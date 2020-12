Scorrono i titoli di coda sugli Assoluti di nuoto di Riccione. Ultima giornata di gare per i campionati invernali tricolore che hanno permesso agli atleti di conquistare il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Protagonisti in primis i soliti noti, ovvero Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini. Il primo, già qualificato da tempo ai Giochi, ha vinto anche la gara dei 1500 stile libero. La Divina ha conquistato il terzo posto, ad ex aequo con Chiara Tarantino, alle spalle di Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli nei 50 stile libero, confermandosi inossidabile.

Pur non essendo al top, Gregorio Paltrinieri ha deciso di gareggiare nei 1500 stile libero. Prova di forza per il carpigiano che ha vinto chiudendo in 14'45″02. Greg che già da un anno ha in tasca il biglietto per le Olimpiadi, ha chiuso con un tempo inferiore di 5 secondi a quello richiesto per una potenziale qualificazione. Ai microfoni di Rai Sport, ha poi dichiarato: "Sono contento, ho chiuso con un buon tempo, soprattutto in queste condizioni. Ero abbastanza stanco ma volevo fare anche questa gara, fa bene gareggiare nella sofferenza".

Nei 50 stile libero femminili, a prendersi il titolo è stata Silvia Di Pietro che ha chiuso in 24"84, anticipando così Costanza Cocconcelli, per un centesimo. Al terzo posto ecco Federica Pellegrini, in quella che non è la sua principale specialità: la divina ha chiuso alla pari con Chiara Tarantino in 25"47. Ennesima conferma del valore e del piglio dell'icona del nuoto azzurro, molto soddisfatta del suo rendimento: "Tornare a gareggiare dopo aver contratto il Covid è importante. Sono abbastanza soddisfatta, bisogna tenere conto di tutto. I tempi sono in linea, non ci sono gare andate meglio o peggio. Manca solo la base di allenamento che ricominceremo a martellare da gennaio".

Nelle altre gare della giornata di chiusura degli Assoluti di nuoto è stato assegnato anche il titolo italiano dei 200 farfalla femminili. Successo per Roberta Piano del Balzo, con una bella rimonta su Ilaria Cusinato che ha chiuso al secondo posto davanti a Federica Greco. Vittoria per Nicolò Martinenghi nei 200 rana davanti a Fusco e Bizzarri, e per Thomas Ceccon che ha sfiorato il primato italiano dei 50 metri farfalla. Battuto Piero Codia.