Il nuovo pilota Carlos Sainz sembra essersi già ambientato benissimo alla Ferrari. Nella seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain, prima prova del Mondiale 2021 della Formula 1, lo spagnolo ha chiuso con il quarto miglior tempo a poco meno di tre decimi dal leader Max Verstappen e appena 45 millesimi dietro al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton su Mercedes. Il 26enne madrileno sembra già aver trovato il giusto feeling con la SF21 ma anche con gli uomini del Cavallino. A conferma di ciò c'è infatti un simpatico team radio con il suo nuovo ingegnere di pista Riccardo Adami (che fino allo scorso anno seguiva Sebastian Vettel) andato in scena proprio durante le FP2 sul circuito di Sakhir subito dopo aver effettuato la sua tornata migliore che gli è valsa il quarto miglior crono finale dell'intera sessione.

Carlos Sainz e il suo ingegnere di pista Riccardo Adami infatti stavano commentando via radio una scia sfruttata dallo spagnolo nel suo giro lanciato durante le libere 2: Sainz ammette che il buon tempo messo in cascina sia stato dato anche dal fatto che ha avuto "una buona scia", Adami conferma l'analisi del pilota aumentando però ancor di più l'importanza di quella scia ("È stata davvero un enorme scia" dice infatti l'ingegnere di pista) e a quel punto sorridendo Sainz gli dice: "Che str**zo che sei" in un perfetto italiano.

Un simpatico siparietto, nulla di più, ma molto importante per far capire quanto Sainz abbia già instaurato un ottimo rapporto con gli uomini della Ferrari e quanto all'interno del Cavallino il clima quest'anno, almeno all'inizio, sembra essere decisamente più sereno e disteso rispetto a quello che ha aleggiato nella scuderia di Maranello nel corso di tutta la precedente stagione.