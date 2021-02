Le bici da spinning sono gli attrezzi ideali per fare allenamento a casa. Diventa così più semplice mantenersi in forma senza dover per forza andare in palestra. In particolare, le spin bike servono a stimolare e attivare i muscoli delle gambe. Questi attrezzi cardio sono perfetti sia per i professionisti che per coloro che sono alle prime armi con l'attività fisica e non puntano ad alti livelli. Si trovano, ormai, in tutte le palestre e sono consigliate dagli allenatori e dai professionisti del mestiere sia per gli allenamenti di gruppo su base musicale che per gli allenamenti singoli indoor. È arrivato il momento di mettersi in forma senza aspettare l'arrivo della primavera? Questa potrebbe essere una buona base di partenza. Ovviamente, dovete assicurarvi che il modello di bici da spinning che acquistate risponda a precise caratteristiche, per essere certi di aver fatto un buon acquisto.

Per svolgere al meglio l'attività aerobica, assicuratevi che la seduta della bici sia confortevole e che i livelli di resistenza siano regolabili: in questo modo potrete adeguare il livello di allenamento alla vostra preparazione e aumentare la difficoltà in maniera graduale.

Fate attenzione anche al volano: il suo peso influisce in maniera considerevole sui risultati dell'allenamento.

Per avere sotto controllo le impostazioni attive è necessario avere un display funzionale e leggibile in maniera chiara.

Differenza tra cyclette e spin bike

Una bici da spinning non è una cyclette. La differenza più importante tra i due attrezzi sta sicuramente nella postura. Una spin bike, infatti, non prevede supporti per la schiena, perché è pensata per attivare e allenare un numero maggiore di muscoli: se usata correttamente, consente di lavorare su polpacci, cosce, glutei, vita, fianchi e spalle contemporaneamente. Tenete conto del fatto che per aumentare o diminuire il livello di difficoltà degli esercizi bisogna aumentare o diminuire la resistenza e, quindi, regolare diversamente il volano. In questo modo, le vostre sessoni di allenamento non saranno mai superiori o inferiori alle vostre capacità.

Come funziona una bici da spinning

La bici da spinning è l'attrezzo ideale per mantenersi in forma in casa. Grazie alla mancanza dello schienale, consente di allenare più muscoli contemporaneamente. Solitamente, offre la possibilità di regolare sia il sellino che il manubrio. In questo modo, il comfort sarà sempre al massimo. Tramite il display, si possono tenere sotto controllo diversi valori e aspetti che contribuiscono anch'essi a migliorare il vostro benessere a rendere più che funzionali i vostri allenamenti. In sostanza, è perfetta per chi vuole portare avanti un allenamento blando, ma al tempo stesso efficace.

Benefici di una bicicletta da spinning

Fare allenamento con una spin bike porta con sè numerosi vantaggi. Per prima cosa, bisogna sapere che 45 minuti di allenamento consentono di smaltire fino a 1000 calorie. Inoltre, si tratta di un attrezzo alla portata di tutti a livello economico e che, a seconda del modello che si sceglie, può essere tenuto in casa senza che occupi troppo spazio. In questo modo potrete tenervi in forma tutto l'anno risparmiando sulla retta alla palestra e senza dover uscire di casa.

Classifica delle 10 migliori spin bike del 2021

È bene avere una giusta panoramica di quelli che sono i modelli migliori attualmente in vendita. Abbiamo pensato di darvi una mano a fare l'acquisto migliore, proponendovi le bici da spinning più in voga in questo momento. Tra tutte quelle in vendita, abbiamo deciso di presentarvi quelle con il miglior rapporto qualità/prezzo, quelle con le migliori caratteristiche tecniche e quelle più consigliate da chi ne ha già fatto uso. Tra i marchi ritenuti più validi in fatto di bici da spinning ci sono sicuramente Diadora, Ultrasport e Technogym, ma online se ne trovano anche altri a cui vale la pena dare un'opportunità.

