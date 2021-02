I rulli per bici sono degli strumenti che vengono utilizzati per allenarsi a casa con la bicicletta da corsa o con la mountain bike perché simulano alla perfezione la pedalata su strada. Vengono utilizzati principalmente durante i mesi invernali o quando pioggia, vento e agenti atmosferici avversi non permettono di uscire con la bici.

In commercio esistono diversi rulli per bici che possono soddisfare sia le esigenze degli amatori, sia quelle dei professionisti. Tra i rulli disponibili ci sono quelli con sensori integrati per monitorare alcuni parametri come la cadenza, la velocità e la potenza. Questi dati possono essere inviati collegando i rulli – smart o interattivi – direttamente alle app di allenamento e fitness presenti sullo smartphone. Se queste funzioni non vi interessano, potete optare per un rullo libero, molto facile da usare, perché funziona senza smontare la ruota posteriore.

In base alle caratteristiche appena descritte e ad altre specifiche tecniche, i rulli per bici hanno costo variabile: in commercio è possibile trovare quelli più economici, ma ugualmente validi, che hanno un costo che si aggira intorno ai 100 euro (o li superano di poco), o quelli che possono addirittura superare i 1000 euro, come quelli di Elite e Tacs, dotati di sensori integrati e simulatori di corsa. Nella sezione dedicata di Amazon potete trovare numerosi modelli e confrontare le diverse caratteristiche relative anche alla struttura e alla robustezza.

I 15 migliori rulli per bici da corsa e e MTB

Qui di seguito abbiamo raccolto i migliori rulli di bici disponibili online. Sono stati selezionati quelli col miglior rapporto qualità/prezzo. Abbiamo tenuto conto anche delle recensioni ricevute dagli utenti che hanno già acquistato un rullo per la loro bici.

1. Elite

Elite produce questo rullo interattivo con freno elettromagnetico. Rispetto agli altri modelli è abbastanza pesante, pesa circa 16 kg. È compatibile con diverse app – Zwift, My E Training, TrainerRoad, Kinomap, The Sufferfest e Bikevo – alle quali può inviare i dati dell'allenamento in tempo reale. È in grado di simulare una pendenza fino al 24%. Raggiunge una potenza massima di 2300 W. Si adatta sia alle BDC che alle MTB. Una volta che è arrivato a casa vostra, è molto semplice da usare: basta agganciare la bici, collegare il cavo della corrente, connettere l’app ed iniziare l’allenamento.

2. Elite Arion Mag

Elite Arion Mag è un rullo da corsa con simulatore che offre la possibilità di regolare la resistenza magnetica su tre livelli. È perfetto per chi vuole simulare una pedalata in strada e non è interessato a lavorare sulla potenza. Per essere utilizzato non serve collegare la presa della corrente. La potenza massima che raggiunge è di 520 Watt. Il rullo frontale è regolabile su 10 livelli di distanza per adattarsi a diverse lunghezze di telaio, da una distanza minima tra le ruote di 944 mm a una distanza massima di 1124 mm. È compatibile sia con MTB che con BCD. Attraverso l'installazione del modulo wireless Misuro B+, è possibile registrare la cadenza, la velocità, il tempo e la distanza.

3. TacX Neo 2T Smart

Il tacX è un rullo interattivo con freno a motore e volano libero. È l'ideale per i professionisti perché permette di simulare qualsiasi tipologia di terreno, simulare differenti resistenze e sincronizzare i dati. Inoltre, ha un motore estremamente silenzioso, è molto accurato negli sprint, nelle salite e nelle discese. Per utilizzarlo dovrete smontare la ruota posteriore e comprare una setta a parte. Se volete usarlo come un semplice roller basterà non collegarlo al cavo della corrente. Viceversa avrete diverse funzionalità. Dispone della connessione attraverso Bluetooth e ANT+ FE-C. Può inviare e ricevere dati dalle seguenti app: Zwift o TranerRoad.

