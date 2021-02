I manubri da palestra sono dei pesi di piccole dimensioni utilizzati da chi vuole mantenersi in forma senza uscire di casa, quando non è possibile andare in palestra; fare del fitness a domicilio si può, avendo a disposizione gli attrezzi giusti.

Si possono utilizzare avanti alla tv e possono essere impiegati in diverse tipologie di esercizi, soprattutto se abbinati ad altri attrezzi. Avere a disposizione dei guanti e un tappetino aumenterà la sicurezza durante l'utilizzo, soprattutto per non danneggiare le mani e il pavimento di casa.

Cercando i manubri su Amazon o su qualsiasi altra piattaforma sarà facile rendersi conto che in vendita se ne trovano numerosi modelli, tutti diversi. La distinzione fondamentale è quella tra i manubri fissi e i manubri componibili: i primi sono pronti all'uso, i secondi sono manubri regolabili, in cui il peso può essere variato. Alcuni sono venduti in set in cui sono presenti pesi fissi in diverse misure.

In questa guida cercheremo di aiutarvi a capire come distinguerli per poter scegliere quello che più si addice al tipo di allenamento che si vuole affrontare. Questi accessori per il fitness, infatti, sono perfetti per i professionisti che per qualche motivo non possono recarsi in palestra, ma anche per chi è alle prime armi e vuole combattere la pigrizia.

Manubri regolabili e fissi: le differenze

I manubri possono essere fissi o componibili.

I manubri fissi sono formati da un pezzo unico e sono particolarmente sicuri, perché sono già assemblati e non prevedono pezzi aggiuntivi. Proprio per questo, però, non è possibile aumentarne o diminuirne il peso e, quindi, variare l'intensità dell'allenamento.

I manubri componibili sono quelli regolabili, in cui è possibile decidere l'entità dei pesi in base agli esercizi che si vogliono svolgere. Con questa tipologia, però, bisogna prestare maggiore attenzione: quando si aggiungono o si rimuovono dischi bisogna farlo in sicurezza e riavvitando tutti i fermi al meglio.

I 10 migliori manubri per pesi

Ecco quali sono i migliori manubri da palestra che potete trovare in vendita; tra tutti quelli disponibili abbiamo selezionato quelli con il miglior rapporto qualità/prezzo, quelli più recensiti e quelli consigliati dai personal trainer e dai professionisti dello sport.

1. Bowflex SelectTech da 4,5 a 40,8 chili

Il primo modello che vi presentiamo è il Bowflex SelectTech, un manubrio singolo a carico variabile dal design salvaspazio. Misura 68,6 x 45,7 x 45,7 centimetri. Ha un'impugnatura antiscivolo ed ergonomica di alta qualità e il suo peso è regolabile da 4,5 a 40,8 chili; le piastre metalliche sono rivestite con plastica di alta qualità, per consentire un allenamento silenzioso.

2. SogesHome set di manubri regolabili

I manubri regolabili di SogesHome sono consigliati dagli utenti di Amazon perché disponibili con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il set comprende due manubri che, possono raggiungere un peso totale di 25 kg, con quattro piastre da 1,5 kg e otto piastre da 2,5 kg. Sono facili da usare, grazie alla presenza di manici zigrinati antiscivolo con impugnatura in PVC, e perfetti per allenare tutto il corpo.

3. Bowflex peso fitness a carico variabile

Il manubrio da palestra regolabile di Bowflex a carico variabile sostituisce, da solo, ben 15 manubri di peso diverso. Dotato di un'impugnatura anti-scivolo ergonomica di alta qualità, questo manubrio può avere un peso regolabile da un minimo di 2 kg fino a un massimo di 24 kg: questo permette di utilizzarlo per svolgere una vasta gamma di esercizi e per allenare efficacemente i muscoli. Le piastre metalliche sono rivestite con plastica di alta qualità per evitare rumori durante l'allenamento.

4. Arteesol set di 2 manubri da 6 chili

I manubri appartenenti al set di Arteesol sono ideali per rinforzare e tonificare i muscoli, ma anche per fare migliorare l'equilibrio. I materiali utilizzati per realizzarli sono il neoprene e la ghisa, che li rende resistenti, robusti e indistruttibili. Il design esagonale è stato pensato per evitare di farli rotolare sul pavimento, mentre l'impugnatura ergonomica risulta estremamente comoda e pratica. Perfetti sia per gli uomini che per le donne.

5. Proiron pesi da 10 chili

Se cercate dei manubri fissi, potete valutare la coppia di manubri di Proiron; questi attrezzi sono realizzati in neoprene, non arrugginiscono, non si usurano facilmente e pesano 5 chili ciascuno. La superficie ruvida li rende comodi, facili da impugnare, anti-scivolo e sono ideali per qualsiasi tipo di allenamento che preveda il sollevamento di pesi. Sono poco ingombranti e, di conseguenza, possono essere riposti senza occupare troppo spazio.

