Verstappen campione a Singapore se…le combinazioni per la vittoria del titolo mondiale F1 2022 Nel GP di Singapore Max Verstappen può già diventare matematicamente campione del Mondiale di Formula 1 2022. Nella gara di Marina Bay dipenderà anche dalla posizione finale del rivale Charles Leclerc e del compagno di squadra Sergio Perez. Ecco tutte le combinazioni di risultati che garantirebbero al pilota Red Bull di conquistare il titolo iridato F1 con cinque gran premi d’anticipo.

A cura di Michele Mazzeo

Il campionato Mondiale della Formula 1 2022 potrebbe emettere il suo verdetto più importante già nel GP di Singapore con ben cinque gare d'anticipo rispetto al termine della stagione. L'impressionante serie di vittorie messa a segno da Max Verstappen nelle ultime cinque gare dal Paul Ricard a Monza gli ha permesso infatti di arrivare al 17° appuntamento stagionale di scena sul circuito di Marina Bay con un enorme vantaggio in classifica sui più immediati inseguitori: il pilota della Ferrari Charles Leclerc e il compagno di squadra Sergio Perez. Un bottino cospicuo per l'alfiere della Red Bull che gli consente quindi di arrivare a Singapore con il primo match-point per conquistare matematicamente il titolo iridato a sua disposizione.

La classifica piloti del Mondiale di Formula 1 2022 prima del GP Singapore

Dopo le prime 16 gare stagionali infatti la classifica piloti del campionato Mondiale di Formula 1 2022 vede Max Verstappen nettamente in testa con 335 punti inseguito a debita distanza da Charles Leclerc fermo però a quota 219 punti e Sergio Perez nove lunghezze dietro al monegasco del Cavallino. Da qui al termine della stagione mancano ancora sei gare (GP Singapore, GP Giappone, GP Stati Uniti, GP Messico, GP Brasile e GP Abu Dhabi) e una Sprint Race (a Interlagos) con ben 164 punti ancora a disposizione dei piloti, ma le 116 lunghezze di vantaggio sul pilota della Ferrari e i 125 punti sul proprio compagno di squadra potrebbero far sì che la lotta iridata si concluda già al termine del Gran Premio di Singapore.

Max Verstappen vince il Mondiale della Formula 1 2022 a Singapore se…Tutte le combinazioni

Il driver fresco 25enne al termine del diciassettesimo round stagionale potrebbe quindi già laurearsi campione del mondo F1 per la seconda volta in carriera. Per avere l'aritmetica certezza del titolo, Max Verstappen nella gara di Singapore dovrà guadagnare 22 punti sul rivale Charles Leclerc e 13 sul compagno di squadra Sergio Perez. Non tutto però dipenderà da lui dato che nemmeno una vittoria con tanto di punto aggiuntivo per il giro più veloce gli garantirebbe automaticamente il Mondiale. Molto infatti dipenderà anche dalla posizione finale del monegasco e del messicano. Ecco quindi le combinazioni di risultati nel GP di Singapore che renderebbero l'olandese matematicamente campione della Formula 1 2022:

Verstappen è campione del mondo della Formula 1 2022 se a Singapore vince e Leclerc chiude al 9° posto o peggio e Perez è al massimo 4° ma senza fare il giro veloce

Verstappen è campione del mondo della Formula 1 2022 se a Singapore vince facendo il giro veloce e Leclerc chiude all'8° posto o peggio e Perez è al massimo 4°

Tutte le altre combinazioni di risultati nel GP di Singapore rinvierebbero la conquista matematica del titolo mondiale della Formula 1 2022 da parte di Max Verstappen al prossimo appuntamento iridato, ossia il GP del Giappone che si disputerà a Suzuka tra una settimana.