4. Sportneer

Il rullo Sportneer è un rullo silenzioso, perfetto per il tuo allenamento in casa. Puoi usarlo comodamente nel tuo salotto senza dare fastidio ai vicini. Si adatta a qualsiasi bici da strada o MTB con una ruota da 26 – 28 " o 700c. Può essere piegato per essere riposto quando non serve. Misura 22 x 22 x 15,5 pollici. È compatibile con bici che hanno l'asse posteriore da 4,92 "- 6,57". Grazie al telecomando per la resistenza puoi scegliere tra 6 differenti livelli. Incluso nella confezione c'è anche un comodo supporto per la ruota anteriore.

5. Elite Novo Force

Elite propone questo rullo Wheel On con freno magnetico. È realizzato in acciaio e materiali plastici tecnologici, quando deve essere trasportato o non serve può essere richiuso e messo da parte senza ingombro. Si adatta a tutte le ruote aventi diametro da 24” a 29”. Il suo rullino è in Elastogel con diametro di 30mm. Utilizza la nuova unità di resistenza magnetica ELITE dotata di 8 livelli di resistenza regolabili con un selettore posizionato sul manubrio. È possibile installare il misuro B+ e trasmettere i dati dell'allenamento attraverso bluetooth e ANT+.

6. Rockbros

Il rullo pieghevole Rockbros è adatto a tutte le bici con asse tra i 16" – 29 " e include anche le 700 C. La larghezza dei rulli è regolabile tra i 970 – 1090 mm. La struttura pesa circa 6,5 kg e può essere chiusa per essere trasportata più facilmente. È perfetto per l'allenamento in casa in quanto produce poco rumore e quasi nessuna vibrazione. Può sopportare un carico di massimo 125 kg.

7. Klevsoure

Klevsoure propone questo rullo magnetico, adatto sia alle bici da corsa che alle MTB. Si adatta a tutte le bici con ruote che misurano dai 26" – 28 00 e 700C. Ha un sistema di blocco della ruota anteriore e spiedo a sgancio rapido. Puoi controllare il livello di velocità scegliendo tra i 6 presenti sul controller, per regolare la resistenza non è necessario abbassare la bicicletta.

8. Elite Turno

Turno rientra nella categoria dei rulli Smart ma non interattivo. Il sistema di freno è a liquido. La trasmissione dei dati è wireless, senza fili, con protocollo di comunicazione ANT+ e Bluetooth Smart. Il monitoraggio degli allenamenti avviene tramite l’App My E-Training per smartphone e tablet. Può essere utilizzato anche con altre piattaforme per l’indoor cycling tra le quali: Zwift, TrainerRoad, The Sufferfest, Bikevo e Kinomap. È compatibile con bici da corsa, Mountain bike e city bike.

9. Tacx Cyclette vortex smart

Questo trainer Tecx è rullo interattivo con sistema frenante elettromagnetico. Si tratta di un modello wheel on, quindi non è necessario smontare la ruota posteriore per farlo funzionare. Dispone di un sistema di connessione Bluetooth e ANT+ che ti permette di regolare la resistenza con la tua app di allenamento. Può raggiungere una potenza massima di 950 W e simulare una pendenza fino al 7%.

10. Rockbros Home trainar

Rockbros è il trainer magnetico per bicicletta, pieghevole, perfetto per svolgere l'allenamento indoor quando fuori c'è brutto tempo. È regolabile, quindi si adatta facilmente alle MTB, alle BCD e in generale a tutte le biciclette con una ruota da 26″ a 28″ o 700C. Molto facile da montare ed utilizzare, infatti, nella confezione è incluso 1 attrezzo per bicicletta, un dispositivo di resistenza magnetica, un regolatore di pressione degli pneumatici, uno strumento a vite Phillips e chiave e viti Phillips. Supporta un peso massimo di 21 cm. Da aperto misura 54 x 47 x 41 cm, può essere comodamente chiuso per essere riposto quando non serve.

