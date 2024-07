video suggerito

Paltrinieri svela la sua strategia dopo il bronzo alle Olimpiadi: “Devo accettare che mi stiano davanti” Gregorio Paltrinieri svela la sua strategia dopo aver vinto il bronzo alle Olimpiadi negli 800 stile libero. L’azzurro ha capito una cosa: “Non sono più quello che apre più veloce e devo accettare il fatto che qualcuno mi stia davanti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Gregorio Paltrinieri vince la medaglia di bronzo nei 800 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024 e scrive un pezzo di storia dell'Italia dello sport. L'azzurro infatti con questo risultato diventa il primo italiano a vincere tre medaglie nel nuoto in tre edizioni consecutive dei Giochi. Al termine della gara Greg si è presentato davanti ai microfoni Rai per parlare di questa impresa: "Oggi la strategia era nuova, era da tanto tempo che aspettavo di fare qualcosa del genere – spiega Greg -. Non sono più quello che apre più veloce e devo accettare il fatto che qualcuno mi stia davanti perché con questi competitor non ci riesco più a farlo io, ma ho affinato altre carte" ha spiegato l'azzurro.

"Aspettavo un momento del genere e sono contento – aggiunge -. Questo bronzo vuol dire tanto, quando vengo alle Olimpiadi cerco anche di convincermi con un irragionevole ottimismo, e mi convinco di star bene". Ma non è tutto oro ciò che luccica, come spiega lo stesso Paltrinieri: "Da Tokyo a qui ci sono state tante volte in cui era convinto di non farcela più – conclude -. Quindi visto il risultato sono contentissimo". Paltrinieri è consapevole dunque di aver fatto una mezza impresa: "Arrivare qui e prendere medaglia è allucinante".

Paltrinieri sul podio.

Le parole di Paltrinieri dopo il bronzo alle Olimpiadi

Lo stesso Paltrinieri ha poi spiegato le difficoltà di gareggiare per gli 800 stile libero: "Prendere una medaglia alla prima gara, poi negli 800m dopo il Sette Colli, che quasi avevo pensato di non farli, di fare solo la 10km e i 1500m. È incredibile". Gregorio Paltrinieri ha proseguito poi la sua magica serata con la premiazione e il bronzo appeso al collo. In quel modo si è presentato successivamente ai microfoni di Rai Sport spiegando le sue emozioni nel vivere quel momento assolutamente da incorniciare.

"Un podio pesantissimo, forse ero anche più lucido delle altre volte e mi sono goduto il momento – ha detto spiegando poi ancora la strategia -. Abbiamo parlato col mio allenatore di cosa potessimo fare per avere una cartuccia e giocarcela. Per questo è stato bello". Poi sui 1500: "Devo pensare che sono 2 settimane che devo spremermi ma sicuramente oggi mi lascia belle emozioni".