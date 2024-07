L’inquinamento della Senna resta gravissimo: annullati ancora gli allenamenti in acqua per il Triathlon Periste il problema delle acque inquinate e non balneabili della Senna alla vigilia della gara di nuoto del Triathlon prevista per martedì 30 luglio. Gli organizzatori hanno per il secondo giorno consecutivo sospeso gli allenamenti in programma. Se la Senna resterà inagibile, il programma verrà stravolto e se non sarà possibile nuotarci, le gare verranno spostate sul fiume Marna a est di Parigi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ancora problemi gravissimi problemi per le acque della Senna che restano putride per gli standard richiesti a offrire garanzie sufficienti per consentire la sicurezza e l'incolumità degli atleti che vi dovrebbero nuotare. A tal punto che anche oggi, lunedì 29 luglio, sono stati sospesi per il secondo giorno consecutivo tutti gli allenamenti previsti per il Triathlon la specialità che vede proprio la prova in acque libere sul fiume parigino. Inagibile.

La Senna, dunque, continua a far parlare di sé nel peggiore dei modi: acque putride, dove il pericolo di infezioni batteriche resta altissimo e non permette ad oggi alcuna gara di nuoto per le prove olimpiche. In una dichiarazione congiunta, gli organizzatori di Parigi 2024 e World Triathlon hanno confermato di aver preso la decisione di annullare anche la seconda sessione di allenamento di nuoto dopo quelle di domenica perché "i livelli di qualità dell'acqua… non offrono garanzie sufficienti".

L'inquinamento della Senna: a rischio il Triathlon e le gare in acque libere

Il Triathlon è il primo evento olimpico che si dovrà tenere nella Senna, prima della maratona di nuoto in acque libere che è in programma nella seconda settimana dei Giochi. Ma c'è un problema: gli atleti non possono allenarsi nel fiume, visto che entrambe le prime due sessioni di allenamento previste (domenica 28 e lunedì 29 luglio) sono state entrambe annullate a causa dei livelli di inquinamento altissimi.

Il tempo stringe e il problema resta gravissimo: la gara individuale di triathlon maschile è prevista per martedì alle 8:00, mentre la gara individuale femminile si terrà il giorno dopo, mercoledì, sempre di mattina.

Le condizioni pessime della Senna: livelli sotto i parametri standard

La qualità pessima dell'acqua della Senna è dipesa in gran parte anche dalla quantità di pioggia che è caduta su Parigi e nei dintorni in questi giorni. Forti acquazzoni come quelli visti venerdì durante la cerimonia di apertura dei Giochi hanno nuovamente intasato il sistema fognario della città, provocando lo scarico di effluenti non trattati nel fiume. I livelli del batterio Escherichia coli (un indicatore di materia fecale) erano talvolta 10 volte superiori ai limiti autorizzati malgrado il lavoro effettuato di riqualificazione delle acque.

Senna inquinata, il piano alternativo per le gare in acque libere alle Olimpiadi

Gli organizzatori di Parigi 2024 e World Triathlon hanno dichiarato di essere comunque "fiduciosi" che la qualità dell'acqua migliorerà sufficientemente prima dell'inizio della gara di martedì, tenendo conto delle previsioni meteo per le successive 48 ore, con il ritorno del bel tempo.

In caso di ulteriore pioggia, però, gli organizzatori di Parigi 2024 devono ricorrere al cosiddetto piano B: dovranno posticipare di diversi giorni le gare di nuoto all'aperto con lo slittamento obbligato del programma di Triathlon. E se le acque resteranno comunque inagibili è previsto anche l'ultimo appiglio: verrà annullata la frazione di nuoto del triathlon e la maratona di nuoto verrà spostata lontano dalla Senna, a Vaires-sur-Marne, sul fiume Marna a est di Parigi.