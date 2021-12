Verstappen esclude una penalità negli ultimi GP: “Inutile montare un nuovo motore” Max Verstappen crede che prendersi una penalità in griglia in uno degli ultimi due GP del Mondiale di Formula 1 2021 sarebbe completamente inutile in quanto montare un nuovo motore non darebbe alla sua Red Bull lo stesso picco di potenza avuto dalla Mercedes del rivale Lewis Hamilton dopo aver montato il nuovo propulsore.

A cura di Michele Mazzeo

La vigilia del GP dell'Arabia Saudita è molto particolare per Max Verstappen. L'olandese a Jeddah ha per la prima volta la chance di conquistare il suo primo titolo iridato in Formula 1, per farlo dovrebbe guadagnare 18 punti rispetto all'inseguitore Lewis Hamilton. Il velocissimo circuito cittadino teatro del penultimo round del Mondiale 2021 sembra però favorire il britannico della Mercedes, forte del nuovo potente motore già visto ad Interlagos, con la lotta per l'alloro che pare dunque destinata a decidersi nell'ultima gara del campionato che si terrà ad Abu Dhabi.

Qui però Verstappen potrebbe dover fare i conti con un'ulteriore insidia, ossia la penalità in griglia di partenza che dovrebbe a Yas Marina scontare qualora la Red Bull decidesse di montare un nuovo motore sulla sua RB16B. La scuderia austriaca sta infatti pensando a questa eventualità per cercare di colmare il gap di prestazioni con la Mercedes visto in Brasile, cioè nell'unica occasione in cui Hamilton ha montato il nuovo propulsore sulla sua W12 dando vita ad una clamorosa rimonta.

Il pilota olandese sembra però essere abbastanza certo che decidere di prendersi una penalità smarcando una nuova Power Unit (o eventualmente solo un nuovo motore endotermico) sarebbe completamente inutile in quanto a suo dire l'introduzione di un nuovo motore non aumenterebbe esponenzialmente la potenza della monoposto numero #33 come accaduto invece in casa Mercedes:

"Noi con il nuovo motore non avremmo un picco di potenza come lo ha avuto Mercedes – ha detto infatti Max Verstappen alla rivista britannica Autosport –. La nostra Power Unit è abbastanza coerente per tutta la sua vita, quindi fare un cambio di motore non ci darebbe molto. Da parte mia non ci sono dubbi sull'affidabilità – ha poi aggiunto l'olandese riferendosi al fatto che la PU che utilizzerà nelle ultime due gare ha quasi già percorso 2mila km-. So quello che ho in termini di motore e dovremmo essere in grado di finire la stagione con quelli che già abbiamo".