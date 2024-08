La Senna alle Olimpiadi nasconde un’altra trappola: il video impressionante del nuoto controcorrente Il video pubblicato sui social dalla triathleta Rachel Klammer mostra come le atlete rimanessero praticamente ferme in acqua nonostante la corrente della Senna. E per Paltrinieri, impegnato nella 10 km in acque libere, questa non è una buona notizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Continua a far discutere la Senna, con atleti finiti in ospedale a causa dell'escherichia coli e con la gastroenterite, e allenamenti annullati anche in vista delle gare di nuoto in acque libere, che si disputeranno giovedì 8 e venerdì 9 agosto. Oltre a questo, c'è un altro avversasrio che gli atleti in gara si trovano a dover affrontare, ed è la corrente contraria che può fortemente ostacolare l'azione degli atleti, come accaduto ieri durante la staffetta mista di triathlon.

L'incredibile video della Senna, le atlete nuotano, ma restano ferme

Rachel Klamer, triathleta dei Paesi Bassi che ha partecipato alla staffetta mista di ieri, ha postato sui social un video nel quale si vedono le atlete che non riescono a superare la corrente del fiume.

Molti atleti nella frazione di nuoto sono arrivati a perdere anche più di un minuto in soli 300 metri, con gli atleti costretti ad allungare la rotta nuotando attaccati al bordo del fiume per subire di meno la corrente contraria.

Allenamento annullato per i nuotatori in acque libere: perché è un problema per gli atleti

Dopo i tantiallenamenti cancellati per il triathlon, nella giornata di ieri è stato annullato anche quello in vista delle gare di nuoto in acque libere. Per gli atleti questo intoppo rappresenta un ulteriore ostacolo, in quanto non avranno modo di provare il campo gara e poter adattarsi alle correnti della Senna, capendo quanto la corrente sia forte e in quali punti del fiume è più conveniente nuotare. Questa situazione potrebbe quindi condizionare fortemente la gara e modificare i valori in campo.

Perché la corrente può penalizzare Paltrinieri

La corrente della Senna sarà un ostacolo in più da superare per il nostro Gregorio Paltrinieri, oro iridato ai campionati del mondo di Budapest nel 2022 e due volte campione europeo sulla distanza.

La corrente contraria potrebbe finire per penalizzare l'azzurro. Nei tratti controcorrente, infatti, sono i nuotatori con una nuotata più potente quelli più avvantaggiati. Paltrinieri non è tra questi, e ha anzi caratteristiche diametralmente opposte, facendo dell'alta frequenza di bracciata e della leggerezza in acqua il suo punto di forza.

Le incognite sul nuoto in acque libere e il possibile piano B

Nel caso le condizioni della Senna fossero ritenute impraticabili da parte dell'organizzazione, c'è l'ipotesi di gareggiare nel bacino dove si stanno svolgendo in questi giorni le gare di canoa e canottaggio. Ma gli atleti potrebbero non saperlo fino alla mattina delle gare. Per le competizioni di triathlon, infatti, la decisione sulla praticabilità della Senna è arrivata solamente verso le 4 di mattina, con gli atleti che potrebbero essere tenuti in sospeso fino a pochissime ore prima della partenza. I rischi per la salute dei nuotatori impegnati nelle gare in acque libere, potrebbero essere ancora maggiori rispetto a quelle sperimentate dagli atleti di triathlon. I nuotatori rimarranno infatti in acqua per oltre due ore, dovendo percorrere una distanza di quasi sette volte superiore rispetto a quella percorsa nella gara individuale di triathlon.