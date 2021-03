Valentino Rossi si è detto pronto di iniziare questa sua nuova avventura con il team Petronas a bordo di una M1 ufficiale. Il campione di Tavullia, nel giorno della presentazione ufficiale della nuova stagione di Petronas, è apparso per la prima volta in pubblico con i nuovi colori e al fianco della sua nuova moto dopo 15 stagioni con il team factory Yamaha. "Sono pronto e felice per questa nuova esperienza per me". Tanti gli obiettivi da raggiungere: "Voglio riuscire a essere competitivo e lottare per vincere le gare – ha detto il Dottore – salire sul podio e chiudere la stagione in una buona posizione. Siamo concentrati per ottenere risultati superiori rispetto a quelli dell’anno scorso".

Il pilota pesarese ha parlato di questa nuova esperienza come l'ennesima sfida di una carriera trionfale che l'ha sempre visto protagonista in ogni Mondiale: "Quella del 2021 è una grande sfida per me – ha sottolineato il Dottore – Petronas è un team molto giovane ma ha subito dimostrato di poter fare grandi cose e sono orgoglioso di farne parte". In Petronas Rossi ha il forte obiettivo di volersi rilanciare: "Voglio raggiungere grandi traguardi insieme".

Rossi è a caccia del podio n.200 in MotoGP e spera tanto di poterlo fare quanto prima proprio a bordo della sua Yamaha Petronas M1: "Non vedo l'ora di scendere in pista per la prima gara del Motomondiale – ha detto Rossi – La livrea è cambiata, mi piace molto. Ma mi piacciono molto anche il casco, la tuta anche se lamia moto è sempre la stessa. Ci divertiremo". Il Dottore ha ribadito come sia importante riuscire ad essere nuovamente competitivo in pista: "Voglio lottare per vincere le gare, salire sul podio e chiudere la stagione in una buona posizione – ha sottolineato – Vogliamo raggiungere risultati superiori rispetto a quelli dell’anno scorso".

Valentino Rossi e Franco Morbidelli in Petronas

Valentino Rossi correrà al fianco di Franco Morbidelli, suo compagno di team, che è alla sua terza stagione con Petronas: "Ci conosciamo già molto bene e sarà bello affrontare questa nuova sfida in MotoGP. Formiamo una coppia interessante".

Il momento di ritornare in pista per Valentino Rossi si sta avvicinando. Dopo la presentazione di oggi, sono infatti in programma i primi test ufficiali della stagione in Qatar per poi proseguire con la seconda sessione di test ufficiali della MotoGP che si svolgerà sempre in Qatar da mercoledì 10 a venerdì 12 marzo. Il primo appuntamento del Motomondiale 2021 è fissato con il GP del Qatar che si svolgerà da venerdì 26 a domenica 28 marzo.