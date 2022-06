Valentino Rossi ha realizzato un sogno: “Oggi godiamo, siamo sul tetto del mondo” Bagnaia ha vinto il Gp di Assen, secondo posto per Bezzecchi. Doppietta per la Ducati e per l’Italia, ma anche per Valentino Rossi che festeggia il grande risultato di due dei suoi allievi dell’Academy.

A cura di Alessio Morra

Una domenica da sogno per l'Italia dei motori. Pecco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d'Olanda, uno di quelli che tutti i piloti vogliono provare a conquistare almeno una volta. Al secondo posto si è piazzato Marco Bezzecchi, autore di uno splendido weekend e che ha beneficiato del contatto tra Aleix Espargaro e Quartararo. Entrambi corrono per la Ducati che ha vinto per la seconda volta ad Assen e ha ottenuto il secondo successo della sua storia su questo tracciato, definito da sempre l'università del motomondiale. Ma ha vinto e ha festeggiato pure Valentino Rossi, che è stato il maestro di Pecco e Marco. E da casa Rossi, che ad Assen spesso ha trionfato, ha applaudito i due giovani talenti e ha ricordato il grande lavoro della sua Academy.

Ogni campione è diverso dall'altro. Ce ne sono alcuni che non amano condividere, nemmeno con gli eredi, e chi invece cerca di tramandare talento e conoscenza. A questa categoria appartiene Valentino Rossi, che da anni ha creato la sua Academy e che da vero professore ha insegnato tante cose a una serie di piloti italiani, tra questi pure Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, che tra l'altro guida una Ducati del team Mooney VR46, di proprietà del nove volte campione del mondo.

Su Instagram ha postato una bella foto e a corredo ha scritto: "Bagnaia e Bezzecchi primo e secondo in MotoGp ad Assen, una giornata indimenticabile, grazie al loro talento ed al grande lavoro di tutti nella VR46 Riders Academy e nei team VR 46 Racing Team e della Ducati Corse. Oggi godiamo, siamo sul tetto del mondo".

Non è la prima volta che due piloti usciti dall'Academy di Valentino Rossi terminano al primo e al secondo posto una gara della MotoGP. Era già accaduto nel settembre 2020, proprio in Italia, a Misano dove si tenne il Gp di San Marino. Morbidelli vinse davanti a Bagnaia, quarto arrivò proprio Valentino Rossi che stavolta ha fatto il tifo da casa per i suoi allievi, che gli hanno dato grandi soddisfazioni.