Team F1 con il fiato sospeso a pochi giorni dal via del Mondiale: “Monoposto illegali” Un ispettore della FIA ha rivelato che alcuni team hanno presentato “soluzioni fuori dai regolamenti” per quanto riguarda le vere monoposto che parteciperanno al Mondiale di Formula 1 2022 e che si vedranno in pista solo nei prossimi test in Bahrain: inizio di stagione con possibili sanzioni dunque per chi non rispetterà il regolamento.

A cura di Michele Mazzeo

Mancano ormai pochissimi giorni all'inizio del Mondiale di Formula 1 2022, tutti i team hanno già svelato e testato in pista, nel primo test prestagionale di Barcellona, le proprie monoposto che, a causa della rivoluzione regolamentare, sono completamente diverse rispetto a quelle precedenti. Alla vigilia del secondo e ultimo test pre-season che precede il GP del Bahrain che aprirà di fatto la nuova stagione arriva però una notizia che tiene con il fiato sospeso diversi team chiamati a correre immediatamente ai ripari per evitare di ritrovarsi con delle pesanti sanzioni già nella prima gara dell'anno.

Ogni decimo di secondo che i team di Formula 1 riescono a guadagnare vale milioni di euro ed è per questo che ad inizio stagione, a maggior ragione quando si apre una nuova era dal punto di vista tecnico (con il ritorno alle auto ad "effetto suolo"), prima dell'inizio della stagione si è portati a sperimentare soluzioni estreme al limite del regolamento. E così sembra essere andata anche quest'anno dato che alcune monoposto dopo i test di Barcellona sono già finite sotto la lente d'ingrandimento della FIA che avrebbe già trovato delle irregolarità (che se portate in pista durante le gare del Mondiali porterebbero inevitabilmente a pesanti sanzioni).

A mettere in guardia i team a riguardo ci ha pensato un ispettore della FIA che, subito dopo i test di Barcellona, in un'intervista rilasciata alla testata tedesca Auto Motor und Sport ha rivelato: "È già evidente che alcune squadre vanno controcorrente e presentano soluzioni che non corrispondono allo spirito del regolamento – le parole dell'ispettore della Federazione Internazionale riportate dal media teutonico –. Ma non potremo controllare le cose delicate che potrebbero trovarsi in una zona d'ombra finché non arriveremo in Bahrain".

La stessa testata tedesca sottolinea inoltre che gli ispettori FIA avrebbero rilevato ciò dai dati CAD per il controllo della legalità degli aggiornamenti che i team porteranno in Bahrain mentre a Barcellona i controlli degli ispettori si sono concentrati molto su alcuni dettagli delle singole monoposto come per esempio l'ala posteriore della Red Bull RB18.

Quest'anno il nuovo regolamento tecnico ha modificato l'80 per cento dell'aspetto aerodinamico delle vetture e il limite di budget è stato portato a 145 milioni di dollari (poco meno di 130 milioni di euro), fatta eccezione per lo stipendio dei piloti e quello dei capi ingegneri. Alla luce di ciò (e di quanto accaduto negli ultimi anni con il DAS Mercedes, il sorprendente motore 2019 della Ferrari e le polemiche della passata stagione), la FIA ha deciso di intensificare i controlli, aumentandone la qualità, per non trovarsi nuovamente in situazioni controverse e spiacevoli.

In vista del Mondiale di Formula 1 2022 la Federazione Internazionale ha drasticamente rivoluzionato anche il modo in cui verranno effettuate le verifiche sulle monoposto, facendo un grande salto di qualità nella lotta alle "furbate" e allo sfruttamento a proprio vantaggio da parte di singoli team delle zone grigie del regolamento. Da quest'anno infatti ogni squadra è dotata nel proprio box di un lettore laser Leica che serve a scannerizzare le forme della monoposto e trasmettere poi tutti dati ai commissari della Federazione che possono così confrontarli immediatamente con i dati della vettura in loro possesso. Un lettore laser identico verrà utilizzato dalla FIA per fare le verifiche in pista: ogni macchina infatti verrà scansionata anche nel box della Federazione così come fatto in precedenza dai team nei singoli box e i dati verranno poi comparati con quelli inviati dalle squadre. E proprio i risultati di questa comparazione faranno fede in caso di eventuali contestazioni o reclami.