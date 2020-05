I costumi da nuoto sono fondamentali per chi pratica questo sport a livello agonistico o per passione. Che siano da donna o da uomo, i costumi da piscina devono rispondere a specifiche esigenze di vestibilità, comfort, resistenza e anche massima resa in acqua. Si differenziano in quelli per allenamento e in quelli destinati alle gare. I brand tra cui scegliere sono tantissimi, ciò che conta è valutarne il taglio e i materiali. Ecco allora i migliori costumi da nuoto per donna e per uomo.

I migliori costumi da nuoto per donna

I costumi inseriti in questa lista sono stati presi in considerazione sulla base del rapporto qualità/prezzo e delle recensioni degli utenti che li hanno acquistati.

1. Speedo costume da bagno

Il costume da bagno Speedo è un modello intero con design muscleback, pensato per garantire massima flessibilità e libertà totale dei movimenti. Il tessuto Endurance+ è al 100% resistente al cloro ed è progettato per durare più a lungo, inoltre si asciuga rapidamente ed è ideale dopo ogni allenamento in piscina. È caratterizzato dall'iconica stampa Boom di Speedo.

Pro: Ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro: È ideale per gli allenamenti e non per le gare.

2. Speedo gala logo

Il costume da nuoto Speedo gala logo è pensato per assicurare piena libertà nei movimenti delle spalle, nonché maggiore flessibilità, in fase di allenamento. Il tessuto, composto per l'80% da poliammide e per il 20% da elastan e grazie alla fibra Creora, garantisce più resistenza al cloro rispetto ai costumi standard, è elasticizzato e non tende a deformarsi. Al nero di base si abbina il fucsia delle bretelle e del gala logo frontale.

Pro: Si asciuga velocemente.

Contro: Si consiglia di acquistare una taglia in più perché potrebbe risultare stretto

3. Arena costume sportivo

Il costume sportivo Arena è progettato per il nuoto e per gli allenamenti frequenti. Il tessuto MaxLife assicura massima resistenza al cloro e idrodinamicità. Ha una comoda vestibilità e non perde la sua forma e la sua elasticità dopo averlo utilizzato. Inoltre è dotato di protezione UV 50+ incorporata e si asciuga rapidamente. Ha spalline sottili, unite al centro, in grado di garantire ampi movimenti.

Pro: È foderato nella parte anteriore.

Contro: Potrebbe risultare leggermente pesante se lo si usasse anche al mare.

4. Speedo intero costume da bagno

Il costume intero di Speedo Dragonyang ha un design Crossback e una sgambatura alta, in grado di dare piena libertà di movimento in acqua. Ha una fodera anteriore confortevole e un tessuto composto per il 53% da poliestere e per il 47% da Pbt, resistente al cloro, ad asciugatura rapida e in grado di assicurare prestazioni di lunga durata. La stampa digitale è ben definita e ha colori vivaci. Inoltre, si asciuga rapidamente.

Pro: La fantasia Dragonyang lo rende unico nel suo genere e ci permetterà di distinguerci in fase di allenamento.

Contro: Progettato per gli allenamenti, meno adatto per le competizioni.

5. Arena FIN Italy one piece

Il one piece Italy firmato Arena è realizzato in tessuto tecnologicamente avanzato, che lo rende ideale per gli allenamenti più intensivi. È resistente al cloro, si asciuga con facilità e non perde elasticità dopo l'utilizzo. Ha spalline sottili che, insieme all'alta sgambatura, consentono ampi movimenti di braccia e gambe in acqua. È realizzato appositamente per la Federazione Italiana Nuoto.

Pro: La decorazione frontale, con la bandiera dell'Italia, lo rende non solo tecnico ma anche di design.

Contro: Leggermente più caro di altri costumi simili.

I migliori costumi da nuoto per uomo

I costumi selezionati sono stati presi in considerazione sulla base del rapporto qualità/prezzo e delle recensioni degli utenti che li hanno acquistati.

1. Arena Powerskin Jammer

Il costume Arena Powerskine Jammer è progettato per resistere al cloro e all'umidità. Assicura compressione, nonché un migliore posizionamento nell'acqua, grazie al tessuto Powerskin ST 2.0, composto per il 71% da poliammide e per il 29% da elastan. È ad asciugatura rapida e una volta indossato si adatta perfettamente al corpo .Internamente presenta un ulteriore rivestimento tecnico.

