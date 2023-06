Un meccanico della Ferrari evita il disastro nel GP Canada: c’è una gomma che rotola nella pitlane Pericoloso incidente nel corso del GP del Canada della Formula 1 2023 sfuggito alle telecamere: una gomma si stacca dalla Mercedes e vaga pericolosamente lungo la pitlane, solo il provvidenziale intervento del meccanico della Ferrari evita che si trasformi in un disastro.

A cura di Michele Mazzeo

fonte profilo Instragram Mark Sutton (@f1sutton)

Il GP del Canada della Formula 1 2023, nonostante la solita vittoria di Max Verstappen (questa volta meno dominante rispetto alle gare precedenti), ha comunque regalato molte emozioni. I tanti duelli in pista (su tutti quello per il 2° posto tra i pluricampioni del mondo Alonso e Hamilton), lagrande rimonta di Leclerc e Sainz grazie ad un'azzeccata strategia del muretto Ferrarie una SF-23 Evo che sembra finalmente dare segnali di ripresa, l'ingresso della safety car per il contatto con il muro di Russell, l'impresa epica di Albon, settimo con la Williams alla bandiera a scacchi dopo aver girato per 57 tornate sulle stesse gomme, hanno difatti reso molto palpitante la gara sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal chiusa per fortuna senza incidenti rilevanti.

Eppure lontano dalle telecamere durante la corsa canadese si è verificato un episodio che avrebbe potuto provocare un disastroso incidente e che solo la prontezza di un meccanico Ferrari ha evitato. Dopo aver danneggiato la sua Mercedes andando a sbattere contro il muro infatti George Russell a ritmo ridotto è comunque riuscito a riportare la sua monoposto ai box per effettuare un pit-stop, sostituire le parti danneggiate nell'impatto e tornare in pista in fondo al gruppo compattato dalla Safety Car. Al momento della sosta però la ruota posteriore destra si è stacca dalla sua W14 cominciando a rotolare pericolosamente per la pitlane.

sequenza foto tratta dal profilo Instagram di @f1sutton

Come immortalato in una sequenza di scatti pubblicati dal noto fotografo della Formula 1 Mark Sutton solo il provvidenziale intervento di un meccanico della Ferrari ha evitato che quello pneumatico continuasse il suo incedere nella corsia dei box e potesse costituire un enorme pericolo qualora qualcuno fosse rientrato in quel momento ai box per una sosta (gli uomini Red Bull alle spalle del meccanico della scuderia del Cavallino erano usciti per essere pronti nel caso Perez, partito con gomme hard, avesse voluto rientrare per effettuare un pit-stop in regime di safety car). Una situazione dunque potenzialmente molto pericolosa verificatasi nel corso del GP del Canada sfuggita alle telecamere e alla Direzione Gara della FIA ma non all'attento obiettivo di Sutton.