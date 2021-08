Valentino Rossi si ritira, Morbidelli in Yamaha: Petronas dopo Moto2 e Moto3 può lasciare la MotoGP Petronas ha già comunicato la chiusura delle squadre di Moto2 e Moto3 per il 2022 e, dopo esser rimasta senza piloti di punta (con Valentino Rossi che ha annunciato il ritiro al termine della stagione e Franco Morbidelli che passerà alla Yamaha ufficiale), sta valutando seriamente di concludere la sponsorizzazione con il team SRT di MotoGP che a questo punto potrebbe lasciare anche la classe regina del Motomondiale.

A cura di Michele Mazzeo

La compagnia petrolifera Petronas è intenzionata a lasciare il Motomondiale dal 2022. Quasi certa la chiusura delle squadre di Moto2 e Moto3, il colosso malese starebbe pensando di abbandonare anche la sponsorizzazione della squadra di MotoGP con la SRT (Sepang Racing Team) proprietaria del team che dunque sarebbe in grande difficoltà qualora non trovasse un altro sponsor di quel livello (e con così poco tempo a disposizione in un periodo in cui molte aziende fanno ancora i conti con la crisi causata dalla pandemia l'impresa appare davvero ardua).

Il motivo per il quale Petronas sta meditando l'addio anche alla classe regina del Motomondiale va ricercato nel fatto che il team non avrà più neanche un pilota in grado di catalizzare l'attenzione. Con il già annunciato ritiro di Valentino Rossi al termine della stagione in corso, e il sempre più certo passaggio di Franco Morbidelli nel team ufficiale Yamaha al posto di Maverick Vinales, la squadra malese si è infatti ritrovata senza piloti per la prossima stagione e con tutti i nomi più attraenti che già hanno trovato sistemazione.

Al momento il pilota più vicino ad una sella nel team SRT per la prossima stagione è infatti il sudafricano Darryn Binder, fratello dell'alfiere KTM Brad e attualmente impegnato in Moto3, che non sembra entusiasmare Petronas. Alla ricerca di due sostituti e consapevole di avere comunque a disposizione due moto Yamaha "minori" (l'accordo con la casa di Iwata prevede due M1 B-Spec) la compagnia petrolifera, che appena un anno fa aveva visto il team da lei foraggiato vincere sei gare e chiudere al 2° posto sia nella classifica piloti (con Morbidelli) che nella classifica squadre, avrebbe quindi deciso di lasciare.