Martinenghi non cambia idea dopo l’oro alle Olimpiadi: spiega perché non canta l’inno sul podio Nicolò Martinenghi fa esplodere di gioia l’Italia con la vittoria della medaglia d’oro nei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il nuotatore spiega perché non ha cantato l’inno italiano sul podio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Nicolò Martinenghi fa esplodere di gioia l'Italia con la vittoria della medaglia d'oro nei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il 24enne nuotatore di Varese è incredulo per questo successo arrivato davanti ad Adam Peaty. L'azzurro si presenta sul podio dopo questo incredibile successo ma non conta l'inno nazionale. Il motivo l'ha spiegato nel corso dell'intervista post gara a Rai Sport: "Il tempo non è dei migliori, ma a me interessa solo essere sul quel podio e sentire l'inno italiano, anche se non lo canto, non per menefreghismo, ma per scaramanzia".

L'azzurro ha poi aggiunto: "È una cosa che non faccio mai quando vinco". Martinenghi si è voluto godere però quel momento ascoltando le note dell'inno italiano che hanno fatto inorgoglire ancora una volta il nostro popolo grazie alla sua straordinaria impresa: "Il podio è quel momento che ho per me stesso – ha spiegato -. Oggi rispetto a tre anni fa, nonostante il metallo sia più prezioso, il podio me lo sono goduto tutto e ho capito cosa mi stava succedendo attorno, tre anni fa non mi ricordo nemmeno cosa stessi provando".

Martinenghi e il selfie sul podio.

Martinenghi racconta le parole del suo allenatore prima dell'oro

Martinenghi era chiaramente emozionato dopo quel successo incredibile e stentava a crederci: "Sarà una delle prime interviste in cui farò scena muta, non ho niente da dire – ha detto subito tentando di mascherare un po' quell'emozione -. Sta di fatto che per vincere conta anche cogliere l'attimo ed essere nel posso giusto al momento giusto, il tempo non è assolutamente dei migliori, anzi, come tutta la rana, è un po' inspiegabile la cosa". Poi aggiunge: "Questo è per tutti, davanti alla mia famiglia, la mia ragazza, i miei amici e le persone che mi vogliono bene".

Una vittoria che nemmeno lui pensava di poter raggiungere: "Non so cosa dire, è la ciliegina sulla torta che mi mancava – spiega -. Ho vinto europeo e mondiale, l'oro mi mancava dopo aver preso medaglia a Tokyo. Oggi Marco, il mio allenatore, mi ha detto: ‘Se posso sbilanciarmi sei tu oggi quello che in acqua starà meglio'". L'intervista è stata poi caratterizzata da un bell'abbraccio con Adam Peaty e poi dal racconto successivo delle sensazioni vissute in acqua: "Durante la gara non nego di aver chiuso anche gli occhi, non pensavo a niente, sapevo di stare bene".

L'emozione di Martinenghi dopo questo oro olimpico

Dopo aver festeggiato poi sul podio questa medaglia d'oro, Martinenghi ha poi aggiunto durante l'intervista: "Noi viviamo per questi momenti, ci sono tante cose che vorrei dire ma un sorriso riassume meglio le parole che non si possono raccontare – spiega -. Bello vedere amici, la mia famiglia, la mia ragazza, chiunque qui a supportarmi. Oggi c'era chi ci credeva più di me, il mio allenatore soprattutto, Marco lo ringrazio, abbiamo trascorso tantissime cose insieme, arriviamo alla fine di un anno difficile con un oro olimpico al collo, ed è un'emozione incredibile".