Il campionato Mondiale Superbike 2021 fa tappa in Italia. Nel week end dall'11 al 13 giugno i protagonisti della classe riservata alle moto derivate di serie saranno infatti impegnati nel GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna sul circuito di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli. Dopo i primi due appuntamenti dominati dal campione in carica Jonathan Rea e dalla Kawasaki, in questo terzo round iridato sul circuito di casa la Ducati con la coppia formata da Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi tenterà di frenare la fuga in classifica del britannico mentre la Yamaha con Toprak Razgatlioglu e Garrett Gerloff si candida al ruolo di possibile outsider. Ecco gli orari TV su TV8 e Sky per seguire il weekend di Superbike in TV.

Superbike su Sky, orari TV della diretta del GP a Misano

Il programma del GP dell'Emilia Romagna a Misano comincia venerdì 11 giugno per le prove libere mentre sabato 12 giugno ci saranno la Superpole e Gara-1. Domenica 13 giugno si chiude il weekend emiliano della Superbike 2021 con la Superpole Race e Gara-2. L'intero fine settimana sarà trasmesso in diretta TV e in live streaming su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e sull'app di SkyGo.

Venerdì 11 giugno: prove libere SBK

Libere 1: 10:30 – 11:15

Libere 2: 15:00 – 15:45

Libere 3: 9:00 – 9:30

Superpole: 11.10 – 11:25

Gara-1: 14:00

Warm-up: 9:00 – 9:15

Superpole Race: 11:00

Gara-2: 14:00

Orari TV8 GP Misano Superbike in diretta e in differita, la programmazione in chiaro

Gara-1 e Gara-2 del GP dell'Emilia Romagna a Misano della Superbike 2021 verranno trasmesse in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) mentre la Superpole Race andrà in differita. Ecco gli orari TV e dove vedere le gare del GP di Misano della SBK su TV8:

Sabato 12 giugno

Ore 14:00 – Gara-1 Superbike in diretta in chiaro su TV8

Ore 14:00 – Gara-1 Superbike in diretta in chiaro su TV8 Domenica 6 giugno

Ore 13:00 – Superpole Race Superbike in differita su TV8

Ore 14:00: Gara-2 Superbike in diretta in chiaro su TV8

Le caratteristiche del circuito di Misano

Il circuito di Misano denominato Misano World Circuit “Marco Simoncelli” sarà la sede del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna della Superbike 2021. È un tracciato di 4.2 chilometri, con 6 curve a sinistra, 10 a destra e un rettilineo da 510 metri. È la prima volta che le derivate di serie vi corrono da quando è stato rifatto il nuovo asfalto, anche se lo scorso marzo una decina di piloti ha avuto modo di sperimentarlo attraverso due giorni di test. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con 17 piloti del Mondiale Superbike, il Misano World Circuit Marco Simoncelli è un tracciato mediamente impegnativo per i freni che vengono sollecitati meno rispetto a quanto fanno invece su questo stesso circuito i colleghi della MotoGP.