1. Bici da spinning ISE

Il primo modello che vi presentiamo è questa bici da spinning di ISE con un volano da 13 kg. Si caratterizza per la sua silenziosità e per la presenza di ammortizzatori sul sedile che riducono notevolmente le vibrazioni. Inoltre, il sistema ammortizzante integrato nella sella, regolabile in altezza, non crea problemi alla schiena durante l'allenamento, così come il design ergonomico della sella stessa che permette di allenarsi a lungo senza stancarsi. Regge un peso massimo di 120 kg e misura 94 x 48 x 107-115 cm (L x P x H).

Pro: tramite il display LCD è possibile visualizzare il tempo, la velocità, le calorie bruciate, il battito cardiaco e la distanza percorsa.

Contro: si tratta di uno dei modelli più costosi in vendita, ma il suo prezzo è giustificato dalle prestazioni che consente di raggiungere.

2. Sportstech Elite

Una valida alternativa è la Sportstech Elite. Si distingue per il volano da 26 kg, un sistema di trasmissione a cinghia a bassa manutenzione, pedali a scatto SPD e un sistema di frenata magnetica a 32 livelli. Grazie all'applicazione associata, potrete personalizzare il vostro allenamento, accedere a video esplicativi e sentirvi come in palestra.

Il manubrio imbottito e il sellino regolabile garantiscono il massimo del comfort anche in vista di allenamenti di lunga durata. Misura 61 x 165 x 151 centimetri.

Pro: grazie alla sua elevata tecnologia, questo attrezzo garantisce allenamenti efficaci e possibilità di raggiungere ottimi risultati.

Contro: anche in questo caso, il prezzo è particolarmente elevato, poiché si tratta di un attrezzo che consente allenamenti a livello professionistico.

3. Sportstech SX400

Allo stesso marchio appartiene il modello SX400, un'alternativa più economica, ma equivalente a livello tecnico e professionale. La pedalata è fluida e silenziosa permette di allenarsi ascoltando la musica o guardando la televisione. Sopporta un carico massimo di 150 chili.

La resistenza può essere regolata senza interrompere l'allenamento. Misura 125 x 54 x 125 centimetri e si sposta facilmente. Le ventose poste sotto la base garantiscono una maggiore aderenza al pavimento.

Pro: grazie alle ventose e alla base resistente, sarete certi che l'attrezzo non si sposti durante l'utilizzo e potrete allenarvi in totale sicurezza.

Contro: rispetto a quello del modello precedente, il software che permette il funzionamento del display è meno aggiornato, ma è comunque intuitivo ed essenziale.

4. Bici da spinning Boudech

Questa bici da spinning di Boudech è formata da un robusto telaio in acciaio inossidabile con quattro ampi stabilizzatori in ABS e due ruote poste sulla base. Una delle sue principali caratteristiche è la presenza di una sella da corsa professionale, realizzata in PU, aerodinamica, ergonomica, molto comoda e regolabile sia in orizzontale che in verticale. Inoltre, il manubrio da triathlon, dotato di sensori di rilevamento delle pulsazioni, è ricoperto da un morbido strato di spuma espansa che rende l’impugnatura molto salda. Infine, il pratico display LCD permette di visualizzare dati come il tempo, distanza percorsa, la velocità, le calorie bruciate e le pulsazioni. Dispone di tre accessori: un supporto per cellulare e smartphone e due portabottiglie.

Pro: gli utenti che hanno già acquistato questo attrezzo lo consigliano perché comodo e pratico di manovrare, impostare e spostare. Inoltre, è particolarmente silenziosa.

Contro: tutti coloro che ne hanno fatto uso ne sottolineano la qualità e non fanno riferimento ad alcun tipo di difetto.

5. Nero Sports

La spin bike di Nero Sports è perfetta per l'allenamento indoor perché è particolarmente silenziosa. Il volano pesa 12 chili, il sellino è molto morbido e le clip per i piedi sono ben salde. Grazie al supporto posto vicino al manubrio, si possono assicurare tablet, ipad o smartphone, ma anche la borraccia dell'acqua. Sia il sedile che il manubrio sono regolabili.

