Verstappen e l'ipotesi Mercedes, Toto Wolff non conferma né smentisce: "Vediamo che succederà" Toto Wolff ha risposto a delle domande sul futuro di Verstappen, che negli ultimi giorni è stato accostato alla Mercedes. Il team principal non ha chiuso la porta al clamoroso colpo di mercato.

Sorride sornione in diverse interviste recenti Toto Wolff, che sa di non avere chance grosse con la Mercedes nemmeno quest'anno ma guarda al futuro e nicchia ancora una volta quando si è trattato di rispondere a delle domande relative al futuro di Max Verstappen, che secondo alcuni un giorno, non troppo lontano, potrebbe lasciare la Red Bull e passare (clamorosamente) alla Mercedes.

Verstappen ha vinto tre titoli Mondiali consecutivi, è favoritissimo anche in questa stagione – che ha iniziato alla grandissima – e probabilmente lo sarà anche nella prossima. Ma dal 2026 i regolamenti cambieranno e lo status quo potrebbe essere stravolto. D'altronde è sempre stato così in Formula 1. Il caos che c'è all'interno della Red Bull, che sta vivendo una lotta interna e una vera e propria faida per il potere, non incide sui risultati sulla pista, ma lascia strascichi dovunque.

Toto Wolff intervistato da Mara Sangiorgio per Sky.

Horner per il momento è saldissimo. Verstappen pure, ma per molti le parole, o meglio le bordate di papà Jos, sono stati dei segnali chiari per il futuro anche del figlio, che potrebbe decidere di salutare la compagnia e andare in Mercedes, che è alla ricerca di un pilota che sostituisca Hamilton.

Toto Wolff, boss del team anglo-tedesco, da tempo riceve domande sul tema e risponde senza nascondersi: "Il mercato delle corse è molto interessante adesso. Per un pilota, la cosa principale è essere dove si trova la macchina migliore. Pertanto, non vedo alcun motivo per cui Max debba lasciare la Red Bull adesso".

Verstappen saldamente al comando in un momento del Gp Bahrain.

Aggiungendo: "Max ha un contratto con la Red Bull e sono sicuro che l'anno prossimo la sua vettura sarà al livello che si aspetta. Vediamo cosa succederà". Wolff non conferma le trattative ma non smentisce nulla, riguardo il futuro e più precisamente il 2026. Fosse davvero aperta la trattativa allora la Mercedes per il 2025 dovrebbe puntare su un pilota a tempo, e a quel punto davvero potrebbe esserci la chance per Fernando Alonso.