6. Manubri Oliver da 8 chili

Se siete alla ricerca di un attrezzo versatile, poco costoso e utile a chi è alle prime armi, potete valutare l'acquisto dei manubri di Oliver, realizzati in vinile e in vendita in coppia, per un peso complessivo di 8 chili. Sono disponibili in diversi colori e in diverse tipologie di peso, da scegliere in base all'allenamento. Il rivestimento esterno è antiscivolo.

7. Set Movit da 2 chili

Se preferite i manubri in vinile, potete optare per la coppia di attrezzi proposta da Movit. Ciascun attrezzo ha un peso di 1 chilo. Adatti per l'aerobica e per qualsiasi tipo di esercizio, questi manubri da palestra possono essere utilizzati sia dagli uomini che dalle donne. Lo stesso marchio propone anche pesi maggiori, perfetti per chi volesse intensificare l'allenamento.

8. Coppi di pesi Proiron da 8 chili

Chi vuole affidarsi a materiali anallergici, può pensare di acquistare i manubri da palestra di Proiron. La coppia di attrezzi presente nella confezione ha un peso totale di 8 chili. Hanno una superficie ruvida, che consente di mantenere sempre la presa salda durante l'utilizzo. Inoltre, si puliscono molto facilmente e velocemente. Misurano 20,8 x 9,4 x 8,9 centimetri e possono essere riposti senza occupare troppo spazio.

9. Set Fitness Mad da 1 chilo

Il set di manubri della Fitness Mad, che comprende due pezzi ognuno da un chilo, è perfetto per chi è alle prime armi con l'allenamento. Possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di scheda e per allenare qualsiasi tipo di muscolo. Sono realizzati in neoprene anallergico e utile per aiutare a mantenere una presa salda.

10. Set di manubri VidaXL da 0,5 a 2,5 chili

Il set di VidaXL comprende 2 manubri da 0,5 chili dalle dimensioni di 2,5 x 45 centimetri, 4 piastre da 1 chilo dalle dimensioni di 15,5 x 2,8 centimetri, 4 piastre da 1,25 chili dalle dimensioni di 17 x 3 centimetri, 8 dischi da 2,5 chili dalle dimensioni di 21 x 4 centimetri e 4 blocchi a stella. Il peso è dato dalla sabbia. La confezione è venduta con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Vantaggi dei manubri da palestra

Allenarsi in casa con i manubri da palestra può portare diversi benefici:

sono economici , si trovano in vendita a prezzi convenienti e permettono di risparmiare sull'abbonamento in palestra;

, si trovano in vendita a prezzi convenienti e permettono di risparmiare sull'abbonamento in palestra; occupano poco spazio e possono essere riposti senza ingombrare;

e possono essere riposti senza ingombrare; ne esistono anche di regolabili, che consentono di gestire l'allenamento e di aumentare l'intensità gradualmente ;

; stimolano la coordinazione e l'equibrio, facendo trarre beneficio a tutte le parti del corpo. Anche le ossa vengono rinforzate, seppur non direttamente interessate.

Come scegliere i migliori pesi da palestra

Quali manubri comprare? Per sapere quali sono i migliori in circolazione, è bene fare attenzione ad alcuni aspetti: i materiali, il peso e la lunghezza della barra.

Materiali

I manubri più comuni sono sicuramente quelli realizzati in plastica: sono i più economici e sono leggeri, quindi sono perfetti per chi vuole cominciare ad allenarsi in maniera leggera.

Di maggiore qualità sono i manubri in neoprene, che sono antiscivolo e possono essere utilizzati anche senza guanti.

I professionisti, invece, prediligono i manubri in ferro e quelli di cromo. Richiedono l'uso di guanti e sono sicuramente i più pesanti in circolazione.

Peso

È importante sapere il peso massimo che può raggiungere un manubrio. Non tutti, infatti, sono compatibili con dischi particolarmente pesanti o, al contrario, troppo leggeri. Questo influisce in maniera assoluta sul tipo di allenamento che si vuole portare avanti.

Lunghezza barra

La lunghezza della barra deve essere valutata in base allo spazio disponibile in casa e al peso massimo che si vuole raggiungere. Una buona soluzione potrebbe essere quella di acquistare un modello a cui è possibile aggiungere una barra più lunga quando necessaria.

Questo è tutto quello che c'è da sapere sui manubri da palestra. Se avete trovato quelli che fanno per voi, procedete pure all'acquisto; in caso contrario, dare un'altra occhiata alla categoria dei manubri presente su Amazon potrebbe essere d'aiuto.