Festa del papà: 10 regali per i più sportivi da fare il 19 marzo Dal kit per il nuoto ai polsini da basket, passando per lo zaino da tennis o per le scarpe da calcio: ecco 10 accessori sportivi, perfetti da regalare ai papà amanti del fitness per la loro festa, il 19 marzo.

Il 19 marzo è alle porte, ma la scelta del regalo giusto diventa piuttosto semplice se vostro padre è uno sportivo. Per renderlo felice in occasione della festa del papà, infatti, vi basterà individuare il suo sport del cuore e acquistare un prodotto correlato a quest'ultimo. Potreste optare per un accessorio che già possiede, ma più recente o più costoso, oppure scegliere qualcosa che non sa ancora di volere.

Dal tennis al nuoto, passando per il calcio, per la boxe, per il ciclismo o per l'escursionismo: gli sport sono davvero tantissimi e, con essi, anche le idee regalo per i fitness addicted.

Per aiutarvi nella scelta del dono più adatto al vostro campione, dunque, vi consigliamo 10 regali da fare ai più sportivi il 19 marzo: il set di manubri e bilancieri, il marsupio, la sacca portacellulare, gli auricolari e tanto altro.

1. Per il papà nuotatore: gli accessori per l'allenamento a secco

Per coloro che praticano nuoto a livello più o meno agonistico, ma anche per i papà di 60 anni che amano tenersi sempre in forma, il set di elastico con palette di Buddyswim è il regalo giusto da fare il 19 marzo. Il kit, ottimo per il training a secco, consente di migliorare resistenza e potenza, oltre ad allenare lo stesso schema motorio utilizzato in vasca. La corda elastica ha una lunghezza di circa 124 cm ed è disponibile in cinque livelli di resistenza crescente.

2. Per il papà body-builder: il set di manubri e bilancieri

Ideale da regalare ai papà body-builder in occasione della festa a loro dedicata, il kit di manubri e bilancieri di BCBig è in grado di migliorare la resistenza, la forza e l'elasticità dei muscoli. È regolabile fino a 30 Kg, mentre i manubri possono essere utilizzati sia singolarmente che aggiunti a all'asta del bilanciere. Inoltre, occupa poco spazio ed è perfetto per l'allenamento domestico.

3. Per il papà escursionista: il marsupio multifunzione

Il regalo ideale per i papà che amano le passeggiate in montagna, le arrampicate e le escursioni, il marsupio multifunzione di Sinokal può essere indossato sia alla maniera tradizionale che a spalla, oltre che a mano o come zainetto. È realizzato in nylon di alta qualità e provvisto di 4 tasche con cerniera (due principali e due da cintura) e 2 portabottiglie in rete. È l'accessorio indispensabile per trasportare borracce, chiavi, cellulare e molto altro, ed è disponibile in tantissimi colori.

4. Per il papà che ama correre: gli auricolari per lo sport

Perfetti da utilizzare sia durante la corsa che gli allenamenti in palestra, gli auricolari per lo sport di Avantree saranno senza dubbio un regalo gradito al papà che ama fare jogging o correre, poiché si adattano all'orecchio e consentono di muoversi in libertà. Sul filo sono presenti i comandi multifunzione, per accendere e spegnere le cuffiette, regolarne il volume, rispondere alle chiamate e attivare l'assistente vocale. È compatibile con i dispositivi dotati di attacco da 3.5 mm.

5. Per il papà ciclista: la borsa da bici per cellulare

L'accessorio ideale da regalare ai papà ciclisti il 19 marzo, la borsa per cellulare di Fishoaky è adatta sia alle bici da strada che alle mountain bike. È realizzata in tessuto tecnico di alta qualità, ultraleggero, impermeabile e resistente. Si tratta di una vera e propria borsa di piccole dimensioni, con una capacità di 1,5 l, in grado di contenere chiavi, guanti e accessori vari. La parte superiore, però, è progettata per contenere un cellulare fino a 6,5 pollici, ed è caratterizzata da una pellicola trasparente e sottile da 0,03 mm e un'aletta parasole, utile a facilitare la visione dello schermo e l'utilizzo dello smartphone.

6. Per il papà calciatore: le scarpe da calcio

Per rendere felice il papà che proprio non sa rinunciare alla partita del giovedì, le scarpe da calcio di Mizuno sono il regalo da fare il 19 marzo per dimostrare tutto l'affetto che provate verso il vostro campione. Leggere, confortevoli e con soletta removibile in gomma sintetica, sono dotate di tacchetti, progettati per aderire ai campi da gioco e fornire la giusta stabilità. Sono disponibili in tantissimi numeri, dal 40 al 47.

7. Per il papà tennista: la borsa da tennis

I papà che si dilettano con dritti, rovesci e match point, apprezzeranno senza dubbio un regalo così utile come la borsa da tennis di Yorepek. Realizzato in poliestere di alta qualità, leggero e resistente, è composto da uno scomparto centrale per scarpe, vestiti, asciugamani, felpe e altri oggetti, una tasca anteriore centrale utile a contenere fino a due racchette, una in basso, ampia, per le palline, due laterali in rete per bottiglie e borracce e altri spazi per fogli o dispositivi elettronici.

8. Per il papà che pratica yoga: i mattoncini in sughero

Per i papà più zen e per quelli di 60 o 70 anni, che praticano yoga per mantenersi attivi ed elastici, i mattoncini di Backlaxx costituiscono un regalo originale e utile da fare il 19 marzo . Sono progettati con tre opzioni di altezza e realizzati in 100% sughero, un materiale naturale ed ecologico, in grado di aderire anche alla pelle sudata. Inoltre, sono semplici da pulire, antibatterici e anallergici, adatti a qualsiasi tipo di pelle: il supporto ottimale per qualsiasi asana, di base o complesso.

9. Per il papà che gioca a basket: i polsini da basket

Ottimi per i papà che amano il basket e non sbagliano neppure un canestro, i polsini Nike Jordan sono un regalo semplice e funzionale da fare il 19 marzo. Realizzati in tessuto elastico e resistente, accompagnano i movimenti del polso e attutiscono i carichi e le torsioni repentine. Inoltre, sono caratterizzati da un design lineare ed elegante, con logo Jumpman, l'immagine stilizzata di Michael Jordan. Hanno un diametro di 10 cm.

10. Per il papà che pratica la boxe: la coppia di guantoni

Il regalo ideale per i papà che praticano la boxe, ma anche sport come la Muay Thai e il K1, i guantoni di Leone è resistente e di alta qualità. Sono realizzati in simil pelle e possiedono una doppia imbottitura: una in schiuma per un assorbimento dei colpi ottimale, e l'altra rinforzata sulla parte superiore, volta a proteggere il polso da movimenti troppo bruschi. Infine, sono dotati di rivestimento interno traspirante.