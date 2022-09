Zarco sbotta in diretta TV: “Se dite che faccio risultati di m**da, mi inc**zo”. E se ne va Durante l’intervista TV dopo le prove libere del GP di Aragon della MotoGP 2022 il pilota del Team Ducati Pramac Johann Zarco è stato protagonista di un furioso sfogo dopo un commento con cui non era d’accordo. Il francese ha poi interrotto lì il collegamento abbandonando anticipatamente la telecamera.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la seconda sessione di prove libere del GP di Aragon della MotoGP 2022 il pilota del Team Ducati Pramac Johann Zarco (che aveva piazzato il terzo crono di giornata dietro al compagno di squadra Martin e al leader del Mondiale Quartararo) ha mostrato del nervosismo sbottando in diretta TV chiudendo anticipatamente l'intervista. A far infuriare il centauro francese (che oggi ha avuto la conferma che nella prossima stagione avrà l'ultimo modello evoluto della Desmosedici) è stato un commento sui suoi recenti risultati, in calo rispetto alla prima parte di questa stagione.

L'inaspettata reazione di Zarco arriva infatti dopo che il telecronista Sky Rosario Triolo ha definito "complicate" le sue gare dopo i due podi conquistati prima della sosta estiva al Montmelò (dove ha chiuso terzo) e al Sachsenring (dove invece è stato secondo alla bandiera a scacchi) aggiungendo che "gli servirebbe una svolta per tornare costantemente tra i migliori cinque classificati" come avveniva regolarmente fino al GP di Germania.

Un commento che ha mandato su tutte le furie il 32enne di Cannes: "È vero che, dopo i podi in Catalogna e al Sachsenring, non ho fatto un buon weekend ad Assen così come a Misano. Dopo la pausa estiva è vero che non ho fatto tanti punti, ma a Silverstone e a Spielberg sono stato molto veloce – ha infatti detto un adirato Zarco –. In Austria ho fatto quinto, non possiamo dire che l'ultima volta che sono stato veloce è stata in Germania. Vederla in questo modo è sbagliato – ha quindi chiosato il pilota del Team Pramac –! Dicono tutti che faccio risultati di m**da, ma ti dico che non è così e alla fine mi inc**zo".

Dopo lo sfogo il francese ha deciso di non proseguire più l'intervista e chiudere lì il suo collegamento con lo studio di Sky Sport. A quel punto infatti Johann Zarco si è tolto le cuffie e, ancora molto infuriato per il commento precedente, ha abbandonato la postazione riservata alle interviste lasciando di sasso gli intervistatori che non si aspettavano una reazione del genere da parte del pilota del Team Pramac.