11. Elite Quick Motion Roller

Il rullo Elite Quick Motion è un trainer libero con freno magnetico che si adatta perfettamente sia alle bici da corsa che alla MTB. Ha una struttura pieghevole e leggera, quindi è facile riporlo senza ingombro o trasportarlo. È possibile regolare il rullo frontale scegliendo tra gli 11 disponibili. Ha una forma a parabola, in questo modo la bici resta sempre al centro. I tre rulli sono lisci, questo riduce il rumore e li fa usurare più lentamente nel tempo. Se necessitate di avere informazioni e dati sul vostro allenamento potete utilizzare un dispositivo wireless e ricavare i dati relativi alla potenza, alla cadenza, alla velocità, al tempo e alla distanza.

12. Tacx Flux 2 Smart Direct Drive

Il FLUX 2 Smart è dotato di un’unità di regolazione del cambio più grande rispetto al predecessore, che consente una più ampia varietà di simulazioni. È in grado di simulare realisticamente pendenze fino al 16% di dislivello. Garantisce un allenamento in casa pari ad uno outdoor, estremamente realistico e silenzioso. È progettato per connettersi alle app di allenamento più diffuse, come Zwift & Tacx. La sua resistenza sprint è di 2000 watt. È compatibile con assi 142 x 12 mm e 148 x 12 mm.

13. Wahoo Fitness

Questo mini roller SNAP è realizzato in acciaio ad alta resistenza e ha un'ampia base in modo da stare saldamente a terra per un allenamento in piena sicurezza. Supporta la connessione ANT + FE-C e Bluetooth Smart, in modo da essere controllato da qualsiasi dispositivo o applicazione abilitata per FE-C. Inoltre, funziona in combinazione con app di allenamento, come Kinomap, Virtual Training e TrainerRoad. Può raggiungere una potenza massima di 1500 Watt e può simulare una pendenza fino al 12%.

14. Wahoo Fitness

Rispetto al modello precedente, questo rullo smart Wahoo rientra nella fascia media. Il volano di questo modello pesa 5,4 kg. Dispone di una propria app di allenamento "Wahoo Fitness" molto facile da installare ma si collega facilmente anche ad altre app tramite protocolli ANT + e Bluetooth Smart. È in grado di misurare la potenza con una precisione di +/- 2%.

15. Tacx Antares

Sul rullo per bici Antares si può pedalare liberamente e perfezionare il coordinamento e la tecnica. La forma conica dei rulli è adatta a carichi di lavoro intensi e assicura la quasi totale impossibilità di allontanarsi dalla macchina. Si tratta di un roller pieghevole; piegato misura soltanto 80 cm e risulta quindi facile da trasportare e riporre. Può essere usato sia per le bici da corsa che per MTB che hanno le ruote dai 26 ai 29 pollici. In generale, è adatto a tutte le bici la cui distanza massima tra l’asse frontale e posteriore è di 1100 mm.

Come scegliere il miglior rullo per bici da comprare

Dopo aver letto la classifica dei migliori rulli, vediamo insieme quali sono i fattori da valutare prima di procedere all'acquisto. È vero che esistono delle differenza tra i rulli per MTB e quelli adatti alle bici da corsa, ma in generale, utilizzando degli adattatori è possibile utilizzare gli stessi per entrambe le bici. Invece, l'elemento più importante è sicuramente il sistema frenante del rullo che permette di svolgere un vero e proprio allenamento come se foste in strada.

Tipologia di rullo

Esistono diverse tipologie di rulli che si differenziano per il tipo di freno che utilizzano. È importante, quindi, scegliere quello che si adatta meglio alle nostre esigenze e al nostro allenamento. Vediamo insieme, nel dettaglio, come funzionano i rulli.

