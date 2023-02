In offerta al 60% su eBay il tapis roulant salvaspazio per mantenersi in forma stando a casa Tenersi in forma è importante, non solo in vista della bella stagione, ma in ogni periodo dell’anno. E se non avete tempo di andare in palestra, non preoccupatevi: su internet si trovano numerosi attrezzi utili per il fitness casalingo. Tra tutti, vi segnaliamo il tapis roulant elettrico e pieghevole YM NEXT 1000, che trovate in offerta su eBay, assieme a tanti altri modelli e altri attrezzi e accessori per il fitness venduti a prezzi vantaggiosi o acquistabili tramite il Coupon 10%.

In tanti hanno messo al primo posto tra i buoni propositi del nuovo anno quello di rimettersi in forma; è così ogni volta, l'intenzione c'è, ma le palestra costano e il tempo a disposizione sempre poco. Se siete al passo con i tempi, però, queste scuse non sono più valide, perché saprete certamente che gli attrezzi e gli accessori per fare sport sono venduti anche in versione casalinga.

Per esempio, su eBay potete trovare ad un prezzo molto competitivo il tapis roulant elettrico e pieghevole YM NEXT 1000, tra i migliori del momento e tra i più consigliati dai personal trainer.

Se questo modello non vi convince o pensate che non faccia al caso vostro, potete dare un'occhiata agli altri in offerta sulla piattaforma o pensare di acquistare un altro tipo di attrezzo. Se ciò che desiderate acquistare non è in sconto, non disperate: fino al 19 febbraio, inserendo il codice CASA23, avrete diritto al 10% di sconto, grazie all'iniziativa Coupon 10% lanciata sulla piattaforma. Il coupon è utilizzabile per un massimo di sei volte per singolo utente.

Inoltre, tenete a mente che lo sconto è valido non solo sugli attrezzi, ma anche sugli accessori, per permettervi di acquistare tutto ciò che può esservi utile per prendervi cura del vostro corpo.

YM NEXT 1000, il tapis roulant elettrico e pieghevole da acquistare su Ebay

-58% di sconto sul tapis roulant YM NEXT 1000: si tratta di un modello elettrico e pieghevole, non ingombrante e facile da riporre quando non in uso. Infatti, se da aperto misura 126 x 60 x 116 centimetri, da chiuso misura 145 x 61 x 16 centimetri e può essere riposto anche sotto al divano o dietro ad un mobile. Pur essendo un modello di piccole dimensioni, la sua potenza vi permette di portare a termine un allenamento efficace e significativo, grazie al quale ottenere buoni risultati.

L’apertura a libro permette di aprirlo e ripiegarlo senza troppo sforzo. Inoltre, il pannello multistrato alla base attutisce eventuali urti e rende più facile il passo e la corsa. Per regolare la velocità di camminata, il tempo e la pendenza del pennello, potete sfruttare la pulsantiera presente sul display, utile anche per selezionare uno dei 12 programmi di allenamento pre-impostati di cui il dispositivo dispone. Le impugnature laterali sono rivestite con materiale morbido, che assicura una buona presa.

Altri attrezzi e accessori utili per fare sport a casa in offerta su eBay

Se il tapis roulant che vi abbiamo proposto non fa al caso vostro, o avete bisogno di altri attrezzi o accessori, allora dovreste dare un'occhiata al resto del catalogo dedicato allo sport su eBay. Per aiutarvi, abbiamo selezionato i prodotti con la maggiore percentuale di sconto, quelli più utili e interessanti e quelli che è necessario avere se si parte da zero con gli allenamenti casalinghi.

-45% sconto sulla cyclette di Capital Sport, con sellino extra large e otto livelli di resistenza tra cui scegliere e da alternare. Le maniglie laterali garantiscono una presa stabile, mentre sul display è possibile modificare, gestire, rimuovere o attivare le opzioni e le impostazioni disponibili.

-40% di sconto sui manubri Hqsting, disponibili nella versione da 8 chili. Potete scegliere se acquistarne uno o più, a seconda del tipo di allenamento che decidete di portare avanti. Hanno un'impugnatura molto ergonomica e sono realizzati con materiali di alta qualità.

-34% di sconto sulla panca per addominali di HomCom, realizzata in acciaio e rivestita con materiale morbido e resistente. Sopporta un carico massimo di 120 chili e, grazie alle sette diverse posizioni che può assumere, può essere sfruttata per allenare sia la parte alta che la parte bassa del corpo, ma anche gli addominali.

-33% di sconto sulla kettlebell di Your Move, disponibili con diversi pesi – da 8 a 24 chili – e perfetti sia per allenamenti più blandi che per allenamenti più intensivi. L'intero attrezzo è realizzato in ghisa, un materiale resistente all'usura e facile da mantenere pulito.

-33% di sconto sulle miniband di Your Move, vendute in un set da 5 pezzi. Ideali per rafforzare i muscoli di braccia, gambe, cosce e glutei, hanno resistenze diverse, per permettere di procedere nell'allenamento in maniera graduale. Delicate sulla pelle, non creano rossori e irritazioni anche se poggiate su una porzione di pelle scoperta.

-33% di sconto sulla panca multifunzione Klarfit HB3BC-W, ideale sia per le braccia che per le gambe. Riesce a sopportare fino a 160 chili e ogni sua parte è imbottita e rivestita. Lo schienale è regolabile in altezza, mentre l'avvolgigambe è regolabile su tre livelli.

-31% di sconto sullo stepper di Capital Sport, perfetto per allenare i glutei e i muscoli delle gambe con un solo esercizio. Può essere utilizzato sia mentre si è seduti sia mentre si è in piedi. Sopporta fino a 120 chili di peso ed ha una base d'appoggio antiscivolo. Nella confezione è compresa una corda da allenamento, per permettere diverse combinazioni di movimento.

-27% di sconto sul sacco da boxe con supporto da terra di Aosom: con base 60 x 40 centimetri e sacco alto 110 centimetri e con diametro di 25 centimetri, permette di effettuare un allenamento funzionale sia ai principianti sia a coloro che sono già allenati. La base, oltre ad essere molto ampia, è fornita di 12 ventose, che ne aumentano la stabilità.

-27% di sconto sul tapis roulant di Govita, del tipo pieghevole ed elettrico. Permette di allenarsi ad una velocità di 10 km/h. Le ruote poste sotto la base ne facilitano lo spostamento, ma non ne inficiano la stabilità. Tramite il display è possibile modificare le impostazioni e scegliere uno dei tre programmi di allenamento già caricati nel dispositivo.