Una tempesta spazza via la casa di Casey Stoner: “Una delle peggiori inondazioni mai viste” L’ex pilota australiano, due volte campione del mondo MotoGP, ha lanciato un appello sui social. Delle forti inondazioni hanno travolto alcune zone dell’Australia. Anche la casa di Stoner è stata distrutta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il maltempo si è abbattuto con una potenza impressionante sull'Australia negli ultimi giorni del 2023 e ha fatto pesantissimi danni. Decine le abitazioni distrutte, comprese la tenuta di Casey Stoner, ex pilota due volte campione del mondo della MotoGP, che ha mostrato le immagini della sua tenuta totalmente distrutta.

Prima i forti venti, poi le alluvioni. La Gold Coast e in particolare la zona del Queensland sono state devastate, il ciclone ha devastato diverse zone della regione e ha distrutto decine di case compresa quella di Casey Stoner, pilota campione del mondo della MotoGP nel 2007 e nel 2011. L'australiano sui social, a distanza di giorni, ha postato una serie di foto e ha chiesto alle autorità del paese di intervenire con rapidità per aiutare chi è stato colpito da questa tragedia.

Tante foto postate e un lunghissimo post da parte dell'ex pilota della Ducati: "Molte persone non sono al corrente delle devastanti condizioni climatiche che abbiamo avuto qui tra il giorno di Natale e quello di Capodanno. Prima i venti di incredibile potenza che hanno distrutto numerosissime case e terreni agricoli nella nostra zona, e tutto quello che le persone hanno impiegato una vita intera per riuscire a costruire. Ora, alcuni di noi che erano già stati colpiti da quei venti sono stati vittime anche dalle peggiori inondazioni che questa regione abbia mai visto".

Stoner, sfruttando anche la sua popolarità, ha voluto ribadire il concetto già espresso nei giorni scorsi. L'australiano ha parlato sempre dei danni subiti ma anche dei numerosi disservizi. Perché tutta la popolazione travolta da quegli eventi è rimasta senza elettricità e senza linea telefonica: "Non abbiamo visto né sentito nessuno del comune offrire aiuto alle persone colpite nella nostra zona, è passata più di una settimana e siamo ancora senza servizio telefonico né elettricità e le linee elettriche sono ancora stese a terra dall'altra parte della strada. Mi scuso per non aver risposto a tutti coloro che ci hanno contattato, lo apprezziamo davvero".

MotoGP News Calendario Classifica segui