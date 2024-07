video suggerito

Adam Peaty positivo al Covid dopo la finale con Martinenghi: aveva mal di gola già prima della gara Peaty è risultato positivo al Covid dopo la medaglia d’argento nei 100 metri rana alle Olimpiadi 2024, che ha visto Nicolò Martinenghi trionfare alla Defensa Arena di Parigi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Vito Lamorte

Adam Peaty è risultato positivo al Covid dopo la medaglia d'argento nei 100 metri rana alle Olimpiadi 2024, che ha visto Nicolò Martinenghi trionfare alla Defensa Arena di Parigi. C'è grande apprensione ora anche per gli avversari dell'atleta inglese in vista delle prossime gare.

Lo ha comunicato il Team GB: "Adam Peaty ha iniziato a sentirsi male domenica, prima della finale maschile dei 100 metri rana. Nelle ore successive alla finale, i suoi sintomi sono peggiorati ed è stato sottoposto al test per il Covid lunedì mattina presto. A quel punto è risultato positivo. Spera di tornare a gareggiare per le gare di staffetta più avanti nel programma di nuoto. Come in ogni caso di malattia, la situazione viene gestita in modo appropriato, con tutte le precauzioni usuali prese per mantenere in salute l’intera delegazione".

La sua partecipazione alla staffetta del Team GB è ora a rischio dopo essere risultato positivo al Covid-19: le prime batterie della staffetta mista 4x100m maschile non inizieranno prima di venerdì mattina, ma Peaty potrebbe riposare fino alla finale se la squadra britannica dovesse passare il turno. La finale della staffetta mista 4x100m maschile si svolgerà domenica sera, mentre è prevista anche la gara della staffetta mista.

Non si tratta del primo caso di COVID tra gli atleti del villaggio ai Giochi di Parigi, poiché la scorsa settimana, prima ancora dell'inizio dei Giochi , cinque membri della squadra femminile di pallanuoto australiana sono risultati positivi.

Adam Peaty ha vinto due volte la medaglia d'oro alle Olimpiadi ed era alla ricerca del "Three-Peaty" a Parigi ma Martinenghi lo ha sorpreso e l'inglese si è piazzato a 0,02 secondi di distanza, nuotando a 59,05 e prendendosi la medaglia d'argento.

Il suo tempo in finale è stato leggermente inferiore a quello delle semifinali, dove era in testa alla gara nuotando in 58.86 (tempo che gli avrebbe fatto vincere l'oro). Peaty è il detentore del record mondiale nei 100 rana maschili: il suo miglior tempo è di 56,88 ed è stato realizzato nel 2019.