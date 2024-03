Il campione olimpico dei tuffi va su OnlyFans per finanziarsi: “Qua è dove volete vedere più di me” Matty Lee è uno dei tuffatori più forti al mondo, campione olimpico a Tokyo: il 26enne inglese ha aperto un proprio profilo su Onlyfans per finanziarsi in vista dei prossimi Giochi in programma a Parigi la prossima estate. “So che qui è un posto dove volete vedere di più di me. Ma ricordate che sono un membro della squadra britannica di tuffi, non un attore porno”, ha scritto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Aprire un account su OnlyFans, la piattaforma a pagamento che propone contenuti per adulti, sta diventando una pratica sempre più diffusa tra gli sportivi anche di altissimo livello, ovviamente in quegli sport dove di soldi ne girano davvero pochi e anche mantenersi e pagarsi una preparazione da campione olimpico è davvero difficile se non si è benestanti di famiglia. E campione olimpico a Tokyo lo è Matty Lee, una delle stelle mondiali dei tuffi, che ha aperto appunto un account personale su OnlyFans per finanziarsi in vista dei Giochi di Parigi in programma la prossima estate. "Qua è dove volete vedere più di me", ha scritto il 26enne inglese nell'incipit del suo profilo.

Matty Lee con la medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi di Tokyo

Parliamo di uno dei top assoluti della disciplina: Lee nel 2021 ha vinto a Tokyo la medaglia d'oro nel sincro 10 metri assieme al connazionale Tom Daley. Il tuffatore di Leeds ha una bacheca stracolma di medaglie anche mondiali ed europee e due anni fa è stato insignito di una delle massime onorificenze del Regno Unito, l'Ordine dell'Impero Britannico. Tutti titoli meravigliosi, ma che non sono spendibili per pagare alcunché, a differenza delle 20 sterline (poco più di 23 euro) che Lee incassa ogni mese da ciascun singolo abbonato al suo profilo su OnlyFans.

Il profilo di Matty Lee su OnlyFans

Un costo peraltro aumentato rispetto a quando è sbarcato sulla piattaforma, segno che Matty ha avuto un buon ritorno dall'operazione. Del resto è famosissimo Oltremanica: ha iniziato a mietere medaglie già a 17 anni agli Europei di Kiev e da lì non si è più fermato. Adesso il mirino è puntato sulle Olimpiadi di Parigi che inizieranno il prossimo 26 luglio e finanziarsi è la necessità primaria. Lee non è l'unico tuffatore britannico di alto livello presente su OnlyFans: Daniel Goodfellow, Jack Laugher, Noah Williams, Robbie Lee e Matthew Dixon sono altri nomi che hanno aperto un account per raccogliere soldi tramite la pubblicazione di foto un po' più ammiccanti di quelle che propongono su Instagram.

Lee durante un tuffo: è nato a Leeds 26 anni fa

Tutta gente medagliata, esattamente come Matty Lee, che rivelando il suo passaggio sulla piattaforma per adulti, aveva detto: "Non sono stato hackerato, guarda tu stesso". Il resto il 26enne lo ha spiegato nella presentazione del suo profilo su OnlyFans: "Sto usando questo spazio per condividere contenuti più frequenti, mi preoccupo sempre troppo di quello che pubblico su Instagram ma so che qui è un posto dove volete vedere di più di me. Ma aspettate… ricordate che sono un membro della squadra britannica di tuffi, non un attore porno".