Rullo elettrico : questa tipologia è quella più potente in commercio. Si utilizza collegando il rullo ad una presa elettrica. Grazie a questo sistema è possibile controllare l'intensità dell'allenamento e simulare delle vere e proprie salite. Alcuni modelli raggiungono una potenza di 1400 watt ed una velocità di 40 km/h.

: questa tipologia è quella più potente in commercio. Si utilizza collegando il rullo ad una presa elettrica. Grazie a questo sistema è possibile controllare l'intensità dell'allenamento e simulare delle vere e proprie salite. Alcuni modelli raggiungono una potenza di 1400 watt ed una velocità di 40 km/h. Rullo magnetico : a differenza del primo modello, questo funziona proprio grazie ad un campo magnetico che oppone resistenza alla ruota. Per incrementare la resistenza è necessario regolare l'intensità attraverso i comandi che trovate sul manubrio. È molto silenzioso, quindi, può essere usato in casa tranquillamente.

: a differenza del primo modello, questo funziona proprio grazie ad un campo magnetico che oppone resistenza alla ruota. Per incrementare la resistenza è necessario regolare l'intensità attraverso i comandi che trovate sul manubrio. È molto silenzioso, quindi, può essere usato in casa tranquillamente. Rullo idraulico : è chiamato così perché è composto da un volano che si muove all'interno di un liquido. Più si pedala velocemente più aumenta la resistenza all'interno del liquido. Proprio come il modello descritto sopra, non fa alcun rumore e non ha bisogno di alcuna presa di corrente.

: è chiamato così perché è composto da un volano che si muove all'interno di un liquido. Più si pedala velocemente più aumenta la resistenza all'interno del liquido. Proprio come il modello descritto sopra, non fa alcun rumore e non ha bisogno di alcuna presa di corrente. Roller : o chiamato anche rullo parabolico libero. Questa struttura è molto semplice. Potremmo definirlo come un rullo basico, più adatto alla fase di riscaldamento e raffreddamento, che al vero e proprio allenamento. La bici viene appoggiata direttamente sulla struttura e bisogna mantenere l'equilibrio come nelle vere pedalate. Ha una struttura molto leggera e facile da trasportare.

: o chiamato anche rullo parabolico libero. Questa struttura è molto semplice. Potremmo definirlo come un rullo basico, più adatto alla fase di riscaldamento e raffreddamento, che al vero e proprio allenamento. La bici viene appoggiata direttamente sulla struttura e bisogna mantenere l'equilibrio come nelle vere pedalate. Ha una struttura molto leggera e facile da trasportare. Rullo con telaio : è la struttura più ingombrante ma, alcuni modelli, possono essere piegati e chiusi. La ruota posteriore della bici viene appoggiata sulla forcella, mentre quella anteriore su un supporto chiamato skyliner, per far si che la bici resti in equilibrio.

: è la struttura più ingombrante ma, alcuni modelli, possono essere piegati e chiusi. La ruota posteriore della bici viene appoggiata sulla forcella, mentre quella anteriore su un supporto chiamato skyliner, per far si che la bici resti in equilibrio. Rullo a ventola : la ruota posteriore, qui, è collegata al rullo che, a sua volta, è collegato alla ventola. È proprio la ventola ad opporre la resistenza utile per l'allenamento. Rispetto agli altri modelli è quello più rumoroso ma anche tra i più economici.

: la ruota posteriore, qui, è collegata al rullo che, a sua volta, è collegato alla ventola. È proprio la ventola ad opporre la resistenza utile per l'allenamento. Rispetto agli altri modelli è quello più rumoroso ma anche tra i più economici. Rullo direct drive: questa ultima tipologia è la più tecnologica e costosa. La ruota posteriore va smontata e la bici è attaccata direttamente al rullo. Di solito è un modello elettrico che offre la possibilità di simulare anche una pedalata con pendenza al 20%.

