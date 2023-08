Una Red Bull impazzita provoca un incidente terrificante in Super Formula: le auto volano Impressionante incidente in Super Formula con il pilota Red Bull, Liam Lawson, che va in testacoda e investe altre monoposto. La terribile carambola non ha avuto fortunatamente alcuna grave conseguenza per tutti i piloti coinvolti.

A cura di Alessio Pediglieri

Una carambola spaventosa subito dopo la partenza, all'imboccatura del primo rettilineo e corsa immediatamente sospesa. È accaduto domenica pomeriggio durante la gara di Super Formula a Motegi, dove Liam Lawson ha perso il controllo della sua Red Bull, investendo altre due monoposto in un incidente tanto spettacolare quanto – fortunatamente – senza gravi conseguenze per i piloti.

L'errore del pilota proveniente dal vivaio Red Bull ha costretto i giudici di gara ad interrompere la corsa qualche istante dopo l'impatto: ben due vetture sono finite fuori pista dopo essere state sbalzate in aria, mentre diversi detriti occupavano pericolosamente l'asfalto. Una decisione obbligata anche nel vedere la dinamica scatenata dalla sbandata di Lawson che ha catapultato Tadasuke Makino e Yuhi Sekiguchi sulle barriere non potendo evitare l'impatto con il neozelandese. Un incidente scatenato dall'uscita esterna sul cordolo da parte di Lawson che ben presto perde il controllo della propria vettura tagliando di traverso il rettilineo mentre sopraggiungevano tutte le altre monoposto.

Lawson, che era partito dalla terza posizione sulla griglia iniziale, era in corsa per il titolo mondiale di Super Formula prima dell'esito dell'ultima gara di Motegi. Ora è in netto ritardo in classifica generale rispetto al leader, Ritomo Miyata, che vanta otto punti di vantaggio con una sola corsa ancora in programma, a Suzuka. A nulla, infatti, è valso il miracolo dei meccanici della Red Bull che sono comunque riusciti a rimettere in pista Lawson per la seconda ripartenza: al traguardo si è piazzato con un desolante 13° posto finale.

Niente da fare, invece, per gli altri piloti coinvolti nell'incidente. Makino e Sekiguchi sono stati letteralmente catapultati sulle barriere laterali e anche Noboharu Matsushita è stato investito da Lawson: tutti non più riusciti a ripartire. Apprensione iniziale per la sorte dei tre che però sono usciti indenni dall'incidente senza riportare danni personali dopo la carambola innescata dal testacoda del pilota neozelandese, rimasto miracolosamente in pista malgrado la monoposto incidentata.

Liam Lawson non è un nome nuovo per gli appassionati di motori, tanto che solamente qualche settimana prima dell'incidente a Motegi, era stato accostato alla Formula 1. Poteva rientrare nel team Alpha Tauri al posto di De Vries, posto poi preso da Daniel Riccardo. Per il 21enne di Hastings un sogno solamente accarezzato al momento, con l'intento di dimostrare tutte le proprie qualità nella Super Formula giapponese dove si è distinto egregiamente, con 3 vittorie stagionali. Un apprendistato utile e fondamentale per provare a sfondare in modo definitivo, con un curriculum già di tutto rispetto: membro del Red Bull Junior Team dal 2019, in monoposto Lawson ha già vinto la New Zealand Formula Ford nel 2016 e la Toyota Racing Series nel 2019, conquistando nel 2022 un ottimo terzo posto finale in Formula 2.