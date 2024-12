video suggerito

Sergio Perez pronto a lasciare la Formula 1: la Red Bull sta scegliendo il suo sostituto Sergio Perez potrebbe dare l’addio alla Formula 1 nel GP di Abu Dhabi. La Red Bull sostituirebbe il messicano con Tsunoda o Lawson, che è il favorito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'ultimo Gran Premio del 2024, come da tradizione consolidata, si terrà ad Abu Dhabi dove McLaren e Ferrari si giocano il titolo Costruttori. Negli Emirati potrebbe dare l'addio alla Formula 1 Sergio Perez, pilota messicano della Red Bull che da mesi è l'ombra di sé stesso. Perez potrebbe decidere di lasciare nonostante un altro anno di contratto con il team austriaco.

Una carriera splendida, il 2024 è stato horror

La carriera di Perez è stata ed è di alto livello, al netto di critiche feroci e di questi ultimi mesi disastrosi. Da quattordici anni è nel circus, ha vinto 6 Gp, si è tolto tante soddisfazioni, ha vinto tre titoli Costruttori con la Red Bull e ha avuto un ruolo determinante nel primo titolo di Verstappen. La scorsa stagione l'ha chiusa al secondo posto. In questa era partito bene, ma poi si è perso, così all'improvviso: errori su errori e via via è sceso in classifica. Dopo Miami non si è mai piazzato tra i primi cinque.

Il suo futuro è in discussione da tempo. C'era chi lo dava fuori dopo la pausa estiva, chi dopo il Messico, ma è rimasto al suo posto. A breve, secondo rumors provenienti dall'Inghilterra, potrebbe arrivare l'annuncio dell'addio alla Red Bull con la gara di Abu Dhabi, ma non alla Formula 1. Perché avendo un anno di contratto ancora, Perez potrebbe restare nel team come ambasciatore, insomma una sorta di uomo immagine, che magari all'evenienza potrebbe essere richiamato, anche se la Red Bull ha la ‘panchina lunga'.

Horner non ha smentito l'addio di Perez

Horner si è espresso e non ha chiuso all'ipotesi dell'addio dicendo che la decisione spetta a Perez: "Non sta vivendo bene la situazione in cui si trova in questo momento. Qualunque cosa decida di fare, sarà una sua decisione. Penso che sia abbastanza grande e saggio da trarre le sue conclusioni. Manca una gara, speriamo che la faccia in modo positivo, nessuno vuole vederlo andare in pensione in questo modo".

Lawson favorito su Tsunoda

Chi potrebbe sostituirlo? La Red Bull pare quasi certo avrà un nuovo pilota, che non sarà Franco Colapinto. L'argentino rischia di stare fuori dal circus, e nel 2025 sarà terzo pilota Williams. Il favorito pare il neozelandese Liam Lawson, che corre con la Racing Bulls, ma occhio a Yuki Tsunoda, che per anzianità (ma non solo) avrebbe più diritto di fare il salto in Red Bull.