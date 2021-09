Filotto d’argento nel nuoto alle Paralimpiadi con Barlaam e Raimondi L’Italia conquista quattro medaglie d’argento nel nuoto. Prima Antonio Fantin, poi Simone Barlaam e Stefano Raimondi conquistano il secondo posto prima del bronzo di Francesco Bettella facendo volare gli azzurri nel medagliere. Dopo il trionfo di Fantin nei 400 stile libero, è stato poi Barlaam a centrare l’argento nei 100 farfalla S9. Per Raimondi invece, successo nei 100 metri dorso S10. Bettella terzo nei 50 dorso S1. L’Italia in questo momento è arrivata a raggiungere quota 54 medaglie in queste Paralimpiadi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Simone Barlaam, Stefano Raimondi hanno vinto la medaglia d'argento nel nuoto. Bronzo invece per Francesco Bettella. Il primo ha trionfato nei 100 farfalla S9. Il secondo invece, unico che è riuscito a chiudere sotto il minuto con un tempo di 59.36, proprio pochi istanti fa, ha conquistato questo successo nei 100 metri dorso S10. Bettella ha invece trionfato con il bronzo nei 50 dorso S1. In questo modo l'Italia conquista la sua medaglia numero 54 alle Paralimpiadi centrando un traguardo davvero stratosferico.

Una giornata a dir poco fantastica per gli azzurri nel nuoto dato che poco prima anche Antonio Fantin (quarta medaglia personale per lui) con il tempo di 4’55″70 è arrivato secondo nella gara dei 400 stile libero (categoria S6). Favolosa la gara di Barlaam che deve arrendersi solo all'australiano William Martin che si prende l'oro. L'unica delusione azzurra invece è per Federico Morlacchi che chiude le proprie Paralimpiadi con un quarto posto amaro, che non gli permette di centrare il podio paralimpico.

Stefano Raimondi ha invece gareggiato ancora una volta con un ritmo mostruoso arrivando a poco più di due secondi dall'ucraino Krypak che vince la medaglia d'oro. Al termine della gara valida per i 100 metri dorso S10, Raimondi ha raccontato ai microfoni Rai la sua soddisfazione per questo incredibile traguardo:

"È stata veramente dura oggi, avrei voluto stare con Maxim il più possibile, ma fin dalla partenza è scappato via – ha spiegato al termine della gara – Quindi ho controllato il più possibile, cercando di fare meno fatica possibile, ma l’ultimo 25 è stato veramente duro duro”.

Al terzo posto ha invece chiuso il francese Marais, che ha strappato il bronzo all’altro azzurro Riccardo Menciotti che non è riuscito nell'impresa di salire sul podio e conquistare un bronzo che sarebbe stato la ciliegina sulla torta in una giornata a dir poco fantastica per l'Italia che alle Paralimpiadi sta facendo il pieno di medaglie.