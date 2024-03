Un miliardario costruisce una pista privata da Formula 1 per il suo club: 50 posti, tariffe spaziali Un miliardario ha costruito una pista eccezionale da 200 milioni di dollari, esclusiva per i membri di un prestigioso club. Cifre astronomiche per potervi correre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Solo pochi appassionati di motori hanno avuto la fortuna di correre sulla pista privata del Magarigawa Club in Giappone. Un tracciato intrigante progettato da un esperto di F1 in uno scenario da sogno e nato grazie alla volontà e all'eccezionale investimento di un miliardario del Paese del Sol Levante. Quest'ultimo ha deciso di realizzare questa opera che può vantare di una vista privilegiata sul Monte Fuji e la Baia di Tokyo.

Questa pista si trova in una regione montuosa a 70 minuti a sud dalla capitale del Giappone, nella prefettura di Chiba, ed è stata progettata da uno specialista del settore come Hermann Tilke. Questo ex pilota da corsa diventato poi designer con la Tilke Engineering and Architects ha all'attivo la realizzazione di lavori al circuito cittadino di Valencia, il circuito Yas Marina, il circuito internazionale del Bahrain, il circuito internazionale di Shanghai, il circuito internazionale di Sepang e il circuito di Istanbul Park Racing.

Tecnicamente aperta a tutti, in realtà la pista che prende il nome dall'ippodromo presente nella zona, è utilizzabile solo dai soci del prestigioso club di Magarigawa. Il circuito ha una lunghezza di più di 4.5 chilometri, con 22 curve e un rettilineo di circa 800 metri, e ha diverse pendenze. Il proprietario infatti ha deciso che il 16% della pista fosse in discesa, e il 20% in salita. Il complesso è stato inaugurato con una sfilata di supercar nell'estate 2023, ed è la prima pista privata in Asia, un capolavoro di ingegneria. A quanto pare per realizzare l'intera opera sono stati necessari più di 200 milioni di dollari (ovvero circa 185milioni di euro). Realizzata da un tecnico esperto di tracciati di F1 viene utilizzata per ora soprattutto da auto di grosse cilindrata e di lusso, e supercar.

Una sessione di guida su questa pista è un'esperienza davvero eccezionale, che va oltre il percorrimento del tracciato ricavato dal fianco di una montagna. Per unirsi al Magarigawa Club pare sia necessario un abbonamento da 230mila dollari all'anno. I fortunati possono avere accesso a servizi esclusivi in pista e fuori: da un garage con auto di lusso alla possibilità di accedere a ville con i migliori comfort, bagni termali, ristoranti di prima classe, sale fitness e tanto altro. I ricchissimi membri, massimo 50, potranno lasciare le loro auto in struttura, arrivando poi sul tracciato grazie a dei voli privati. E c'è anche un servizio speciale, ovvero quello di poter sfruttare istruttori di guida d'elité come il vincitore della 24 Ore di Le Mans del 1995 e pilota veterano Masanori Sekiya, per insegnare i punti più fini della guida ad alta velocità.

Il club esclusivo però è pensato anche per le famiglie dei piloti, che possono sfruttare un parco giochi, e zone tematiche per trascorrere il tempo. Una zona che è anche protetta dal rumore dei motori che rombano in pista. D'altronde alla luce delle cifre investite, i pochi soci fortunati si aspettano servizi all'altezza.