Sistema di fissaggio

Un'altra caratteristica molto importante da valutare prima dell'acquisto è il modo in cui la bici viene fissata sull'attrezzatura. Principalmente distinguiamo 3 classificazioni: Direct Drive, Wheel on e Roller (rulli liberi).

Direct Drive : questa è la tipologia più costosa nonché la più moderna. Per utilizzare questo rullo bisogna smontare la ruota posteriore e la catena va fissata direttamente sul pacco pignoni del rullo. È il trainer che permette di svolgere allenamenti più performanti e realistici in quanto può simulare perfettamente la pedalata in strada con diverse pendenze e resistenze. Dato il costo elevato è consigliato per i ciclisti che intendono allenarsi con regolarità al chiuso -casa, garage o ripostiglio.

: questa è la tipologia più costosa nonché la più moderna. Per utilizzare questo rullo bisogna smontare la ruota posteriore e la catena va fissata direttamente sul pacco pignoni del rullo. È il trainer che permette di svolgere allenamenti più performanti e realistici in quanto può simulare perfettamente la pedalata in strada con diverse pendenze e resistenze. Dato il costo elevato è consigliato per i ciclisti che intendono allenarsi con regolarità al chiuso -casa, garage o ripostiglio. Wheel on : i rulli wheel on erano i più utilizzati fino alla nascita dei direct drive. La bicicletta viene fissata al trainer nel punto di sgancio della ruota posteriore che incontra la sua resistenza proprio nel rullo. L'allenamento è meno realistico di quello in strada perché questa tipologia non riesce a superare una certa potenza e, inoltre, non può simulare salite rapide oltre una certa percentuale. Un altro aspetto negativo è lo stress a cui è sottoposto il telaio e l'usura che subisce la ruota posteriore.

: i rulli wheel on erano i più utilizzati fino alla nascita dei direct drive. La bicicletta viene fissata al trainer nel punto di sgancio della ruota posteriore che incontra la sua resistenza proprio nel rullo. L'allenamento è meno realistico di quello in strada perché questa tipologia non riesce a superare una certa potenza e, inoltre, non può simulare salite rapide oltre una certa percentuale. Un altro aspetto negativo è lo stress a cui è sottoposto il telaio e l'usura che subisce la ruota posteriore. Roller: questa è la tipologia più semplice in quanto la bici non viene fissata a nessuna struttura ma semplicemente bisogna pedalare, come si fa in strada, sui rulli. Questo è meno stressante per il telaio della bici che non è soggetto a nessun "costrizione" ma è molto difficoltoso per l'atleta che deve mantenere costantemente l'equilibrio. Per questi motivi, in genere è usata in fase di riscaldamento ma non per veri e propri allenamenti. Oggi con i modelli elettronici, anche alcuni rulli liberi sono in grado di raggiungere resistenze più elevate.

In generale, i modelli più semplici sono consigliati per gli amatori che vogliono tenersi in forma senza troppe pretese. Al contrario, per i professionisti è consigliato l'utilizzo di rulli più tecnologici che permettono di monitorare e migliorare le loro prestazioni.

Sensori di cadenza e potenza

Se possedete un rullo basic allora dovrete munirvi di un sensore di cadenza e di potenza. Questi due dispositivi non sono necessari con i rulli interattivi o elettrici perché hanno queste funzioni già incorporate. I modelli base, più semplici, però non forniscono informazioni sulla potenza e sulla cadenza della pedalata ma, questi dati sono molto importanti se volete migliorare le vostre prestazioni.

