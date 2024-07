video suggerito

Ceccon arriva imbarazzato in diretta dopo l’oro alle Olimpiadi: “Forse ho appena fatto una figuraccia” L’imbarazzo di Thomas Ceccon dopo aver vinto la medaglia d’oro nei 100 dorso alle Olimpiadi 2024 di Parigi. Durante l’intervista spiega: “Ho fatto una figuraccia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1.143 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso alle Olimpiadi 2024 di Parigi e poi si commuove sul podio ascoltando l'inno. L'atleta veneto fa una gara magistrale vincendo in 52"00. Una prestazione sensazionale per l'azzurro che regala il secondo oro all'Italia dopo quello conquistato ieri da Nicolò Martinenghi. Subito dopo la vittoria Ceccon è stato raggiunto dai microfoni Rai per la classica intervista prima di salire sul podio. In quel momento l'azzurro però svela cosa fosse successo poco prima: "Da Eurosport ho fatto una figuraccia".

Nulla di così grave in effetti. L'intervista a cui si riferiva Ceccon era per certi versi un po' vuota, complice la grande emozione. Avrebbe voluto dire tutto ma è riuscito ad esprimere poco. E questo l'ha sottolineato: "Avrei mille cose da dire però di fronte a una gara così, seppure non perfetta, ma non so cosa dire – spiega Ceccon – Sono quattro mesi che sto pensando a cosa dire all'intervista post gara e questo è il risultato".

Insomma, l'emozione l'ha un po' tradito, ma ha voluto comunque condividere con l'Italia quanto fosse successo: "Avevo preparato tutto in ogni minimo dettaglio, anche l’intervista post gara ma quella forse è venuta meno". In quel momento Ceccon però davvero era tanto emozionato e doveva subito salire sul podio per prendersi quella medaglia: "Sono felicissimo, molto emozionato, ci vediamo dopo e provo a spiegare meglio".

Le parole di Ceccon dopo la vittoria: "Era il mio sogno"

Ceccon torna poi davanti alle telecamere Rai e spiega tutto ciò che sente in questo momento: "Quando ero un ragazzino al mio allenatore dissi che il mio sogno era vincere le Olimpiadi – spiega -. Andarci è un passo ma sin da ragazzino sapevo che poteva vincerla". Poi racconta le sensazioni vissute sul podio: "Un qualcosa di molto forte che ai Mondiali non mi è successo – chiarisce -. Questa è una gara che capita ogni 4 anni, te la giochi tutta in un minuto, è uno sport un po' crudele perché si gioca sui decimi e si può buttare via tutto".

Sulla gara in sé nulla da dire: "Un tempo buono, una finale così l'anno scorso l'ho persa – ha detto -. Oggi gli ultimi metri ero al limite ma le finali vanno fatte così. La cosa brutta è che avendo anche i 200 tra due giorni domani devo svegliarmi sapendo che non ho fatto nulla fino a questo momento". Nessuna distrazione dunque: "Non funziona così, stasera non si festeggia si giocherà a carte con gli altri – conclude -. Me la godrò e poi domani è un altro giorno".