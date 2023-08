Tragedia al Mugello, drammatico incidente in una gara di moto: è morto un pilota di 36 anni Dramma al Mugello durante una gara motociclistica per amatori: un pilota di 36 anni è morto in pista dopo un violentissimo incidente che ha coinvolto altre due moto.

Foto d’archivio di una gara di motociclismo sul circuito del Mugello

Un tragico incidente avvenuto sul circuito del Mugello ha sconvolto il mondo del motociclismo italiano. Una carambola che ha coinvolto tre piloti amatoriali, andata in scena durante una delle gare della "Promo Racing Cup 2023", è infatti costata la vita ad un motociclista di 36 anni. Quest'ultimo sarebbe infatti morto in seguito ad un violentissimo impatto verificatosi durante la gara "Amatori 1000 avanzata" con i tre piloti coinvolti entrati in contatto tra di loro alla fine del rettilineo principale della pista quando mancavano tre giri al termine della corsa.

I tre centauri coinvolti sono stati prontamente soccorsi dall'equipe medica presente sul circuito toscano ma per uno di questi (di cui non sono state ancora rese note le generalità), nonostante il disperato tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari, non c'è stato nulla da fare. Il 36enne infatti è morto prima ancora di essere caricato sull'elicottero presente sul posto per essere trasportato al vicino Ospedale Careggi di Firenze. Non sono invece in pericolo di vita gli altri due piloti coinvolti nell'incidente che, dopo aver ricevuto le prime cure nel centro medico del Mugello, sono stati portati al nosocomio fiorentino per ulteriori accertamenti.

Dopo aver assistito alla tragedia gli organizzatori dell'evento hanno deciso di concludere il programma odierno di gare sul tracciato toscano in segno di rispetto per il pilota morto e del dolore della sua famiglia. Con un messaggio pubblicato tramite i propri canali ufficiali l'Autodromo del Mugello, l'intero personale di pista e la Direzione di Gara hanno esternato il proprio cordoglio ai familiari dello sfortunato motociclista di 36 anni che ha perso la vita in seguito al tragico incidente.