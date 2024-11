video suggerito

Valentino Rossi valuta una decisione importante per la sua carriera: lo fa per la bimba in arrivo Valentino Rossi nel 2025 continuerà a correre, ma starebbe pensando di ridurre il numero di gare, pure perché sta per diventare di nuovo padre. Rossi potrebbe guidare nel Campionato Mondiale Endurance, noto come WEC, con la BMW nel 2025.

A cura di Alessio Morra

Valentino Rossi da qualche anno ha lasciato la MotoGP ma non ha abbandonato totalmente il motorsport. Il Dottore corre nel GT World Challenge Europe, ma per il 2025 sta prendendo seriamente in considerazione l'ipotesi di disputare il WEC, il Campionato Mondiale Endurance. In primis perché ha testato una BMW ed è andato molto bene, e poi perché avrebbe intenzione di ridimensionare il suo programma di gare per la prossima stagione perché sua moglie a breve diventare madre per la seconda volta, e con l'arrivo di una seconda figlia Rossi vorrebbe girare meno.

Rossi può correre il WEC con la BMW

Rossi in questo 2024 ha disputato la nuova classe LMGT3 del WEC, oltre a sette eventi GTWCE con il team WRT, ma nella prossima sempre con la BMW potrebbe correre il WEC (il Campionato Endurance). La decisione definitiva non l'ha ancora presa, ma ci sta riflettendo. L'ultima parola arriverà entro fino novembre, sicuramente non prima della gara di Jeddah del GTWCE.

Correndo il WEC farebbe anche la 24 Ore di Le Mans

Lo scorso fine settimana il pilota italiano si è recato in Bahrain per effettuare i rookie test del WEC ed ha guidato una Hypercar ed ha avuto un buonissimo risultato, piazzandosi al decimo posto, subito dopo ha detto: "La BMW mi fa molta pressione per restare nel WEC perché per loro è più importante. Sono un po' incerto e non ho ancora deciso. Alcune cose vanno meglio qui, altre vanno meglio lì".

Valentino Rossi e la moglie Francesca Novello stanno per diventare di nuovo genitori

Correndo nel WEC avrebbe la possibilità di competere alla 24 Ore di Le Mans, che lo tenta e non poco. Di sicuro il nove volte campione del mondo delle Moto vuole ridurre il numero di Gp nella stagione prossima, da 16 a 10 o 11, anche per motivi familiari, sta per diventare papà per la seconda volta, nascerà un'altra bimba. Il dubbio sarà risolto a breve, Rossi non può aspettare troppo. L'unica certezza è rappresentata dalla partecipazione nel mese di febbraio alla 12 Ore di Bathurst, gara di apertura dell'Intercontinental GT Challenge.