Accessorio indispensabile per migliaia di sportivi e professionisti, la cuffia da nuoto è di fondamentale importanza per chi pratica questa disciplina ed è inoltre obbligatoria in tutte le piscine. È utile non solo alle donne per tenere i capelli raccolti, ma anche per proteggere le orecchie e aiutare tutti i nuotatori, che grazie all'idrodinamica di alcuni modelli possono nuotare più velocemente. Per valutare e scegliere la cuffia più adatta, tra quelle proposte dall'ampia gamma in commercio, bisogna però valutare prima alcuni dettagli importanti come il materiale con cui sono state realizzate (lattice, tessuto, lycra o silicone), le dimensioni e la loro elasticità.

Le migliori cuffie da nuoto

Se l'acqua di una piscina è un richiamo troppo forte al quale non sapete resistere, è dunque arrivato il momento di scegliere e inserire nel vostro borsone una cuffia da nuoto. In questa guida all'acquisto vediamo le caratteristiche dei modelli disponibili online e di quelli che hanno riscontrato le migliori recensioni su Amazon.

Arena Classic (Silicone)

L'Arena Classic è una cuffia studiata per garantire massima elasticità e perfetta vestibilità, e grazie alla sua realizzazione al 100% in silicone resiste ai duri allenamenti assicurando comunque grande comfort. Il suo design idrodinamico facilita la nuotata senza danneggiare i capelli, ed è disponibile in una vasta gamma di colori, neutri o vivaci.

Arena Uomo (Tessuto)

Pensata per il nuotatore che desidera comfort estremo mentre è in acqua, la cuffia Arena è in poliestere, elastica, facile da indossare e dalla grande vestibilità e non strappa i capelli. Non è impermeabile ed è consigliata per il nuoto leggero. È disponibile su Amazon in due colori: entrambi taglia unica.

Lahtak Swim Caps 3D (Silicone)

Prodotta da un'azienda bulgara, la cuffia Lahtak Swim Caps 3D è in silicone e ha un particolare design ergonomico, con una protezione per le orecchie in grado di difenderle dalla pressione dell'acqua, dal cloro e dai batteri. Perfetta per la pallanuoto, il triathlon, il nuoto sincronizzato e la terapia in piscina, sfrutta le potenzialità del silicone per durare a lungo e per vestire in modo confortevole.

Cosyinsofa (Silicone)

La prossima cuffia che vi presentiamo è quella di Cosyinsofa. Disponibile in 4 colori e in 3 differenti misure, è realizzata in silicone di alta qualità e garantisce elasticità, comfort e grazie al design ergonomico 3D anche un'ottima protezione dei capelli sia lunghi che corti. Inclusi, insieme alla cuffia, anche una clip per il naso e i tappi per le orecchie.

Arena Classic Fin Italia (Silicone)

Impreziosita dal dettaglio estetico dei colori della bandiera italiana, e ‘certificata' dal logo della Federazione Italiana Nuoto, l'Arena Classic Fin Italia è una cuffia unisex in morbido silicone dalla vestibilità universale. Il materiale con il quale è stata realizzata garantisce una ottima comodità, riduce l'attrito dell'acqua e protegge i capelli dal cloro.

Arena (Lattice)

Tra le tante cuffie del famoso brand italiano, spicca anche il modello Arena in lattice. Molto elastica e morbida, extra resistente con un design con bordi che resistono a rotolamenti, questa cuffia si adatta comodamente alla testa, protegge i capelli dalle sostanze chimiche della piscina e dai raggi UV e mantiene il comfort in acqua.

TYR Swim Cap Comic Action (Silicone)

Questo divertente modello della TYR, è costruito in silicone e ha un design idrodinamico capace di ridurre la resistenza dell'acqua durante la nuotata. Progettata per resistere ad eventuali rotture e lacerazioni, la Swim Cap Comic Action è l'ideale per gli sportivi occasionali e per l'allenamento e le gare di nuotatori professionisti.

Zoggs Junior (Silicone)

Disponibile su Amazon in 4 diverse fantasie (per femmine e maschi), la Zoggs Junior è una cuffia dedicata ai bambini di età massima di 3 anni. È realizzata in morbido e resistente silicone, sagomata per una vestibilità ottimale e dotata di una superficie interna antiscivolo in rilievo. Chi l'ha acquistata ha riscontrato che avvolge molto bene la testa e le orecchie.

Come scegliere la cuffia da nuoto

Materiali

Un aspetto importante da tenere in considerazione per scegliere e acquistare la cuffia da nuoto è il materiale con cui è stata realizzata. In commercio si trovano ben cinque modelli differenti: silicone, lattice, lycra, mesh e race. Vediamo quali sono le caratteristiche di questi materiali.

