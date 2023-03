Storica pole col brivido per la Ferrari al debutto in Hypercar: curva alla cieca per Fuoco Antonio Fuoco ha regalato una sorprendente pole position alla Ferrari nella 1000 Miglia di Sebring che segna il ritorno del Cavallino nella Hypercar del Mondiale Endurance dopo oltre mezzo secolo. Per farlo però il pilota italiano ha dovuto affrontare un problema non previsto affrontando una curva completamente al buio.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari torna nell'Hypercar del Mondiale Endurance dopo oltre cinquant'anni e il ritorno non poteva essere migliore. La 499P numero #50 del Team AF Corse ha infatti conquistato la pole position nella 1000 Miglia di Sebring che apre il WEC 2023.

In qualifica sul tracciato della Florida però non sono mancati i brividi per il team di Maranello con il pilota Antonio Fuoco, l'autore del giro che ha regalato questo sorprendente risultato al Cavallino Rampante, che si è trovato a dover fare i conti con una difficoltà inaspettata nel corso di quella tornata lanciata chiusa poi con quell'1:45.067 che ha permesso al suo equipaggio di sopravanzare le due favoritissime Toyota del Team Gazoo Racing.

Arrivato in una delle ultime curve del tracciato del Sebring International Raceway prima del traguardo il driver calabrese classe '96 infatti è stato improvvisamente acciecato dal sole ed è quindi stato costretto ad effettuare la curva al buio senza perdere velocità e restando sulla traiettoria ideale: "Se devo essere onesto, sentivo che avevo fatto un buon giro e quindi quando sono arrivato all'ultima curva ho buttato la macchina dentro, non vedendo bene dove fossi perché avevo il sole negli occhi ed era abbastanza difficile vedere la curva" ha difatti rivelato il pilota Ferrari dopo aver ottenuto la sorprendente pole position alla 1000 Miglia di Sebring.

Antonio Fuoco ha poi svelato anche come è riuscito ad aggirare l'ostacolo senza perdere la traiettoria ideale e quindi quei decimi di secondo che, probabilmente, gli sarebbero costati la pole nel momento in cui si è ritrovato completamente acciecato dal sole nella Curva 17 del Sebring International Raceway: "Per fortuna avevo i miei punti di riferimento a lato della pista dalle prove libere" ha difatti chiosato il pilota che ha regalato alla Ferrari la pole position nella 1000 Miglia di Sebring che segna il ritorno della casa di Maranello nella classe Hypercar del Mondiale Endurance dopo oltre mezzo secolo.