Le funzioni possono essere attivate, controllate e modificate attraverso lo schermo LCD touch. Grazie alle ruote poste alla base, trasportarla è semplice.

Pro: lo schermo LCD permette di gestire in maniera facile e veloce tutte le funzioni di questa bici tecnologica durante l'allenamento.

Contro: secondo alcuni utenti, lo schienale dovrebbe avere un'inclinazione migliore, ma quella disponibile rende comunque possibile fare tutti gli esercizi con comodità.

6. Spin Bike Profun Fit

La spin bike proposta da Profun Fit è dotata di una struttura estremamente stabile e di un sistema di trasmissione a cinghia che concede una guida fluida e silenziosa. Si caratterizza per il suo design ergonomico e per il massimo comfort che offre: il sellino è imbottito, regolabile e anti-scivolo, mentre il manubrio offre una presa ben salda. Dispone di un pratico ed ampio display digitale che permette di tenere sotto controllo tutti i dati più importanti relativi all'allenamento e di un utile supporto per lo smartphone.

Pro: questo attrezzo non è solo funzionale, ma è anche elegante e dotata di un bel design. Per questo motivo, è valida anche come pezzo d'arredo.

Contro: fino ad ora, tutti gli utenti sono soddisfatti di questo prodotto e non hanno lamentele da esporre.

7. Ultrasport F-Bike Pro

Ultrasport F-Bike Pro è una bici da spinning che permette di scegliere tra otto diversi livelli di resistenza. Il montaggio e lo smontaggio sono semplici e immediati. Il sellino e il manubrio possono essere regolati sia in verticale che in orizzontale, per offrirvi il massimo del comfort. Sopporta un peso massimo di 100 chili.

Misura 87 x 46 x 117 centimetri. Questo modello è fornito di schienale. I dati possono essere trasmessi su un computer o su uno smartphone tramite la connessione.

Pro: questo modello è perfetto per un allenamento basilare e non agonistico della durata di circa 30-40 minuti. Il sellino si può regolare in cinque diverse posizioni.

Contro: questa bici è perfetta per coloro che sono alti non più di 1.85 metri, in base alle regolazioni del sellino.

8. Gosport.it

La spin bike di Gosport è perfetta per gli allenamenti casalinghi. Il manubrio si regola in verticale. La resistenza ha un peso di 18 chili e il sistema di frenatura è realizzato con pattini con feltro. Anche il sellino può essere regolato. Sul display possono essere visualizzati la velocità, il tempo, la distanza, le calorie e le pulsazioni cardiache.

Sopporta un peso massimo di 125 chili. Misura 98 x 45 x 107 centimetri. Nella confezione sono presenti anche una borraccia e i pedali con lacci.

Pro: questo attrezzo è facile da montare e molto silenzioso, grazie alla trasmissione a cinghia. Inoltre, ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro: per mantenere la silenziosità, è consigliabile non aumentare troppo la resistenza.

9. We R Sports

Questa proposta da We R Sports è una bici da spinning con un volano da 10 chili. Ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il display monitora tutti i valori principali dell'esercizio fisico. Sopporta un peso massimo di 100 chili. Misura 101 x 50 x 125 centimetri. L'attrezzo pesa 27 chili. Si monta facilmente, in soli 20 minuti.

I piedini posti sotto la base aiutano a mantenere l'aderenza alla superficie e a farvi sentire stabili durante l'allenamento. Sia il manubrio che il sellino sono regolabili.

Pro: questo prodotto ha un ottimo rapporto qualità/prezzo ed è facile da gestire anche per chi è alle prime armi con gli allenamenti.

Contro: per avere un sellino più comodo, gli utenti consigliano di poggiarci sopra un cuscino.

10. YM

La bicicletta da spinning di YM ha un design particolarmente ergonomico. Le ventose poste alla base ne garantiscono l'aderenza al pavimento, perché riducono le oscillazioni. Il meccanismo STBM garantisce silenziosità durante l'utilizzo. Sia il sellino che il manubrio sono regolabili. Nel manubrio sono presenti i sensori cardiaci.

