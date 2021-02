Nel giorno del 42° compleanno di Valentino Rossi suo fratello Luca Marini fa la prima uscita da pilota ufficiale della MotoGP durante la presentazione dello Sky Racing Team VR46 che, oltre a lui, avrà Marco Bezzecchi e Celestino Vietti nel team di Moto2. Il fratello minore del Dottore nel 2021 correrà difatti con la Ducati del team Avintia Esponsorama e sarà supportato, anche in questa sua nuova avventura nella classe regina, dalla squadra corse Sky-VR46.

A tal proposito Luca Marini ha spiegato di esser pronto per il grande salto in MotoGP (dove si ritroverà come avversario anche il plurititolato fratello che correrà con il team Petronas) ma anche di non aver ancora espresso appieno tutto il suo potenziale: "Arrivo in MotoGP dopo il giusto tempo, guardando anche gli altri. Ho fatto cinque stagioni in Moto2, il giusto per migliorare in ogni ambito prima del grande salto – ha infatti detto il 23enne –. Sono migliorato in ambito professionale, ma sinceramente penso di non aver ancora espresso tutto il mio potenziale".

Luca Marini ha inoltre rivelato quali sono state le sue sensazioni al momento in cui ha provato la Ducati nei test di Jerez fatti alcuni giorni fa: "Ci siamo divertiti molto, ma non mi aspettavo che la Panigale avesse così tanta potenza" ha infatti confessato. Dopo il secondo posto nel Mondiale di Moto2 della passata stagione (vinto poi da quell'Enea Bastianini che sarà suo compagno di squadra nel team Esponsorama), questa sarà dunque la sua prima stagione nella top-class del Motomondiale e ci vorrà un po' di tempo affinché trovi il giusto feeling con la moto di più alta cilindrata.

Ma il 2021 sarà anche il primo anno in cui Luca Marini correrà nella stessa categoria del fratello Valentino Rossi. E, per quanto ci si possa sforzare, qualche confronto tra i due sarà inevitabile. Il primo lo ha già fatto Ruben Xaus il team manager del team Avintia Esponsorama con cui Luca Farà il suo esordio in MotoGP: "Io penso che abbia ereditato molto dal fratello anche se forse non lo sa" ha detto infatti Xaus che in questi ultimi mesi ha avuto modo di conoscere molto approfonditamente Marini.