Le acque della Senna sono ancora inquinate: i test smascherano il bluff della sindaca di Parigi Pochi giorni prima dell’inizio dei Giochi, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo si è tuffata in diretta nazionale a dimostrare che le acque della Senna fossero pulite e rispettassero i parametri richiesti. Falso: i test pubblicati dimostrano che l’inquinamento era sempre sopra la soglia e le ultime piogge non aiutano. Le gare di nuoto in acque libere a forte rischio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Non c'è pace per la Senna, il fiume di Parigi che è al centro delle Olimpiadi 2024. Protagonista durante la Cerimonia di apertura con le barche che hanno ospitato le nazioni presenti ai Giochi, il fiume della capitale resta però sempre al centro delle polemiche per la qualità delle proprie acque: pessime a qualche settimana dall'inizio dell'evento, poi tornate improvvisamente ripulite in occasione del bagno della prima cittadina Anne Hidalgo e ora ritornate al centro delle discussioni per livelli di inquinamento da allarme rosso. Con nuovi test che smascherano anche il tuffo-bluff che avrebbe dovuto rassicurare tutti.

Il bagno nella Senna della sindaca: le acque non erano pulite

Per rassicurare tutti e mostrare che il sistema di pulizia della Senna in vista dei Giochi Olimpici, la prima cittadina di Parigi Anne Hidalgo si è immersa nel fiume alla vigilia a dimostrazione della qualità delle acque che ospitano le gare di nuoto e che devono corrispondere a determinati livelli che assicurino la "balneabilità". Un evento che in Francia è stato seguito in diretta e che ha avuto enorme seguito mediatico ma che oggi ritorna prepotentemente per gli ultimi test che sono stati eseguiti ancora sulla Senna.

I test effettuati dal gruppo di monitoraggio Eau de Paris hanno dimostrato che a Bras Marie i livelli di Escherichia coli erano superiori al limite di sicurezza di 900 unità formanti colonie per 100 millilitri. Il tutto verificato dalle norme europee e situazione inaccettabile per gli standard olimpici anche quando il sindaco ha fatto un tuffo.

La pioggia durante la Cerimonia: problemi di deflusso nella Senna

La forte pioggia caduta durante la Cerimonia di apertura non ha aiutato a mantenere le acque del fiume all'interno degli standard richiesti. Così si è riacceso subito il timore sulla reale pulizia di una Senna da tempo inquinata e la sua idoneità a ospitare le gare di nuoto.

I risultati pubblicati con riscontri ufficiali, hanno mostrato l'inganno: la qualità dell'acqua della Senna era al di sotto degli standard necessari per autorizzare la balneazione, proprio mentre le Olimpiadi di Parigi sono in svolgimento, anche nel giorno dell'immersione di Anne Hidalgo. Adesso serviranno ulteriori controlli in vista delle gare in acque libere che so dovrebbero svolgere nel fiume in totale sicurezza per gli atleti.