Connettività wireless e connettività

I rulli si distinguono tra interattivi, smart o semplici. I primi sono quelli in grado di interfacciarsi con le app di allenamento, sia quelle proprietarie del marchio di produzione che app di terzi tipo Zwift. Oltre a trasmettere i dati relativi alla potenza, cadenza, velocità, tempo e distanza, possono anche regolare la resistenza del rullo. I rulli smart hanno le stesse capacità ma non possono "comandare" il rullo. Infatti, la resistenza deve essere regolata direttamente sul rullo manualmente. In genere, i modelli smart hanno le modalità ERG e SIM. La prima è utile per calcolare la potenza non tenendo conto del percorso che si sta facendo, la seconda invece è utilizzata durante i percorsi virtuali. I rulli aumentano e diminuiscono la resistenza in base alle salite e alle discese. Infine, ci sono i roller semplici che non possono essere connessi a nessun app o software esterno e i parametri regolabili devono essere impostati a mano.

Rumorosità

I rulli moderni sono generalmente silenziosi. Questa caratteristica è molto importante, soprattutto, per chi non vive da solo e abita in un condominio. Se non volete correre il rischio di dover interrompere il vostro allenamento perché state disturbando i vicini o i vostri familiari, allora optate per un modello che non faccia molto rumore. I rulli più silenziosi sono i rulli idraulici e magnetici.

Accessori

Esistono diversi accessori che possono migliorare l'esperienza d'uso del vostro rullo. Uno di questi è il copertoncino che si monta sulla ruota. Grazie a questo accessorio il rullo diventa silenzioso ed è possibile allenarsi tranquillamente in casa senza disturbare nessuno. Un altro accessorio è il tappetino da allenamento che può essere messo sotto al rullo così da non rischiare di rovinare il pavimento con graffi e strisciate. Infine, per i modelli più tecnologici, ci sono dei dispositivi che se collegati al manubrio della bici mostrano il percorso virtuale che si sta percorrendo.

Marchi

I migliori marchi di rulli per bici per l'allenamento in casa sono Elite e Tacx. Entrambe le aziende producono sia rulli professionali che rulli per amatori. Elite è un marchio italiano che produce rulli di altissima qualità utilizzati da molti campioni del ciclismo. Specializzata nei rulli direct drive che sono compatibili con qualsiasi software e app grazie alla tecnologia ANT+ Fe-C. Tacx, invece, è un'azienda dei Paesi Bassi. Realizza ottimi rulli elettronici destinati ai professionisti. Infine, segnaliamo anche Ultrasport che è specializzato in rulli per bici più economici. Nella sezione dedicata di Amazon, potete trovare e confrontare queste marche di rulli e scegliere la migliore per voi.

Prezzo

Il costo di un rullo per bici varia in base a diversi fattori, uno di questi è sicuramente la tecnologia utilizzata. I modelli base sono i più economici e partono dai 100 euro. Poi, ci sono i modelli smart o interattivi che possono arrivare e superare la soglia dei 1000 euro.

Come allenarsi con un rullo per bici

L'allenamento sul rullo può variare in base al tipo di strumento scelto e al tipo di preparazione che si ha, o che si vuole ottenere. I rulli liberi permettono di appoggiare la bici sopra e pedalare liberamente. In questo caso, la difficoltà sta proprio nel riuscire a mantenere l'equilibrio perché le ruote non sono fissate a nessun supporto. Al contrario, quelli che prevedono un sistema di fissaggio, consentono di svolgere allenamenti più complessi e completi perché sono in grado di simulare percorsi, salite e discese. Si può affermare che in generale, i rulli liberi sono destinati agli amatori che non hanno esigenze di registrare i dati dei loro allenamenti perché non sono interessati a migliorare le loro prestazioni Al contrario, i professionisti utilizzano i rulli liberi prima e dopo una gara, per la fase di riscaldamento e defaticamento, ma per tenersi in forma e monitorare i progressi, si affidano ai rulli interattivi in grado di offrire prestazioni migliori. Inoltre, i rulli interattivi possono essere connessi ad app di allenamento e registrare ed inviare tutti i dati dei vari allenamenti. Sono la soluzione ottimale per continuare la proprio preparazione anche durante le stagioni invernali e non arrivare impreparati alle gare.