione della tavola. Infatti, questo incide sul tipo di allenamento e sugli esercizi che si possono fare. In genere, le balance board disponibili in commercio hanno un'inclinazione di 10°, 12°, 15° o 20°.

Materiali

Le balance board devono essere robuste e resistenti per sostenere il peso della persona senza scricchiolare o, peggio, rompersi. Per questo motivo, è importante che siano realizzate con materiali di buona qualità: legno e plastica. Sono questi due i principali materiali utilizzate per costruire le balance board perché sono, appunto, resistenti. Per quando riguarda il fulcro che permette la rotazione, questo, in genere può essere in plastica oppure di gomma. La gomma è preferita perché non danneggia le superfici come il pavimento ed è molto silenziosa quindi ci si può allenare tranquillamente in casa senza la paura di disturbare i vicini o gli inquilini.

Forma

Come abbiamo visto nella classifica, le balance board possono essere di varie forme. Ci sono quelle rotonde, quelle rettangolari ed anche quelle a mezzaluna curve. In questo caso, non esiste una forma migliore di un'altra ma, tutto dipende dall'uso che ne dovete fare. La cosa importante, invece, è che la tavola abbia una superficie abbastanza grande che permetta di appoggiare entrambi i piedi senza compromettere la posizione da assumere. Soprattutto per chi è alle prime armi, si consiglia di scegliere una pedana con un diametro generoso in modo da avere la totale libertà di movimento.

Marca

Anche la marca è un elemento da tenere in considerazione perché scegliere un marchio affidabile significa puntare su un prodotto di buona qualità che permette di svolgere perfettamente e, in totale sicurezza, gli esercizi e gli allenamenti che abbiamo previsto di fare. Questi strumenti possono essere acquistati in tutti i negozi di articoli sportivi come Decathlon oppure su Amazon, dove è possibile trovare le migliori marche, come Navaris, Wobbel, Gifort e Phoenix Fitness.

Prezzo

La fascia di prezzo di una balance board è molto ampia e dipende dai materiali utilizzati, dalla tipologia di tavola e dalla marca. I prodotti presenti nella nostra classifica partono da una base di 20 euro per i modelli basic fino a superare i centinaio di euro.

Esercizi da fare con la balance board

Le balance board hanno diverse finalità e sono utilizzate in tantissimi contesti come le palestre, i centri riabilitativi o anche per l'home fitness. Una funzione della balance board è quella di migliorare l'equilibrio e la postura: per questo motivo viene utilizzata dagli sportivi che praticano surf, skateboard e altri sport dove l'equilibrio è la capacità principale da acquisire.

Per l'home fitness, invece, può essere utilizzata per allenare tutto il corpo e rinforzare i muscoli con esercizi mirati per le braccia, le spalle, gli addominali e le braccia. Sulla pedana basculante, è possibile, infatti, svolgere sia esercizi in piedi che da seduti.

Infine, nei centri riabilitativi è usata per svolgere esercizi mirati al recupero dei muscoli e della forza in seguito ad infortuni a caviglie o ginocchia. Molte di queste pedane sono propriocettive, cioè aiutano a prendere consapevolezza del proprio corpo e del proprio peso in modo da migliorare i movimenti ed evitare futuri incidenti.