“Una frase che non posso ripetere”: Valentino Rossi aveva già deciso e se l’era lasciato scappare Valentino Rossi ha deciso che non sarà più un pilota di MotoGP a partire dalla prossima stagione. Una decisione arrivata all’improvviso ma senza sorprendere mamma Stefania che aveva già capito come suo figlio avesse ormai maturato questa decisione: “Mi ha detto una frase che non posso ripetere”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Valentino Rossi ha deciso che non sarà più un pilota di MotoGp. Al termine della conferenza stampa dello scorso giovedì 5 agosto, il mondo dei motori ha perso colui il quale, con ben nove titoli Mondiali conquistati, è riuscito a far emozionare e gioire il popolo italiano e di tutti coloro i quali amano questo sport. Una decisione che era nell'aria e che sembrava già imminente al termine della passata stagione prima che il Dottore decidesse di accettare la corte del team Petronas targato Yamaha. I risultati in pista, la moto che non risponde ai propri comandi e la consapevolezza di dover iniziare una nuova fase della sua carriera come patron del team della VR46, l'ha portato a decidere opportunamente per questa strada.

“Quando dal box Monster Energy è passato a quello di Petronas l’unica cosa che ho sperato è che la Yamaha lo supportasse davvero come un pilota ufficiale”. Sono state queste le prime parole della mamma di Valentino Rossi, Stefania Palma, che non è riuscita a nascondere l'emozione di questa decisione di suo figlio resa nota nella conferenza stampa prima della partenza per l'Austria in vista del Gp di Stiria. “Mi ha sorpreso ancora, ha saputo dire basta a modo suo” ha sottolineato mamma Stefania che però ha confermato di aver già percepito tutto ancor prima della sua conferenza stampa: "Ma è stata comunque una sorpresa – ha aggiunto – Avevo capito che non avrebbe continuato già da parecchio tempo, certi segnali una mamma li sa cogliere".

Le parole di mamma Stefania sul futuro di Rossi nei motori

Poi Stefania Palma ha rivelato un momento particolare in cui ha specificato di aver già capito le intenzioni di suo figlio: "Qualche tempo fa, ha detto una frase qui a casa, una frase che non posso ripetere – ha sottolineato – Valentino in quel momento mi ha dato la certezza di una decisione che, seppur non formalizzata e non espressa, era già presa". Mamma Stefania però non fa drammi: "In certi momenti non si è mai pronti ed è stato comunque uno shock – ha aggiunto ancora – Io preferisco chiamarla ‘passaggio’, come la fine della scuola: c’è il futuro dopo".

Un po' di delusione per non aver saputo rispondere a Valentino dopo questa decisione: "Mi dispiace un po’ di non aver saputo rispondere bene mercoledì sera, quando mi ha chiamata per dirmelo – ha sottolineato ancora – non sapevo cosa dire e ho lasciato cadere la conversazione, cambiando discorso”. Nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere Adriatico, mamma Stefania non ha nascosto l'amarezza e la tristezza dopo l'addio al mondo dei motori di Valentino ma ha voluto ribadire che questo momento rappresenti solo un periodo di passaggio: "È solo la fine di un momento, di una storia, ma sono stata contenta che l’abbia detto adesso – ha concluso – perché ci sono ancora diverse gare che ci possiamo godere tra cui Misano, la festa di casa”.