"Grande Super Fede, orgoglio italiano". Il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, celebra con un messaggio su Twitter la vittoria di Federica Pellegrini. L'azzurra di Spinea (Comune veneto alle porte di Venezia) ha conquistato la medaglia d'oro nei 200 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju (in Corea del Sud) meritando standing ovation e applausi a scena aperta per come ha ottenuto il successo.

‘Fede' è stata strepitosa nell'imprimere il ritmo alla gara e all'avversarie. Dirompente quando, con la forza delle braccia e il cuore a mille, ha acquisito un buon vantaggio nella fase cruciale della prova. Fatale quando ha toccato il bordo della piscina e scritto una delle pagine più belle della carriera e dello sport italiano. In una parola, leggenda… la usa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Simone Valente, per scandire la due giorni perfetta per il nuoto azzurro. "Che Italia da leggenda ai mondiali di nuoto di Gwangju 2019! Dopo l'oro conquistato ieri da Quadarella, oggi tris strepitoso con Gregorio Paltrinieri e l'immensa Federica Pellegrini. Avete portato l'Italia sul tetto del mondo ancora una volta! Grazie ragazzi".

Tra i tanti messaggi di congratulazioni per Federica Pellegrini c'è stato anche quello del governatore del Veneto, Luca Zaia. ‘Fede' orgoglio nazionale nelle parole del presidente della Regione. "Ogni sportivo, di ogni angolo del mondo, a cominciare da me, oggi si inchina alla straordinaria impresa di una ragazza fenomenale che, partita da Spinea, nel nostro Veneto, ha raggiunto Marte – le parole di Luca Zaia -. Nemmeno madre natura ha ancora capito quale possa essere il limite psicofisico di questa incredibile atleta, perché ogni volta che il limite sembra raggiunto lei riesce a superarlo, con la forza dei grandissimi, con il coraggio di una donna vera, con la preparazione di un'atleta che sta riscrivendo la storia dello sport. Grazie Federica".