Pro: Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro: Veste leggermente più grande delle taglie standard.

2. Essential Endurance Speedo

L'Essential Endurance di Speedo è un costume slip ideale per chi nuota in piscina e si sottopone a allenamenti di vario genere. Il modello permette un'ampia libertà nei movimenti e risulta confortevole e leggero da indossare. Il tessuto non si deteriora a contatto con il cloro, non scolora prematuramente, è resistente all'usura e ai frequenti lavaggi. Inoltre, grazie alla tecnologia Quick Dry i tempi di asciugatura sono ridotti.

Pro: Non perde elasticità e non si sfibra anche se utilizzato giornalmente.

Contro: Per trovare la taglia giusta, è consigliabile consultare attentamente la tabella di riferimento, poiché potrebbe risultare differente da quelle standard.

3. Pantaloncini Arena Chameleon

I Jammer Chameleon di Arena sono ideali per tutti i nuotatori che desiderano confort e comodità durante gli allenamenti. Sono in MaxFit, un materiale non solo resistente al cloro, ma anche all'acqua salata. Sono dotati di protezione UV integrata con filtro 50+. Composti per l'80% dal poliammide e per il 20% da elastan, offrono una vestibilità in grado di adattarsi perfettamente al corpo. Hanno l'interno foderato, con coulisse.

Pro: Si asciugano rapidamente.

Contro: Meno adatti per le gare.

4. Arena slip FIN Italy

Lo slip Arena FIN Italy, realizzato appositamente per la Federazione Italiana Nuoto, è progettato per gli allenamenti più frequenti. Il tessuto MaxLife, 100% poliestere, non solo è di lunga durata, ma è in grado di resistere al cloro. Si asciuga rapidamente e protegge dai raggi UV, grazie al sistema di protezione integrato. Si adatta perfettamente al corpo e assicura massima libertà nei movimenti.

Pro: Presenta un motivo grafico in omaggio all'Italia.

Contro: Non ha un laccetto regolabile.

5. Aqua Speed Jammer

Il costume modello Jammer di Aqua Speed è resistente al cloro ed è elastico, grazie all'elastan al 22%, unito al poliammide al 78%. È confortevole e una volta indossato sosterrà perfettamente i muscoli, riducendo il livello di affaticamento e migliorando l'efficienza in acqua. Ha una vestibilità attillata e svolge anche funzione protettiva. È ideale per gli allenamenti regolari, che si tratti di nuoto performante, fitness o acquagym.

Pro: Il cordoncino interno consente di regolarne la misura.

Contro: Non è dotato di doppio tessuto interno.

Come scegliere i costumi da nuoto

Per scegliere il costume da piscina più adatto a noi, dobbiamo prendere in considerazione alcuni fattori quali la tipologia, i materiali, il taglio, la vestibilità, la compressione e l'idrorepellenza.

Tipologia

Dobbiamo prima di tutto partire dall'utilizzo che dobbiamo farne. Esistono, infatti, costumi destinati agli allenamenti e costumi progettati appositamente per le gare. Nel primo caso devono essere costumi resistenti all'usura e al tempo, nel secondo caso è consigliabile guardare anche ad altri fattori quali l'idrorepellenza e la compressione.

Materiali

I materiali utilizzati per i costumi da nuoto sono differenti e si suddividono, anche in questo caso, tra quelli utilizzati in gara e quelli scelti per gli allenamenti.

Il carbonio , il poliestere e il poliammide sono i materiali più utilizzati in ambito agonistico, aderiscono bene al corpo e sono resistenti.

, il e il sono i materiali più utilizzati in ambito agonistico, aderiscono bene al corpo e sono resistenti. Il nylon e l'elastan sono tra i più apprezzati, invece, sia per chi nuota occasionalmente sia per chi lo fa con costanza. Sono confortevoli ed elastici.

Nella maggior parte dei casi la formulazione dei costumi è formata dall'unione di più di un materiale insieme. Spesso, inoltre, garantiscono protezione sia dal cloro che dai raggi UV.