Silicone : è molto morbido, in grado di durare a lungo e perfetto per chi ha molti capelli, perché non si attacca agli stessi e non li strappa via.

: è molto morbido, in grado di durare a lungo e perfetto per chi ha molti capelli, perché non si attacca agli stessi e non li strappa via. Lattice : è il più utilizzato, costa meno del silicone è abbastanza resistente e traspirante. È il materiale preferito dai nuotatori professionisti.

: è il più utilizzato, costa meno del silicone è abbastanza resistente e traspirante. È il materiale preferito dai nuotatori professionisti. Lycra : è un materiale adatto per chi non deve gareggiare. Comodo e impermeabile, è l'ideale per mantenere i capelli asciutti.

: è un materiale adatto per chi non deve gareggiare. Comodo e impermeabile, è l'ideale per mantenere i capelli asciutti. Mesh : è una via di mezzo tra lycra e silicone, questa cuffia ha uno strato interno di tessuto e uno esterno in silicone ed è la preferita dai nuotatori con i capelli lunghi o voluminosi. Anche lei comoda e impermeabile, ha il difetto di costare di più rispetto agli altri modelli.

: è una via di mezzo tra lycra e silicone, questa cuffia ha uno strato interno di tessuto e uno esterno in silicone ed è la preferita dai nuotatori con i capelli lunghi o voluminosi. Anche lei comoda e impermeabile, ha il difetto di costare di più rispetto agli altri modelli. Race: queste cuffie sono l'evoluzione di quelle in silicone e sono state progettate per gli atleti professionisti. Hanno un doppio strato in silicone con spessore differente e zigrinature e guide interne ed esterne per una migliore aerodinamicità.

Frequenza di pratica

Come per tutti gli sport, la frequenza con la quale entriamo in acqua è alla base della scelta del tipo di cuffia da comprare e utilizzare. Per chi frequenta la piscina in modo occasionale può andar bene un modello in tessuto, dalle caratteristiche basilari e dal costo contenuto. Chi invece pratica questo sport a livelli più intensi, e si trova spesso in acqua per allenamento o per confrontarsi in gara con altri nuotatori, la scelta di un modello più tecnico è fondamentale per ottenere una prestazione migliore.

Dimensioni

Le dimensioni di una cuffia da nuoto vanno generalmente tra i 55 ed i 59 cm di misura standard. In commercio esistono modelli dalla taglia S (girotesta inferiore a 56 cm.) alla L o XL e per essere sicuri della misura occorre prendere la circonferenza della testa con un metro. Per i bambini la misura è solitamente indicata dall'età. Ricordatevi che la cuffia deve aderire perfettamente senza esercitare troppa pressione e contenere gli eventuali capelli lunghi.

Impermeabilità

Dopo aver considerato il comfort e l'aderenza della cuffia, occorre fare attenzione all'impermeabilità. L'acqua non deve infatti entrare e arrivare a contatto con i capelli, specialmente durante una gara dove il peso di una testa bagnata potrebbe fare anche la differenza. La resistenza all'acqua può invece essere invece un elemento secondario per chi non deve mettersi alla prova in competizioni agonistiche.

Comfort

Entrare in acqua con una cuffia comoda è essenziale per godere a fondo di questa disciplina sportiva. Così come per gli occhialini o per le scarpe di un atleta di un altro sport, la cuffia non deve essere troppo stretta e soprattutto non deve tirare o far uscire i capelli, che potrebbero dare fastidio nel corso della nuotata. Quasi tutti i modelli in vendita assicurano non solo questi dettagli ma anche una idrodinamicità ottimale durante le bracciate.

Design

Aerodinamica, impermeabilità e protezione delle orecchie sono tra i temi più tenuti in considerazione da chi progetta e realizza cuffie da nuoto. Il design è infatti un valore aggiunto per tutti i nuotatori e varia a seconda dei materiali scelti per la fabbricazione. Oltre agli aspetti tecnici, anche la gamma di grafiche e colori disponibili in commercio contribuiscono a rendere un design unico e particolarmente accattivante.

Manutenzione

Aver cura delle propria attrezzatura quando si pratica uno sport è molto importante. Anche nel caso di una cuffia da nuoto, che per rimanere in buone condizioni va sciacquata in acqua fredda dopo il suo utilizzo e lasciata asciugare alla luce del sole per un breve periodo. Vanno ovviamente evitati i contatti con oggetti taglienti, che potrebbero danneggiarla irreparabilmente. Poiché sono generalmente abbastanza economiche, consigliamo inoltre di avere a portata di mano anche un secondo modello di scorta: da usare qualora la prima sia ancora umida o, peggio ancora, bucata o strappata in qualche punto.