Vettel e Raikkonen si scontrano in partenza: la Ferrari a Singapore getta il Mondiale di Formula 1 La Ferrari nel 2017 con Vettel ha lottato per il Mondiale di Formula 1 punto a punto con Lewis Hamilton. A Singapore però il campionato è girato in modo definitivo con un clamoroso incidente in partenza tra i due piloti della Ferrari.

A cura di Alessio Morra

La storia dello sport è piena di sliding doors. Anzi, è stracolma di momenti in cui la storia di un'atleta gira in modo irreparabile. A Singapore, il 17 settembre 2017, la Ferrari aveva una chance enorme. Poteva continuare il testa a testa con Hamilton. Ma i due piloti della Rossa nell'arco di una curva e mezza chiusero malamente la loro gara, anche a causa di Verstappen. E Lewis iniziò la fuga verso il quarto titolo Mondiale. Vettel avrebbe avuto un'altra occasione un anno dopo, e quella volta rovinò tutto da solo.

Il Mondiale di Formula 1 del 2017 vede uno splendido testa a testa tra Hamilton e Vettel, che alla pausa estiva ci va al comando. Seb è il leader. Quando si riprende deve difendere 14 punti di vantaggio sull'inglese, che vince a Spa e Monza e dopo il Gp d'Italia è di nuovo in testa, ma solo di due punti. Il campionato è ancora lungo, le ultime gare, si sa, spesso riservano sorprese – a causa anche di condizioni meteorologiche particolari – e la speranza di avere un lungo duello sono tante.

A Singapore la Ferrari si presenta con tanta convinzione e il sabato è strepitoso. Sebastian Vettel ottiene una pole position magica. Alle sue spalle si piazzano le Red Bull con Verstappen e Ricciardo che svolgono un ruolo prezioso, perché fanno da cuscinetto, poi Raikkonen. Hamilton è solo quinto. Le premesse per una gara da incorniciare ci sono tutte. Seb pensa di potersi rimettere davanti in classifica. E invece non sarà così.

Quando mancano pochi minuti alla partenza a Singapore inizia a piovere. Tutti i big montano le gomme da bagnato estremo. Vettel scatta bene, Verstappen pure. Meglio di loro fa Raikkonen che sembra avere una marcia in più. Il finlandese infila Verstappen che si trova in mezzo alle due Ferrari. Kimi stringe troppo e tocca Max, che era stato stretto pure da Vettel. Raikkonen si gira perde il controllo della Rossa numero 7 e colpisce in pieno quella di Seb, che continua la sua corsa. Mentre Kimi non riesce a controllare una vettura imbizzarrita.

È il caos. Non si capisce nulla per qualche secondo. Perché Verstappen prova a continuare ma viene centrato in pieno da Alonso. Fine della corsa per entrambi. Hamilton che aveva fatto una partenza accorta lascia passare Vettel alla prima curva. Ma la Ferrari è danneggiata e dopo un paio di curve si gira e si ferma definitivamente. Fuori le Ferrari al primo giro. Un disastro, auto-prodotto. E fuori pure Verstappen.

La Safety Car entra in pista. Quando la gara riparte Hamilton si invola verso un successo pesantissimo, ottenuto quasi in scioltezza, comunque su un circuito dove non si possono mai dormire sonni tranquilli. Ricciardo è secondo. Bottas terzo. Lewis continua a vincere e si avvicina al titolo che arriverà circa un mese e mezzo più tardi.

La Ferrari si leccherà le ferite e rimpiangerà a lungo quella orribile partenza che ha spezzato un sogno. Come nel 2008, quando il bocchettone e il crashgate stopparono Felipe Massa, anche nel 2017 a Singapore la Ferrari ha lasciato un pezzo di Mondiale.