Taglio

I costumi da nuoto, a seconda che siano da donna o da uomo, presentano varie differenze. Per le donne il taglio posteriore si adatta allo stile di nuoto.

I costumi con dorso a Y aiutano a sostenere meglio il seno e permettono movimenti più ampi, poiché lasciano libere braccia e scapole. Hanno, però, un collo anteriore più alto, rispetto agli altri modelli.

aiutano a sostenere meglio il seno e permettono movimenti più ampi, poiché lasciano libere braccia e scapole. Hanno, però, un collo anteriore più alto, rispetto agli altri modelli. I costumi con dorso a X , come per quelli a Y, lasciano ampia libertà di movimento e ben si adattano alle varie corporature. Intrecciandosi, però, potrebbero causare un leggero fastidio alla schiena.

, come per quelli a Y, lasciano ampia libertà di movimento e ben si adattano alle varie corporature. Intrecciandosi, però, potrebbero causare un leggero fastidio alla schiena. I costumi con dorso a U sono meno tecnici e più adatti al relax. Con i movimenti, infatti, potrebbero subire spostamenti scomodi.

Per gli uomini esistono modelli differenti.

Lo slip è ideale per chi è alle prime armi o ama nuotare in maniera non agonistica. È leggero e confortevole, ma meno adatto se si cercano compressione e idrorepellenza.

è ideale per chi è alle prime armi o ama nuotare in maniera non agonistica. È leggero e confortevole, ma meno adatto se si cercano compressione e idrorepellenza. Il boxer è comodo e leggero da indossare. Garantisce un'ampia libertà nei movimenti e può essere utilizzato anche come costume da mare.

è comodo e leggero da indossare. Garantisce un'ampia libertà nei movimenti e può essere utilizzato anche come costume da mare. Il boxer lungo è meno tecnico ed è pensato più per chi pratica il nuoto saltuariamente.

è meno tecnico ed è pensato più per chi pratica il nuoto saltuariamente. Il modello jammer è progettato per chi svolge attività agonistica e si allena quotidianamente. Aderisce bene alla gamba ed è lungo fino al ginocchio. Supporta i muscoli e comprime le gambe. In molti casi protegge anche dal cloro e dai raggi UV.

Taglia e vestibilità

Per trovare la taglia più giusta, è sempre consigliabile consultare la tabella di riferimento, poiché ogni marca può avere una propria vestibilità. In alcuni casi, infatti, è segnalato dagli stessi brand quando è opportuno acquistare una misura in più o una in meno. In ogni caso il costume, che sia da uomo o da donna, deve aderire bene al corpo come se fosse una seconda pelle, per evitare che accumuli troppa acqua e possa, per questo, rallentare i movimenti.

Compressione

La compressione è una delle caratteristiche essenziali che dovrebbe avere un costume da gara. Essa, infatti, va a potenziare il flusso del sangue, eliminando l'acido lattico, migliora il sostegno muscolare e dunque le prestazioni stesse, poiché evita che un'eccessiva quantità di energia vada dispersa.

Idrorepellenza

L'idrorepellenza è una delle caratteristiche da prendere in considerazione in fase di acquisto, soprattutto se ciò che ci occorre è un costume da gara. Permette di respingere la resistenza dell'acqua e l'attrito che si genera. Inoltre facilita i movimenti una volta entrati in piscina e può aumentarne la velocità. Un costume idrorepellente, infatti, ha un peso inferiore rispetto agli altri, poiché assorbe meno acqua.

Design

In fase di acquisto, se è vero che dobbiamo valutare prima di tutto le caratteristiche tecniche dei costumi da nuoto, non dobbiamo dimenticarci di guardare anche al design, valutando colori, materiali, modelli e bretelle. Infine dobbiamo tenere in conto anche le eventuali cuciture, che a seconda di dove sono posizionate e del tipo stesso, possono andare a influire sulla prestazione finale in acqua.

Marca

Ogni marca ha una propria vestibilità differente. In fase di acquisto è bene valutarne la tabella delle misure, per essere certi di individuare quella più giusta. Ogni brand, inoltre, ha linee dedicate all'attività agonistica e linee pensate per gli allenamenti, che siano occasionali o settimanali. Tra le più note e apprezzate ci sono sicuramente Speedo, Arena e Aqua Speed.