Al termine della scorsa stagione le strade di Sebastian Vettel e della Ferrari si sono separate dopo 6 lunghi anni ricchi di vittorie e gioie ma anche sconfitte e delusioni. Il tedesco passato in Aston Martin in questo nuovo Mondiale 2021 di Formula 1 sarà dunque avversario della scuderia di Maranello e probabilmente in pista non farà sconti alla sua ex squadra. Ma ciò non gli ha impedito di confermarsi ancora una volta un gentleman alla prima occasione utile.

Dopo la classica conferenza stampa riservata ai piloti alla vigilia del GP del Bahrain che questo fine settimana aprirà la nuova stagione F1, il quattro volte campione del mondo ha attraversato la pit-lane per raggiungere il suo nuovo box Aston Martin, ma passato davanti al box Ferrari non ha potuto fare a meno di fermarsi per salutare alcuni vecchi amici che hanno condiviso con lui gli ultimi 6 anni. Il 33enne di Heppenheim apparso come sempre sorridente e cordiale ha scambiato alcune chiacchere con un tecnico del Cavallino prima di raggiungere gli altri uomini della sua nuova Scuderia che avevano proseguito il proprio cammino verso il box Aston Martin.

Al di là del brutto epilogo culminato con la disastrosa stagione 2020, Sebastian Vettel dunque non sembra aver dimenticato gli amici e le persone che sono state al suo fianco nel suo tormentato percorso in Ferrari e pare non riserbare alcun rancore per quella squadra che lo scorso anno lo ha scaricato ancor prima che il Mondiale prendesse il via. Gli anni passano e le squadre cambiano, ma l'animo buono di Sebastian Vettel sembra sempre rimanere immutato, e oggi ne abbiamo avuto l'ulteriore conferma.