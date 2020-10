Non è un buon periodo questo per Valentino Rossi, sportivamente parlando. Perché il ‘Dottore’ si è ritirato negli ultimi tre Gran Premi del Mondiale della MotoGP. Gli obiettivi importanti sono svaniti, ma ha sempre la chance di vincere una gara o soprattutto di salire sul podio, quando ci riuscirà lo farà per la 200esima volta in questa categoria. Il Campionato non volge al termine, certo, ma di appuntamenti ne mancano cinque e anche nel prossimo weekend si corre, ad Aragon. Molti piloti da Le Mans, dove ha trionfato Danilo Petrucci, si sono trasferiti direttamente in Spagna, anche per evitare rischi di contagio. Valentino invece no, ha fatto tappa a Tavullia per un motivo speciale.

Rossi dalla Francia alla Spagna passando per Tavullia

Perché il nove volte campione del mondo voleva festeggiare il compleanno della sua storica fidanzata Francesca Sofia Novello, diventata ulteriormente nota al grande pubblico dopo la partecipazione a Sanremo. Novello è nata il 13 ottobre e Rossi le ha voluto fare una sorpresa, con un volo privato ha raggiunto Francesca e ha festeggiato così il compleanno di lei. Bravo Valentino, che dopo aver festeggiato si è imbarcato nuovamente ed è partito per la Spagna.

Francesca Sofia Novello – che sicuramente sarà stata molto contenta – è stata in queste ore protagonista anche sui social network. La dolce metà di Valentino Rossi ha oltre 330 mila follower ed ha avuto anche modo di scherzare con chi la segue e con chi le ha scritto per farle gli auguri. E con grande sincerità a chi le faceva gli auguri e le diceva che ha compiuto 26 anni, lei ha risposto: “Ma ragazzi ma mi prendete in giro? Cioè saprò quanti anni compio!!! Sono nata il 13 ottobre 1993”. Questo perché evidentemente c’era chi pensava che Novello fosse nata un anno dopo, e cioè nel 1994.