Sul display saranno segnalati tempo, velocità, distanza, calorie e frequenza cardiaca. Per spostarla più facimente, si possono sfruttare le rotelle.

Pro: grazie ai sensori sul manubrio, l'attività cardiaca è sempre sotto controllo, garantendo sicurezza durante l'allenamento.

Contro: date le sue dimensioni, questa bicicletta è indicata per persone di statura media.

Come scegliere le migliori spin bike

Per scegliere i migliori modelli in circolazione di bici da spinning, è bene tenere conto di diversi aspetti. Tra le altre cose, non potete assolutamente mancare di giudicare le tipologie disponibili, le resistenze, il grado di comfort, la grandezza e la leggibilità del display, le dimensioni dell'attrezzo e e le funzioni e i programmi di allenamento eventualmente preimpostati.

Tipologie di bici da spinning

Le spin bike possono essere di tre tipi: pieghevoli, verticali e reclinate.

Le bici da spinning verticali ha le sembianze di una normale bicicletta; non è dotata di alcun supporto per la schiena. Solitamente, si tratta della tipologia più economica. Hanno dimensioni medie e non occupano molto spazio. Sono ideali sia per i principianti che per i professionisti.

Le bici da spinning reclinate sono simili a quelle di tipo verticale, ma presentano anche un supporto per la schiena. Questo significa che i muscoli coinvolti nell'allenamento sono di meno. Si tratta della tipologia ideale per coloro che vogliono portare avanti un allenamento mirato.

Le bici da spinning pieghevoli sono ideali per coloro che hanno poco spazio a disposizione o sono spesso in viaggio e fuori casa, ma non vogliono in alcun modo rinunciare ad allenarsi. Possono ripiegarsi su loro stesse ed essere riposte nel cofano dell'auto o in ripostiglio al termine del loro utilizzo.

Resistenze

La resistenza è il sistema di frenaggio che si oppone alla forza esercitata, per aumentare lo sforzo fatto durante l'allenamento. Le resistenze possono essere di diverso tipo: meccaniche, magnetiche e elettromagnetiche.

La resistenza meccanica consente di regolare l'intensità della resistenza tramite una manopola, mentre il freno che ostacola il movimento del volano è una cinghia.

La resistenza magnetica si può regolare sia tramite vite che tramite display, mentre il freno è gestito da due magneti che possono essere avvicinati o allontanati dal volano.

La resistenza elettromagnetica è la più costosa e rara da trovare; in questo caso i magneti sono caricati elettricamente generando un campo magnetico più o meno ampio a seconda della resistenza impostata.

Comfort

È importante che l'attrezzo sia confortevole, oltre che professionale. In questo modo, allo sforzo fisico dovuto all'attività non si aggiungeranno altri fastidi. Badate, dunque, che il sellino e il manubrio siano morbidi ed ergonomici, in modo che la seduta e la presa vi agevolino nel fare gli esercizi. Sarebbe bene anche se fossero regolabili. In questo modo, anche la vostra postura sarà adeguata al movimento che dovete eseguire e non vi richiederà uno sforzo maggiore del dovuto. Per un maggiore comfort, fate attenzione anche al peso del volano, il disco che viene fatto ruotare pedalando. Maggiore sarà il suo peso, maggiore sarà la stabilità della spin bike.

Display

Avere a disposizione un display consente non solo di regolare digitalmente la resistenza se necessario, ma fornisce anche dati fisici collegati allo sforzo che si sta compiendo. Si potrà quindi tenere il conto delle calorie bruciate, il tempo rimasto alla fine dell'allenamento, la distanza virtuale percorsa e la velocità della pedalata.

Volano

Il volano determina determina lo sforzo della pedalata. Maggiore è il suo peso, maggiore è la stabilità della spin bike. Inoltre, un volano ben tarato consente di effettuare un maggiore numero di pedalate. Solitamente, il volano ha un peso di circa 20 chili. In questo modo, è possibile allenarsi anche in piedi, rendendo gli esercizi più difficili e aumentando il livello di difficoltà.