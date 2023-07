Tifoso causa incidente drammatico per fare un video durante il rally: l’auto travolge il pubblico Le riprese effettuate con un drone hanno aiutano a ricostruire la dinamica dell’impatto avvenuto in Paraguay durante il Transchaco Rally. “Un video non vale più della tua vita”, scrive il team del pilota che ha sbandato per compiere una manovra d’emergenza.

L’immagine ripresa con un drone che ha aiutato a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le immagini sono impressionanti. E non solo quelle che raccontano il momento in cui la macchina carambola sulla folla. Ce ne sono delle altre che fanno riflettere e spiegano qual è il livello (basso) di sicurezza che c'è in certe competizioni e, più ancora, l'incoscienza da parte degli spettatori. L'incidente successo in Paraguay durante il Transchaco Rally spiega tutto questo e trasforma in cronaca nera un evento sportivo molto atteso.

All'uscita di una curva il pilota Eduardo Torres ha perso il controllo della vettura ma non è bastato il tentativo di effettuare una manovra d'emergenza per restare sulla strada: su quel fondo sterrato il veicolo è scivolato sollevando un polverone e travolgendo le persone che erano ai lati del tracciato. Il bilancio per adesso annovera almeno 3, forse anche 4, persone ferite e se non c'è scappato il morto è solo per una fortunata coincidenza.

Il momento in cui la vettura sbanda ed esce di strada travolgendo alcuni spettatori.

La dinamica dell'episodio è stata ricostruita grazie al video registrato da un drone che seguiva la Mitsubishi Lancer in quel tratto: imbocca una curva a destra, entra nel rettilineo poi sbanda improvvisamente e va a schiantarsi dall'altra parte della carreggiata. Non è stata imperizia del conducente né calcolo sbagliato delle condizioni del percorso, la clip mostra come la sterzata forzata sia stata provocata dalla presenza di uno spettatore che, per fare un video o scattare una foto, s'è messo quasi davanti all'auto. È stato allora che, per non investirlo, Torres ha svoltato a sinistra e poi non è riuscito più a governare la traiettoria.

In un messaggio condiviso sui social dal suo team (Torres Competición) c'è il riferimento all'accaduto e, in particolare, alla mancanza di controlli efficaci per far sì che il pubblico si stabilisca in aree più sicure, per se stesso e per l'incolumità dei piloti.

A nome di tutto il team Torres Competición, ci rammarichiamo per quanto accaduto ieri – si legge nella nota -. L'equipaggio, grazie a Dio, è rimasto illeso. Siamo in contatto con le persone colpite, che erano due. Se ce ne sono altre colpite, siamo pienamente disponibili a fare quanto ci è possibile. Restiamo a disposizione delle autorità e ringraziamo in anticipo tutte le persone che ci sostengono.

La presenza fuori controllo degli spettatori ai lati del tracciato.

L'ultima frase è un chiaro riferimento alla persona che, in maniera sconsiderata (come si evince anche dalla fotografia che è uno scatto emblematico di quel momento), ha provocato l'incidente costringendo il pilota a una manovra scomposta. Quella persona era lì, ferma in mezzo alla strada, col suo telefonino.